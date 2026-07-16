Gabi Tamaș a făcut anunțul! Emisiunea tip concurs la care vrea să meargă alături de soția sa, Ioana

Gabi Tamaș este tot mai prezent pe micile ecrane, iar fanii se bucură de fiecare dată când îl văd. De curând, invitat în cadrul unei emisiuni, a răspuns la o întrebare care se află pe buzele tuturor: la ce show va mai merge Gabi Tamaș? Bărbatul nu a ezitat să răspundă, iar de această dată vrea să participe alături de soție.

Fostul fotbalist Gabi Tamaș a participat la mai multe emisiuni de tip concurs. Bărbatului pare să îi placă provocările, astfel că s-a pus întrebarea dacă va participa la unul dintre cele mai interesante show-uri. Este vorba despre „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. Bărbatul a vorbit în cadrul „Spynews TV Live”, prezentată de Mara Bănică, despre o posibilă apariție.

Emisiunea la care vrea să meargă Gabi Tamaș cu soția sa, Ioana

Prezentatoarea Mara Bănică a vrut să afle dacă Gabi Tamaș ar fi dispus să participe la emisiunea „Power Couple”, unul dintre cele mai provocatoare show-uri pentru cupluri. Acolo, vedetele își testează relația prin diverse probe și jocuri, dar și încrederea prin intermediul investițiilor financiare. Fostul fotbalist nu a ezitat să răspundă și a declarat că deși i se pare prea devreme să meargă la o altă emisiune, după ce a câștigat „Survivor România”, nu îi displace deloc ideea. El a mărturisit că soția sa, Ioana este încântată de show, dar și că s-ar descurca la probele complicate.

Nu știu. Poate o să mă duc și la Power Couple. Îi place Ioanei foarte mult. Pe ea o văd să schimbe cauciucuri pe la înălțime. (…) De atâția ani împreună cred că ne cunoaștem. (…) Vom vedea, nu știu. Ar fi interesant, mai ales că îi place foarte mult ei. Vom vedea. Cred că este prea devreme să mă duc în alt show acum, a spus Gabi Tamaș la „Spynews TV Live”.

De asemenea, Gabi a vorbit despre experiențele prin care a trecut la „Survivor România” și „Asia Express”. El spune că oamenii l-au judecat de multe ori, însă după participarea la emisiuni a fost văzut cu alți ochi.

Să spun adevărul. Ce mi-a plăcut mie după cele două show-uri, îmi crește inima în mine, pentru că am văzut lume care nu mă cunoștea, mă opresc pe stradă domni, doamne, și mă felicită. Asta m-a impresionat foarte mult, pentru că eu de-a lungul carierei de fotbalist am făcut niște tâmpenii. Bine, cred că le fac și acum, că nu pot să mă schimb peste noapte. Șprițuri, nopți pierdute, (…) oamenii mă judecau prin prisma asta. Acum, când am intrat în aceste două show-uri, am văzut altă lume, altă Românie. Eu eram mai respectat afară decât eram în țară, a mai adăugat el.

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