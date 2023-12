Amintire traumatizantă pentru Nadine. Ce se întâmpla cu vedeta, în orfelinat, de Sărbători. „Efectele sunt devastatoare”

Nadine Voindrouh (46 de ani) a expus o amintire neplăcută din perioada în care se afla în orfelinat. Artista a povestit, pe rețelele de socializare, o realitate cruntă pe care a trăit-o atât ea, cât și alți copii. Preț de câteva zile, o dată pe an, avea ocazia să-și petreacă Sărbătorilor într-o familie. Apoi, aștepta să fie aleasă, din nou, pentru o asemenea experiență. Însă, vedeta a mărturisit că era, de fapt, un fel de „tortură” care se răsfrângea negativ, la nivel emoțional, asupra unui copil. Detaliile se află mai jos, în articol.

Nadine a povestit pe rețelele de socializare o experiență dificilă pe care a trăit-o atunci când era mică. Și-a reamintit cum erau „torturați” copiii din orfelinat, în preajma Sărbătorilor. Câteva zile pe an, cei mici erau luați de familii, petreceau sărbătorile împreună, apoi se întorceau la casa de copii. Apoi, așteptau să fie luați din nou de altcineva. Dar acest aspect avea un impact negativ asupra copiilor. Înainte de a fi luați de familii, li se făcea un anumit instructaj.

Vezi și NADINE, LUPTĂ GREA CU DEPENDENȚA DE ALCOOL! CUM A REUȘIT SĂ SCAPE DE VICIUL CARE I-A MĂCINAT VIAȚA: „BEAM PE STOMACUL GOL”

Citește și NECAZURI MARI PENTRU NADINE! FOSTA ELEVĂ DE LA ȘCOALA VEDETELOR A VENIT DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA ȘI POVESTEȘTE GREUTĂȚILE PE CARE LE-A ÎNTÂMPINAT ÎN FRANȚA: “ZICEAU CĂ SUNT ȚIGANCĂ ȘI A FOST GREU SĂ…”

Vedeta a trecut printr-o adevărată dramă și a explicat faptul că anii de terapie nu i-au ajuns pentru a înțelege că merită să aibă o familie. A explicat, pe larg, în mesajul transmis pe rețelele de socializare.

„Orfanul însă nu va observa mai nimic din toate câte i se întâmplă. Orfanul va trece prin toate cu GRIJA de a nu greși cu ceva, astfel încât să nu-l ducă înapoi. În consecință, va avea grijă să nu mănânce prea mult, să nu vorbească prea mult, să nu consume prea multă apă, să nu doarmă prea mult, să nu lase nicio urmă a prezenței sale. Dacă nu lasă nicio urmă, dacă nici nu se observă ca există, dacă e ca și cum nu ar fi, atunci ce motiv ar avea să îl întoarcă la casa de copii? După o săptămână, schimonosit de atâta mascaradă, copilul revine la casa de copii cu promisiunea că îl vor mai lua și altă dată. Și copilul așteaptă.

Trece anul, iar samariteanul a văzut cum e cu o fetiță, acum vrea și să dea șansa și unui băiețel, pentru că așa are el suflet mare.Copilului care încă așteaptă i se va fi confirmat că nu este suficient de bun pentru a rămâne într-o familie. Nu merită efortul de a i se face loc într-o familie. Se va face mare și…

Cinci ani de terapie nu mi-au ajuns pentru a pricepe că merit să am o familie. Că merit efortul de a mi se face loc într-o casă. De fapt, mi-au ieșit toate astea atunci când eu am făcut casa și când, mulțumesc lui Dumnezeu, am găsit un om care să mă iubească EXACT așa cum sunt. Altfel, încă îmi mai așteptam samaritenii. Acum îi înțeleg, nu aveau informație. Credeau că ne fac un bine, când de fapt au mai bătut un cui în viitoarele noastre depresii profunde.

Soluția: Dezvoltă o relație reală cu copilul. Nu te duce doar de sărbători, du-te și în restul anului. Ajută copilul la lecții, află despre viața lui, vorbește cu el, cunoaște-l și rămâi constant. Constanța va face diferența în calitatea vieții acelui copil, dar și a relației voastre. Orfanul nu dă doi bani pe sărbătorile vieții dacă prețul este să vină, să i se dea pe la nas cu cât de bine poate fi la alții, pentru că apoi să se întoarcă la orfelinat. Te îmbrățișez!”, a scris Nadine.