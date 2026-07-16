Acasă » Știri » Gabi Tamaș a făcut anunțul! Emisiunea tip concurs la care vrea să meargă alături de soția sa, Ioana

Gabi Tamaș a făcut anunțul! Emisiunea tip concurs la care vrea să meargă alături de soția sa, Ioana

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 09:41
Gabi Tamaș a făcut anunțul! Emisiunea tip concurs la care vrea să meargă alături de soția sa, Ioana
Gabi Tamaș la Power Couple 2027?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gabi Tamaș este tot mai prezent pe micile ecrane, iar fanii se bucură de fiecare dată când îl văd. De curând, invitat în cadrul unei emisiuni, a răspuns la o întrebare care se află pe buzele tuturor: la ce show va mai merge Gabi Tamaș? Bărbatul nu a ezitat să răspundă, iar de această dată vrea să participe alături de soție.

Fostul fotbalist Gabi Tamaș a participat la mai multe emisiuni de tip concurs. Bărbatului pare să îi placă provocările, astfel că s-a pus întrebarea dacă va participa la unul dintre cele mai interesante show-uri. Este vorba despre „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. Bărbatul a vorbit în cadrul „Spynews TV Live”, prezentată de Mara Bănică, despre o posibilă apariție.

Emisiunea la care vrea să meargă Gabi Tamaș cu soția sa, Ioana

Prezentatoarea Mara Bănică a vrut să afle dacă Gabi Tamaș ar fi dispus să participe la emisiunea „Power Couple”, unul dintre cele mai provocatoare show-uri pentru cupluri. Acolo, vedetele își testează relația prin diverse probe și jocuri, dar și încrederea prin intermediul investițiilor financiare. Fostul fotbalist nu a ezitat să răspundă și a declarat că deși i se pare prea devreme să meargă la o altă emisiune, după ce a câștigat „Survivor România”, nu îi displace deloc ideea. El a mărturisit că soția sa, Ioana este încântată de show, dar și că s-ar descurca la probele complicate.

Nu știu. Poate o să mă duc și la Power Couple. Îi place Ioanei foarte mult. Pe ea o văd să schimbe cauciucuri pe la înălțime. (…) De atâția ani împreună cred că ne cunoaștem. (…) Vom vedea, nu știu. Ar fi interesant, mai ales că îi place foarte mult ei. Vom vedea. Cred că este prea devreme să mă duc în alt show acum, a spus Gabi Tamaș la „Spynews TV Live”.

De asemenea, Gabi a vorbit despre experiențele prin care a trecut la „Survivor România” și „Asia Express”. El spune că oamenii l-au judecat de multe ori, însă după participarea la emisiuni a fost văzut cu alți ochi.

Să spun adevărul. Ce mi-a plăcut mie după cele două show-uri, îmi crește inima în mine, pentru că am văzut lume care nu mă cunoștea, mă opresc pe stradă domni, doamne, și mă felicită. Asta m-a impresionat foarte mult, pentru că eu de-a lungul carierei de fotbalist am făcut niște tâmpenii. Bine, cred că le fac și acum, că nu pot să mă schimb peste noapte. Șprițuri, nopți pierdute, (…) oamenii mă judecau prin prisma asta. Acum, când am intrat în aceste două show-uri, am văzut altă lume, altă Românie. Eu eram mai respectat afară decât eram în țară, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”

Gabi Tamaș a încercat să producă alcool la Survivor. Experimentul făcut cu o nucă de cocos

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături
Știri
Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături
Ce este ”norul tsunami”, care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Știri
Ce este ”norul tsunami”, care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de neuitat”
Mediafax
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Ordin de ultimă oră de la Kremlin: „R. Moldova nu mai este o destinaţie sigură pentru călătorii”
Digi24
Ordin de ultimă oră de la Kremlin: „R. Moldova nu mai este o...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
Click.ro
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita...
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
Digi 24
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Digi24
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase...
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor.ro
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături
Cum și-a sărbătorit Lambada ziua de naștere? Tzancă Uraganu i-a fost alături
Ce este ”norul tsunami”, care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Ce este ”norul tsunami”, care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Cum a cheltuit Gabi Tamaș banii câștigați din fotbal: ”Soția s-a mai supărat, i-a mai trecut”
Cum a cheltuit Gabi Tamaș banii câștigați din fotbal: ”Soția s-a mai supărat, i-a mai trecut”
Caniculă, instabilitate termică și averse însemnate cantitativ. ANM a emis mai multe coduri galbene
Caniculă, instabilitate termică și averse însemnate cantitativ. ANM a emis mai multe coduri galbene
Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor
Abandonată cu doi copii, Ema Oprișan a cedat. S-a filmat plângând și le-a arătat tuturor
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile, potrivit datelor publicate în Monitorul ...
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial
Vezi toate știrile