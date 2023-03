A reușit în numai câteva săptămâni să fie cel mai vizionat creator de conținut de pe TikTok. Nu, doamnelor și domnilor, nu-i vreun influencer de succes, ci un ciobănaș în vârstă de 19 ani, spre marea noastră uimire. Contrariați, nu am stat prea mult pe gânduri și am plecat, cu mic cu mare, la Constanța, pentru a-l cunoaște pe tânărul care a cucerit inima a sute de mii de adolescenți, într-un timp record. Ceea ce am descoperit reprezintă o adevărată lecție de viață pentru fiecare dintre noi. Vă prezentăm, în exclusivitate, povestea tulburătoare de viață a lui Nadin, un puști care a trăit în câțiva ani cât alții într-o viață întreagă.

Meseria de jurnalist te învață să fii pregătit să lucrezi și să colaborezi cu oameni din toate categoriile sociale. Străbați țara în lung și în lat și descoperi zi de zi lucruri uimitoare. Un miraj, am putea spune. Unele experiențe te învață, altele te dezvață. Fiecare reportaj reprezintă o lecție de viață, însă rare sunt momentele în care un personaj te lasă, pur și simplu, fără cuvinte. Este cazul unui tânăr de 19 ani din județul Constanța, care ne-a predat o lecție de viață pe care nu o vom uita prea curând. Aceea a faptului că cei șapte ani de acasă nu au sub nicio formă legătură cu școlile urmate și nici cu numărul de cărți citite. Ci cu greutățile trăite. NADIN, așa se numește tănărul despre care urmează să vă povestim. În numai câteva săptămâni, el a reușit să adune o comunitate numeroasă pe TikTok, iar LIVE-urile sale au adunat sute de mii de vizualizări. Mare ne-a fost uimirea atunci când am descoperit faptul că Nadin nu-i vreun influencer șmecheros, îmbrăcat în haine de mii de euro, așa cum suntem obișnuiți. Ci un băiat modest, a cărui principală ocupație este să aibă grijă de o turmă de capre.

Un Tik Toker atipic…cumpără capre din banii câștigați în social media

Contrariați, am plecat spre județul Constanța, pentru a-i da de urmă tânărului care a “încins”, pur și simplu, internetul. Am reușit să-l găsit într-un sătuc parcă uitat de lume, cu un drum accidentat, despre care am auzit numai din povestirile bunicilor din cel de-al II-lea Razboi Mondial. Nu ne-a fost greu să aflăm unde locuiește TikToker-ul momentului. Ne-am oprit să vorbim cu câțiva bătrâni ieșiți la poartă, așezați tacticos pe câte o buturugă din lemn, în dreptul caselor sărăcăcioase din chirpici. Imaginea-i puțin debusolantă, Bucureștiul începe să ne pară un oraș de un lux orbitor. Tânărul este cunoscut localnicilor, care vorbesc la superlativ despre el.

A trăit în câțiva ani cât alții într-o viață!

Adevărata poveste de abia acum începe. Am reușit să-l cunoaștem pe Nadin, un puști de 19 ani, de un bun simt cu care noi, jurnaliștii, nu suntem obișnuiți să ne întâlnim prea des în showbizz ul autohton. Îmbrăcat modest, de o sinceritate și o naivitate care pur și simplu te dezarmează, puștiul ne-a mărturisit că nu este pregătit să acorde interviuri. Nu a mers prea des la școală, nici un vocabular bogat nu prea are. Nu-și alege cuvintele, ci pur și simplu ne cucerește prin candoare și simplitate. Viața lui se împarte între cei nouă frați și turma de peste 100 de capre pe care o păstorește zi de zi. I se luminează chipul atunci când vorbește despre animăluțele sale. Ne uimește încă o dată atunci când aflăm că din banii câștigați din TikTok cumpără capre și speră ca într-o bună zi să aibă propria bucățică de pământ pe care să-și poată crește “comorile”. Nu, nu își dorește haine de lux și nici mașini de fițe. Nu vrea să locuiască într-o vilă impunătoare și nici să cunoască viața de oraș. Nu încercăm să aflăm mai multe. Îi respectăm dreptul la intimitate, însă nu de dăm bătuți cu una, cu două.

