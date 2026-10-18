Cine era bruneta focoasă pe care Mihai Mărgineanu o săruta în centrul vechi. Artistul a dezvăluit identitatea misterioasei femei

Cine era bruneta focoasă pe care Mihai Mărgineanu o săruta în centrul vechi. Artistul a dezvăluit identitatea misterioasei femei
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În urmă cu câțiva ani, Mihai Mărgineanu a fost surprins în timp ce se săruta cu patos cu o brunetă misterioasă, în Centrul Vechi al Capitalei. Cum artistul era căsătorit de ani buni, imaginația a luat-o imediat la galop: să fi uitat omul de verighetă după concert? Ei bine, după atâta vreme, Mărgineanu a lămurit misterul pentru CANCAN.RO.

Mihai Mărgineanu este căsătorit cu Andreea de peste 20 de ani, dar o fotografie surprinsă după un concert a fost suficientă pentru ca zvonurile să se pună în mișcare. Artistul a fost fotografiat noaptea, în Centrul Vechi, în timp ce se săruta cu foc cu o brunetă.

Titlul apărut atunci în presă a pus și mai mult paie pe foc: în timp ce soția îl aștepta acasă, Mărgineanu se săruta cu o brunetă focoasă în Centrul Vechi. Practic, omul a ieșit de la concert și s-a trezit distribuit într-un film despre propria presupusă infidelitate. Numai că scenariul avea o mică problemă: femeia din fotografie nu era vreo necunoscută.

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Cine era bruneta focoasă cu care se săruta în Centrul Vechi

După ani în care fotografia a alimentat speculațiile, Mihai Mărgineanu a spus lucrurilor pe nume. Femeia cu care se săruta era chiar soția lui, Andreea. Artistul a recunoscut că episodul l-a cam trecut prin emoții și că s-a gândit, preț de-o clipă, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi avut, într-adevăr, vreo boacănă la activ. Noroc că, de data asta, singura „aventură” era cu propria nevastă.

„Cel mai amuzant moment cu fanele a fost după un concert în Centrul Vechi din București. Am rămas pe terasa barului în care am cântat și eram cu Andreea, soția mea. La un moment dat, m-a luat în brațe și ne-am sărutat. A apărut apoi, într-un ziar, o poză mare cu mine, alături de care scria: „În timp ce soția lui îl așteaptă acasă, Mărgineanu se sărută cu o brunetă focoasă în Centrul Vechi”.

Din fericire, în poză era nevastă-mea, ceea ce m-a bucurat foarte tare. M-a emoționat puțin, pentru că mă gândeam că cine știe ce aș fi putut să fac la un moment dat, Doamne ferește! O dată m-am întâlnit cu Mistrețu de la Cronica Cârcotașilor, ne-am pupat și a fost publicată o poză ca și când ne-am fi sărutat”, a declarat Mihai Mărgineanu pentru CANCAN.RO.

Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu și soția. Sursa foto Social Media

Cum e Mihai Mărgineanu ca soț și tată

Lăsând gluma la o parte, artistul a vorbit și despre viața de familie. Mărgineanu a spus că se consideră un tată bun și un soț iubitor, dar nu pozează în bărbatul perfect, coborât parcă din icoană. Artistul a recunoscut că mai dă și el cu bâta-n baltă, dar știe să își ceară scuze.

„Cred că sunt un tată bun, pentru că văd rezultate bune la copiii mei, ceea ce înseamnă că am făcut ceva bine împreună cu soția mea. Cred că și ca soț sunt un om bun, deși câteodată sunt cam bou, dar toți avem fazele noastre de prostie, iar ideea e să mergi pe principiul „prost să fii, dar să-ți revii”. E bine să-ți mai ceri și scuze, nu poți să fii bine tot timpul. Fiecare familie cu problemele ei”, a mai spus actorul din Las Fierbinți.

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