Abandonat în maternitate la scurt timp după ce a venit pe lume, Nicolae Țănicui nu a simțit niciodată căldura unei familii. A trăit la orfelinat, într-un mediu ostil care i-a lăsat traume pe viață. Bărbatul de 42 de ani povestește că la casa de copii a fost infectat cu virusul hepatitei B și D. I s-ar fi făcut injecții cu aceeași seringă folosită pentru mai mulți copii. A aflat de boală când trebuia să intre în armată. Stigmatul de bolnav de hepatită cronică virală i-a tăiat orice șansă la o viață normală. CANCAN.RO are detaliile.

Încă de când era copil, Nicolae Țănicui a dus o adevărată luptă pentru supraviețuire. A crescut într-un orfelinat, după ce mama lui l-a părăsit încă de la naștere. A auzit că ar mai avea încă patru frați, dar nu știe nimic despre ei. Viața în orfelinat nu a fost deloc ușoară. A rămas cu sechele care l-au marcat pentru totdeauna.

Povestește că a fost agresat de multe ori, iar bătăile repetate l-au făcut să îi fie teamă și de umbra lui. După ce a părăsit casa de copii, Nicolae a aflat că suferă de hepatita B și D. S-a întâmplat când trebuia să fie recrutat în armată. Acest diagnostic de bolnav cronic de hepatită i-a distrus viitorul. Din acel moment, Nicolae s-a zbătut să supraviețuiască de la o zi la alta.

”Nu am familie, nu am pe nimeni. Am fost cinci frați, dar nu i-am cunoscut niciodată. Am crescut la orfelinat la Râmnicu Vâlcea, dar m-am născut la Drobeta-Turnu Severin. Nu am dus o viață bună la orfelinat, eram bătuți, traumatizați. Am descoperit că am hepatită când am vrut să fac stagiul militar. Am stat ani de zile cu ea și nu am știut, o aveam din copilărie, din orfelinat. Ne făceau injecții cu aceeași seringă”, și-a început povestea Nicolae Țănicui.