Ne întâlnim cu mama naturală a lui Nadin, dar și cu tatăl său vitreg, care au acceptat să acorde un interviu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Descoperim faptul că tânărul a trăit în numai câțiva ani, cât alții într-o viață. A fost dus la orfelinat de tatăl său natural, un bărbat abuziv, pe când avea numai trei ani. Mama sa l-a adus, din nou, în sânul familiei, câțiva ani mai târziu. Puiul de om trecuse,însă, prin orori pe care cu greu le-am putea descrie în cuvinte. Amintirile tulburătoare l-au înrăit pe Nadin. Dragostea familiei l-a făcut, însă, să ierte și să uite. Să-și trăiască viața frumos și simplu, înconjurat de necuvântătoare de la care primește mai multă dragoste decât a primit vreodată de la oameni.

Vă relatăm, mai jos, un interviu dureros, despre o viață plină de neajunsuri, bătăi și abandon, despre care nu este nevoie să vă spunem mai multe. Nici nu ne-am găsi cuvintele…

(NU RATA: Cine este Nadin Gherman, noua senzație de pe TikTok din România. Sute de mii de oameni îl urmăresc pe tânărul cioban)

„La vârsta de trei ani l-au dus la orfelinat”

CANCAN.RO: Cât de greu v-a fost să-l creșteți pe Nadin?

Ion: Când l-am luat de la stat (nr. de la orfelinat) era un copil rău, obraznic. Am mai avut și probleme, am mai avut și nemulțumiri cu el, a fost un copil despre care am zis că nu-l dau pe brazdă. Dar, uitați, Dumnezeu așa a vrut și s-a cumințit.

CANCAN.RO: Doamnă, îmi spuneați că fiul dumneavoastră a fost, de la vârsta de trei ani, până la vârsta de opt ani, la orfelinat.

Aurora: Da, în județul Botoșani. Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat.

Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești. Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat. Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu.

CANCAN.RO: Câți frați are Nadin?

Aurora: Sunt șapte băieți și trei fete.

(VEZI ȘI: Vești proaste pentru utilizatorii de TikTok! Modificarea care va afecta direct o anumită categorie de persoane)

„Au fost niște copii chinuiți”

CANCAN.RO: Nadin este singurul copil care stă aici.

Ion: Da. Noi l-am luat de la stat pe el și mai are o soră la Alba Iulia, care este căsătorită. Și ea a fost la orfelinat și pe amândoi i-am luat de acolo în aceeași zi.

Au fost niște copii chinuiți. Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali.

CANCAN.RO: Până la urmă, copiii au fost dați la orfelinat de către tatăl lor natural. Iar el acum nu mai este.

Aurora: Ei doi au fost, atât. Nadin și Aurora (nr. sora lui Nadin). Nadin avea 4 anișori când a murit tatăl lui. Aurora ține minte, că era mai mare. Dar ăsta mic nu-l știe și nici nu și-ar fi dorit, chiar dacă trăia.

Nu știu cum Dumnezeu a putut să-i ia viața. Că a fost un șarpe pe pământ lângă mine.

CANCAN.RO: A abuzat și copiii pe lângă faptul că v-a lovit pe dumneavoastră?

Aurora: Da, băiatului meu cel mare, care are 28 de ani, îi spunea că nu-i copilul lui. Eu am fost tăiată cu cuțitul, știe Botoșaniul, știe Poliția de acolo. Nu i-a făcut nimeni, nimic. Eram bătută și mi s-a zis „Du-te acasă, ești nebună. Bărbatul tău a declarat că ești nebună”. Nu m-a crezut nimeni, n-am avut ajutor de la nimeni.

CANCAN.RO: Ce avea cu dumneavoastră și cu copiii?

Aurora: Zicea că nu sunt ai lui. El era mai bătrân decât mine și zicea că-i omoară, că nu sunt copiii lui. Avea o soră, se ducea la ea și dacă ea zicea „Du-te acasă și omoară copiii”, el venea acasă și-i bătea. Din cauza surorii lui au umblat copiii mei prin sat și au fost crescuți de oamenii din sat.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.