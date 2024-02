Ce a pățit Zanni de la Survivor All Stars la orfelinat. Abandonat de părinți, a ajuns într-un centru de plasament și viața i s-a schimbat radical

Se poate spune că Edmond Robert Zannidache (26 de ani) este unul dintre cei mai vocali concurenți de la Survivor All Stars 2024. Pe lângă ambiția de care a dat dovadă în competiție, ”Faimosul” a reușit să impresioneze publicul și să câștige empatia colegilor din jungla dominicană, nu doar datorită reușitelor sale de pe traseu, dar și prin povestea sa de viață. Zanni a crescut într-un orfelinat, iar ani mai târziu avea să devină un exemplu de copil care a făcut tot posibilul pentru și-a depăși condiția.

În spatele figurii de bărbat dur, tatuat și (uneori) nemilos, Zannidache ascunde o poveste de viață impresionantă. Nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria sa, chiar dacă nu a crescut într-o familie tradițională și nu are nicio amintire plăcută din acea perioadă. Încă de când avea doar câțiva ani, ”Faimosul” a fost abandonat într-un orfelinat, centru în care a stat până la vârsta de 6 ani. A trecut prin cele mai urât și traumatizante experiențe, era tot timpul înfometat, bătut, pedepsit și înfrigurat, iar frica era unul dintre sentimentele pe care le cunoștea cel mai bine. Neștiind cum se simte fericirea, Zanni s-a zbătut să-și depășească – cu orice preț – condiția și a știut tot timpul că locul lui va fi printre cei mai buni.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat’, spunea Zanni în urmă cu ceva timp.

Chinul prin care Zanii de la Survivor All Stars a trecut la orfelinat

Și așa a fost. A început să câștige primii bani ca grădinar, a făcut tatuaje, a fost frizer, a lucrat într-o pizzerie, până în momentul în care a vrut să se facă DJ. A început să studieze domeniul și a dat peste Alex Velea. Își aduce și acum aminte mesajul pe care i l-a trimis artistului: ”dă-mi putere, ca să dau și eu mai departe”, vorbe ce aveau să-i transforme viața. Zanni a fost luat sub aripa artistului, iar la scurt timp a început să se afirme. A participat la ”Chefi la cuțite”, show ce a fost mai mult decât o rampă de lansare în lumina reflectoarelor.

Zanni:”Dormeam în frig”

În anul 2021 a fost ales să participe la Survivor România și s-a luptat pentru premiul cel mare – a visat să câștige pentru a-și cumpăra prima sa locuință – și a reușit, iar anul acesta a mai bifat o reușită, odată cu participarea la Survivor All Stars 2024. La fel de cerebral, ambițio și sincer, Zanni a reușit să-și facă simțită prezența. Pe lângă reușitele de pe traseu, ”Faimosul” le-a dovedit tuturor că este un supraviețuitor și în viața reală.

În cadrul competiției, prin noile experiențe și trăiri, Zanni a descoperit părți neștiute despre el și s-a autoevaluat. Printre altele, ”Faimosul” le-a povestit colegilor de trib motivul pentru care nu consideră că traiul de la Survivor România este atât de dur.

”Am trăit în frig la orfelinat. Auzi pedeapsă, ce ne făcea, facă nu eram cuminți – sau, dacă nu le convenea ceva, orice – ne deschideau toate geamurile, ca să dormim în frig, ca pedeapsă”,i-a spus Zanni lui Cătălin Moroșanu.

