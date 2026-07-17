Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă

Bărbatul care și-a ucis mama și cei doi frați într-un apartament din București a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață, după decizia Curții de Apel București. Crima a avut loc pe 5 august 2024, iar ancheta a stabilit că autorul i-a atacat pe rând pe membrii familiei, apoi a încercat să ascundă urmele.

Apelul la 112 a fost făcut abia a doua zi, de fratele geamăn care nu se afla acasă în momentul tragediei și care a reclamat că nu mai poate lua legătura cu familia. Inițial, suspectul a încercat să arunce vina pe geamănul său, însă polițiștii au stabilit rapid, pe baza discuțiilor cu martorii, că acesta era plecat de acasă.

Condamnare pe viață pentru autorul triplei crime din București

Procurorii au explicat atunci că în locuință se aflau mama și cei patru copii, iar victimele au fost mama, fiica și unul dintre frați. Ceilalți doi erau gemeni, unul fiind în casă, celălalt fiind cel care a sunat la 112.

Anchetatorii au menționat că exista un ordin de protecție emis anterior împotriva fratelui găsit în locuință, dar mama îl retrăsese. În plus, au fost identificate indicii că autorul a încercat să șteargă urmele de sânge și să facă curățenie după comiterea faptelor.

„În locuință se aflau mama și cu cei 4 copii. Victimele sunt mama, fiica și unul dintre frați, ceilalți doi sunt frați gemeni. Unul era în locuință, celălalt a apelat la 112. Bănuiala este că cel din locuință ar fi autorul. A existat un ordin de protecție față de geamănul găsit în casă, dar din dorința mamei ordinul a fost retras. Există semne că în casă s-a făcut curat, au fost șterse urmele de sânge”, declara procurorul de caz la momentul respectiv.

Condamnarea definitivă la detenție pe viață închide unul dintre cele mai violente dosare de crimă din ultimii ani, autoritățile considerând că probele strânse au confirmat fără dubiu responsabilitatea bărbatului.

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