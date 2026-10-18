Comediantul Teo, amendat de poliție! Ce a urmat întrece orice număr de stand-up

Comediantul Teo, amendat de poliție! Ce a urmat întrece orice număr de stand-up
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Teo a dat nas în nas cu poliția, iar întâlnirea nu s-a încheiat deloc așa cum și-ar fi dorit! Comediantul, pe numele real Claudiu Teohari, a povestit pentru CANCAN.RO o întâmplare în care celebritatea nu l-a ajutat să scape de amendă. Să spunem doar că, după ce și-a primit sancțiunea, artistul a mai avut de trecut printr-un moment…bizar.

Claudiu Teohari, cunoscut de public drept Teo, știe că notorietatea vine la pachet cu tot felul de situații. Pe stradă, oamenii îl recunosc, îl salută și îi cer autografe, însă asta nu înseamnă că fiecare întâlnire se transformă într-un moment de glorie. Nici măcar pentru un comediant, viața nu funcționează ca pe scenă, unde o replică bună poate salva situația!

„Oamenii reacționează cu prietenie în general. Cred că sunt într-o zonă bună și plăcută de faimă, în care mă mai recunosc oamenii, mai bem o bere, ciocnim un pahar pe unde mă duc, dar nu e în așa hal încât să nu pot să merg pe stradă. De cele mai multe ori îmi zic: „Salut! Hai să facem o poză!”, a povestit el pentru CANCAN.RO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

A fost oprit de poliție și amendat

Doar că, într-o zi, lucrurile au stat puțin diferit. Teo a fost oprit de poliție și a primit amendă, fără ca faptul că era cunoscut să-l ajute să scape de sancțiune. Până aici, povestea pare una banală. Numai că unul dintre agenți l-a recunoscut, iar de aici a început partea cu adevărat neașteptată!

Teo

Teo. Sursa foto Social Media

După ce i-a aplicat amenda, unul dintre polițiști l-a recunoscut pe Teo și l-a rugat să-i facă o fotografie. Comediantul a acceptat, convins probabil că sancțiunea fusese momentul cel mai memorabil al întâlnirii. Numai că agentul a reușit să-i ofere, fără să vrea, o amintire mult mai savuroasă decât procesul-verbal!

„Un moment amuzant a fost când am fost oprit de poliție și am luat amendă. Nu am scăpat fără, dar unul dintre polițiști m-a recunoscut și m-a întrebat dacă poate să îmi facă o poză. Am zis da, iar el a scos telefonul și l-a îndreptat către mine să îmi facă o poză, doar mie. L-am întrebat: „Nu vrei să fii și tu în poză?”. Și a zis: „A, da? Se poate?”. M-a surprins. Îmi aduc aminte și după atâția ani că a vrut să îmi facă o poză, nu să apară și el în poză”, a spus Teo.

Dincolo de pățania cu poliția, comediantul a povestit și despre relația cu Vio și Costel, colegii alături de care urcă pe scenă. Publicul îi vede în fața microfonului, glumind și completându-se reciproc, dar colaborarea lor presupune și o parte serioasă, de business și de muncă.

„Ne mai rățoim din când în când, dar nu ne certăm. Nu prea avem de ce. Ne înțelegem destul de bine când vine vorba de acea coajă de business pe care o facem noi, dar și când vine vorba de meserie. Totuși, poate ar fi sănătos să ne certăm mai des. Ia să încerc și cu soția mea, Melinda, și cu ei”, a spus Teo.

Cu alte cuvinte, lucrurile merg suficient de bine încât Teo se gândește, mai în glumă, mai în serios, că puțin conflict n-ar strica. Rămâne de văzut dacă va testa teoria și acasă, alături de soția sa, Melinda.

Nu s-a gândit niciodată că o să facă stand-up

Drumul lui spre stand-up nu a fost unul calculat din timp. Înainte să ajungă în fața publicului, Teo era student la ASE, la Management, și nici nu își imagina că va ajunge să facă din comedie meseria sa. Totul a pornit de la o seară petrecută la Cafe Deco, în 2004, când a decis să încerce și el un moment în fața publicului.

„M-am apucat de stand-up din întâmplare. Nu mi-am imaginat niciodată că o să fac asta, nu era în plan. Eram liniștit, student la ASE, la Management, și am ajuns într-o seară, din întâmplare, la Cafe Deco, prin 2004. Exista un fel de moment al publicului în mijlocul spectacolului și am zis: «Bă, da, de ce nu?». Am zis: «Hai că încerc și eu!» și de atunci nu m-am mai lăsat”, a povestit comediantul.

De la o încercare spontană la o carieră în stand-up, Teo a ajuns să adune ani de experiență și o mulțime de povești numai bune de spus mai departe. Iar cea cu polițistul are toate ingredientele unei scene comice: o amendă pe bune și o fotografie care era cât pe ce să rămână fără cel care o făcea!

VEZI ȘI: Dorian Popa, ironizat de „Părintele stand-up-ului”, după ce a fumat „accidental” droguri: „În viața asta nu există doar o bere și doar un fum”

Nu, nu e livrator de lux! E comediantul Costel Bojog cu o bicicletă dichisită!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat la botezul nepotului lui Costel Biju! Invitații, puși să respecte reguli stricte
S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat la botezul nepotului lui Costel Biju! Invitații, puși să respecte reguli stricte
Nici Marian Grozavu, nici ispita-pilot. Bianca Dan iubește din nou, dar are o mare problemă
Nici Marian Grozavu, nici ispita-pilot. Bianca Dan iubește din nou, dar are o mare problemă
Ce se întâmplă cu Fabuloasele? Alina Tanasă dezvăluie de ce ea și Diana Enciu au ales să facă proiecte separat
Ce se întâmplă cu Fabuloasele? Alina Tanasă dezvăluie de ce ea și Diana Enciu au ales să facă proiecte separat
Cătălin Grozavu ar mai fi bifat o despărțire. Fostul iubit al Mădălinei Apostol nu mai este împreună cu Izabela „cea tânără”
Cătălin Grozavu ar mai fi bifat o despărțire. Fostul iubit al Mădălinei Apostol nu mai este împreună cu Izabela „cea tânără”
Naba, date la meci cu un fost concurent de la Insula Iubirii. Cei doi au sărbătorit victoria „câinilor” de pe Arena Națională
Naba, date la meci cu un fost concurent de la Insula Iubirii. Cei doi au sărbătorit victoria „câinilor” de pe Arena Națională
Rețetele de familie, modul de a PĂSTRA VIE amintirea celor dragi. Cum ne poate aminti gemul de părinți sau bunici
Mediafax
Rețetele de familie, modul de a PĂSTRA VIE amintirea celor dragi. Cum ne poate aminti gemul de părinți sau bunici
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
Gandul.ro
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Adevarul
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Suferi după fostul partener? Psihologii spun că „NU e iubire, e stres pur”
Mediafax
Suferi după fostul partener? Psihologii spun că „NU e iubire, e stres pur”
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță
Click.ro
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
Digi 24
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
go4it.ro
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
Gandul.ro
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.