Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic. Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani

Comunitatea ortodoxă din Republica Moldova și din întreaga zonă a Moldovei trăiește, în aceste zile, pierderea unuia dintre cei mai apreciați duhovnici. Protosinghelul Serafim Mihali, stareț al Mănăstirii Bisericani din județul Neamț, a murit la vârsta de 63 de ani, primele informații indicând un infarct miocardic drept cauză a decesului.

Pentru miile de credincioși care l-au întâlnit de-a lungul a peste trei decenii, dispariția sa nu înseamnă doar plecarea unui stareț, ci sfârșitul unei vieți dedicate reconstruirii unui loc monahal aproape uitat, pe care l-a transformat într-un reper spiritual.

Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic

În 1993, când a preluat conducerea mănăstirii din satul Scăricica, așezământul era izolat și aflat lângă un fost sanatoriu TBC, o zonă grea și neglijată. Numirea sa ca stareț a fost făcută de cel care avea să devină Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De acolo a început o muncă neîntreruptă: refacerea ansamblului monahal cu rădăcini în secolul al XV‑lea, ridicarea de clădiri administrative, chilii, amenajarea drumurilor pentru pelerini și restabilirea unei rânduieli liturgice stricte, care a readus mănăstirea în atenția credincioșilor din toată țara.

Drumul său nu a fost lipsit de încercări. În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2013, după slujba de seară, trei indivizi mascați au pătruns în chilia sa, l-au legat și l-au bătut cu brutalitate, încercând să afle unde se aflau banii mănăstirii. Au furat aproximativ 100.000 de lei, donații destinate construirii unei clopotnițe. Deși a trecut printr-o traumă profundă, părintele Serafim a ales să-i ierte pe agresori și și-a continuat misiunea fără abatere.

Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani

Despre el, PS Macarie, Episcopul Europei de Nord, a transmis un mesaj amplu de omagiu:

„Părintele Serafim a fost un om blând, smerit și bun. Avea o bunătate firească prin felul în care îi primea pe oameni, prin răbdarea cu care îi asculta și prin pacea pe care o răspândea în jurul său. Am slujit de multe ori la hramurile Mănăstirii Bisericani, aducând împreună cinstire Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac, Ocrotitorii chinoviei, și tuturor părinților sihaștri care s-au nevoit în această străveche vatră monahală nemțeană. De fiecare dată, l-am văzut pe Părintele Serafim purtând cu discreție și jertfelnicie rânduielile așezământului: grija pentru sfintele slujbe, pentru obște, pentru pelerini, pentru lucrările mănăstirii și pentru păstrarea vie a moștenirii duhovnicești lăsate de marii nevoitori ai locului. Un moment de neuitat a rămas pentru mine sfințirea noii biserici a Mănăstirii Bisericani, în ziua de 9 iunie 2024, când am avut bucuria să slujesc atunci împreună cu soborul de ierarhi, preoți și diaconi, lăcașul fiind așezat sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și a Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac. A fost ziua în care s-au văzut roadele multor ani de osteneală, rugăciune și jertfă. Parintele Stareț Serafim a iubit în mod deosebit pe Maica Domnului, care a ocrotit din vechime această chinovie, și i-a cinstit cu multă evlavie pe Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac. Nu s-a mulțumit să le păzească moaștele și memoria, ci a căutat să transmită credincioșilor chipul viețuirii lor: desprinderea de cele vremelnice, rugăciunea, pocăința și iubirea deplină față de Dumnezeu“.

Pentru cei care l-au cunoscut, părintele Serafim rămâne imaginea unui duhovnic cald, a unui om dedicat și a unui gospodar care și-a pus fiecare zi în slujba credinței. Moartea sa a provocat un val de tristețe în rândul pelerinilor și al ierarhilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Trupul neînsuflețit va fi depus în biserica mănăstirii, pentru ca toți cei care l-au prețuit să își poată lua rămas bun.

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