Comediantul Teo, amendat de poliție! Ce a urmat întrece orice număr de stand-up

Teo a dat nas în nas cu poliția, iar întâlnirea nu s-a încheiat deloc așa cum și-ar fi dorit! Comediantul, pe numele real Claudiu Teohari, a povestit pentru CANCAN.RO o întâmplare în care celebritatea nu l-a ajutat să scape de amendă. Să spunem doar că, după ce și-a primit sancțiunea, artistul a mai avut de trecut printr-un moment…bizar.

Claudiu Teohari, cunoscut de public drept Teo, știe că notorietatea vine la pachet cu tot felul de situații. Pe stradă, oamenii îl recunosc, îl salută și îi cer autografe, însă asta nu înseamnă că fiecare întâlnire se transformă într-un moment de glorie. Nici măcar pentru un comediant, viața nu funcționează ca pe scenă, unde o replică bună poate salva situația!

„Oamenii reacționează cu prietenie în general. Cred că sunt într-o zonă bună și plăcută de faimă, în care mă mai recunosc oamenii, mai bem o bere, ciocnim un pahar pe unde mă duc, dar nu e în așa hal încât să nu pot să merg pe stradă. De cele mai multe ori îmi zic: „Salut! Hai să facem o poză!”, a povestit el pentru CANCAN.RO.

A fost oprit de poliție și amendat

Doar că, într-o zi, lucrurile au stat puțin diferit. Teo a fost oprit de poliție și a primit amendă, fără ca faptul că era cunoscut să-l ajute să scape de sancțiune. Până aici, povestea pare una banală. Numai că unul dintre agenți l-a recunoscut, iar de aici a început partea cu adevărat neașteptată!

După ce i-a aplicat amenda, unul dintre polițiști l-a recunoscut pe Teo și l-a rugat să-i facă o fotografie. Comediantul a acceptat, convins probabil că sancțiunea fusese momentul cel mai memorabil al întâlnirii. Numai că agentul a reușit să-i ofere, fără să vrea, o amintire mult mai savuroasă decât procesul-verbal!

„Un moment amuzant a fost când am fost oprit de poliție și am luat amendă. Nu am scăpat fără, dar unul dintre polițiști m-a recunoscut și m-a întrebat dacă poate să îmi facă o poză. Am zis da, iar el a scos telefonul și l-a îndreptat către mine să îmi facă o poză, doar mie. L-am întrebat: „Nu vrei să fii și tu în poză?”. Și a zis: „A, da? Se poate?”. M-a surprins. Îmi aduc aminte și după atâția ani că a vrut să îmi facă o poză, nu să apară și el în poză”, a spus Teo.

Dincolo de pățania cu poliția, comediantul a povestit și despre relația cu Vio și Costel, colegii alături de care urcă pe scenă. Publicul îi vede în fața microfonului, glumind și completându-se reciproc, dar colaborarea lor presupune și o parte serioasă, de business și de muncă.

„Ne mai rățoim din când în când, dar nu ne certăm. Nu prea avem de ce. Ne înțelegem destul de bine când vine vorba de acea coajă de business pe care o facem noi, dar și când vine vorba de meserie. Totuși, poate ar fi sănătos să ne certăm mai des. Ia să încerc și cu soția mea, Melinda, și cu ei”, a spus Teo.

Cu alte cuvinte, lucrurile merg suficient de bine încât Teo se gândește, mai în glumă, mai în serios, că puțin conflict n-ar strica. Rămâne de văzut dacă va testa teoria și acasă, alături de soția sa, Melinda.

Nu s-a gândit niciodată că o să facă stand-up

Drumul lui spre stand-up nu a fost unul calculat din timp. Înainte să ajungă în fața publicului, Teo era student la ASE, la Management, și nici nu își imagina că va ajunge să facă din comedie meseria sa. Totul a pornit de la o seară petrecută la Cafe Deco, în 2004, când a decis să încerce și el un moment în fața publicului.

„M-am apucat de stand-up din întâmplare. Nu mi-am imaginat niciodată că o să fac asta, nu era în plan. Eram liniștit, student la ASE, la Management, și am ajuns într-o seară, din întâmplare, la Cafe Deco, prin 2004. Exista un fel de moment al publicului în mijlocul spectacolului și am zis: «Bă, da, de ce nu?». Am zis: «Hai că încerc și eu!» și de atunci nu m-am mai lăsat”, a povestit comediantul.

De la o încercare spontană la o carieră în stand-up, Teo a ajuns să adune ani de experiență și o mulțime de povești numai bune de spus mai departe. Iar cea cu polițistul are toate ingredientele unei scene comice: o amendă pe bune și o fotografie care era cât pe ce să rămână fără cel care o făcea!

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