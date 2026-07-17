Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”

Există performanțe care nu îmbătrânesc niciodată, iar una dintre ele îi aparține gimnastei Nadia Comăneci. Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la exercițiul care a intrat în istoria sportului mondial și a schimbat pentru totdeauna gimnastica. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, o adolescentă de doar 14 ani a reușit imposibilul și a obținut primul 10 perfect acordat vreodată într-o competiție olimpică de gimnastică.

La jumătate de secol de la acel moment legendar, Nadia Comăneci a spus că încă o vede pe fetița care a pășit cu încredere în sala de concurs, fără să știe că urma să scrie istorie.

Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani

Fosta gimnastă a spus că nu s-a așteptat să intre în istorie și că este mândră de parcursul ei. Ea a mărturisit că s-a confruntat cu multe situații neplăcute în viață, dar că a reușit să treacă peste obstacole și să își vadă de marea ei pasiune, gimnastica.

„Pe 18 iulie, în fiecare an, mă gândesc și am în minte imaginea fetiței de 14 ani, imaginea Nadiei de 14 ani, cea care practica deja gimnastica de 8 ani și care a mers cu curaj la acele Jocuri Olimpice, fără să știe exact ce se va întâmpla acolo. A mers cu încredere, după multe ore de muncă, dorindu-și ca, împreună cu echipa, să-și arate valoarea.

Pe atunci nu exista social media, nimeni nu știa cum se pregăteau sau cât de pregătite erau adversarele noastre. La asta mă gândesc. Fetița aceea s-a descurcat și a navigat prin viață, trecând prin momente bune și mai puțin bune, dar a reușit. Nici nu știu dacă m-am uitat la tabelă imediat, pentru că de obicei nu mă uitam la note. Eram ultima gimnastă din echipa României care concura și mă gândeam deja cu emoție la următorul aparat, bârna, care era mult mai periculos ca idee în comparație cu paralelele. Știu doar că m-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit foarte mult zgomot în sală și nu înțelegeam de ce. Mi-am dat seama de 1.00, dar începuse deja marșul pentru schimbarea aparatelor. Deci nu mi-am dat seama de ce am făcut. Nu am realizat imediat ce am făcut. Nu m-am temut că greșisem, mă așteptam să primesc un 9.90 sau un 9.95, dar în niciun caz nu m-am gândit la nota 10”, a povestit Nadia Comăneci.

„Omul Nadia nu s-a schimbat”

Unul dintre cele mai spectaculoase detalii din povestea acelui exercițiu perfect este legat chiar de tabela de afișaj. Organizatorii nu au luat în calcul că o gimnastă ar putea primi nota maximă, astfel că, în loc de 10.00, pe ecran a apărut celebrul 1.00, imagine care avea să rămână pentru totdeauna în istoria sportului. Nadia a spus că abia peste ani a aflat întreaga poveste din spatele acelui moment.

„Omul Nadia nu s-a schimbat după acel 10, ci doar a înțeles că are o limită pe care nu și-a descoperit-o încă și că este capabilă să facă chiar mai mult de atât. După atâția ani, mulți oameni nu-și mai aduc aminte câte medalii am câștigat la Montreal, dar își amintesc perfect de acel 10, de acel 1.00.Mai târziu am aflat și istoria acelei tabele electronice fabricată de Omega. Din câte știu, cei de la Omega sunaseră la Federația Internațională de Gimnastică înainte de competiție, întrebând dacă cineva va primi nota 10, ca să știe exact câte beculețe să monteze pe tabelă. Iar cei de la Federație le-au răspuns să nu-și facă griji din cauza beculețelor, pentru că nimeni nu va primi nota 10. Și atunci cred că le-am dat puțin peste cap tabela celor de la Omega. Am auzit această poveste după ani și ani de zile, când m-am și întâlnit cu reprezentanții lor” a declarat Nadia, acum în vârstă de 64 de ani.

Întrebată ce i-ar spune astăzi copilei de 14 ani dacă ar putea călători în timp, fosta mare campioană a mărturisit că nu ar interveni deloc în poveste.

„Nu i-aș șopti nimic, pentru că aș putea să o derutez. Cred că se concentra foarte bine pe elementele rapide pe care trebuia să le facă la acel exercițiu impus. Și spera doar să nu facă nicio greșeală. La asta mă gândeam atunci”, a spus aceasta.

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