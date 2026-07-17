Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială

Am aflat când se difuzează noul sezon Asia Express, care este unul dintre cele mai așteptate proiecte TV ale toamnei. De această dată, concurenții vor avea de parcurs un traseu spectaculos pe celebrul Drum al Mătăsii, traversând Uzbekistanul și China. Producătorii promit misiuni mai dificile, peisaje impresionante și provocări care le vor testa atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare la culturi și tradiții complet diferite.

Două dintre cele mai urmărite emisiuni de la Antena 1 revin pe micile ecrane în aceeași săptămână. Postul de televiziune a anunțat oficial datele de lansare pentru noile sezoane Insula Iubirii și Asia Express, iar începutul lunii septembrie se anunță unul plin de suspans și aventură pentru telespectatori.

Prima care va avea premiera este Insula Iubirii, pe 4 septembrie, urmând ca, două zile mai târziu, pe 6 septembrie, să înceapă și noul sezon Asia Express. Astfel, fanii celor două producții vor avea parte de ediții aproape în fiecare seară, Insula Iubirii fiind difuzată vineri și sâmbătă, iar Asia Express de duminică până miercuri.

Pe 6 septembrie va începe Asia Express

În descrierea noului sezon, producătorii Asia Express promit o aventură fără precedent. Cele nouă echipe de concurenți vor porni pe celebrul Drum al Mătăsii, într-un traseu spectaculos care va traversa Uzbekistanul și China. Organizatorii spun că ediția din acest an va aduce provocări mai dificile, peisaje impresionante și situații pe care concurenții nu le-au mai întâlnit în sezoanele precedente.

Mesajul publicat pe pagina oficială a emisiunii anunță că aventura începe pe 6 septembrie și promite un sezon diferit de tot ceea ce telespectatorii au urmărit până acum.