Ce se întâmplă cu Fabuloasele? Alina Tanasă dezvăluie de ce ea și Diana Enciu au ales să facă proiecte separat

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Au fost multe întrebări despre ce fac Fabuloasele în perioada aceasta și de ce Diana Enciu nu a fost văzută zilele acestea alături de prietena ei la Fashion Week. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alina Tanasă ne dezvăluie motivul acestei absențe, dar și de ce au preferat să facă proiecte separat o vreme.

Alina Tanasă este mama unui băiețel, Leon, care se apropie de vârsta de 7 ani. Pe lângă viața de familie, aceasta este activă în lumea fashionului, participă la evenimente de profil și se ocupă de proiectele sale profesionale și de colaborările cu diverse branduri.

„Îmi este frică să-mi pun obiective de genul acesta”

Alina și Diana Enciu s-au cunoscut prin intermediul unei persoane care le-a făcut cunoștință, iar între ele a existat chimie încă de la început. Deși apropierea dintre cele două s-a construit în timp, relația lor a evoluat treptat într-o prietenie strânsă, care a stat la baza colaborării profesionale și a proiectului care le-a consacrat în lumea fashionului. Faptul că au devenit mămici la o diferență relativ mică de timp le-a schimbat prioritățile și le-a ocupat o mare parte din program, iar sincronizarea proiectelor comune nu a mai fost la fel de ușoară. Asta nu înseamnă însă că au renunțat la planurile pe care le-au construit împreună, ci că, pentru o perioadă, au ales să își desfășoare proiectele separat, în funcție de timpul și disponibilitatea fiecăreia.

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Alina şi familia ei

CANCAN: Ce faci? Cum ești?

Alina Tanasă: Sunt destul de obosită. În ultimele trei zile, numai Fashion Week am făcut. M-am ocupat de copilul meu, de proiectele mele obișnuite și am făcut foarte mult networking.

CANCAN: Cum sunteți cu școala?

Alina Tanasă: Mult mai bine decât mă așteptam. Reușește să se trezească dimineața, asta era frica mea cea mai mare, dar îi place și este entuziasmat.

CANCAN: Primești sfaturi de parenting?

Alina Tanasă: Toată lumea primește. Le iau așa cum trebuie. Îmi plac sfaturile, dar am o direcție cât de cât clară. Merg la evenimente de parenting și citesc o grămadă de articole.

CANCAN: A fost un moment în care ai zis: „Mai bine nu făceam așa”?

Alina Tănasă: Nu neapărat. Mai bine nu făceam un lucru: să o imit pe mama mea. M-am regăsit de multe ori în ea și, uitându-mă la mine, am zis: „Wow, cine este persoana asta?”. Deci, asta mai bine nu făceam, dar nu poți fi perfectă.

CANCAN: Ce ai luat de la mama ta?

Alina Tanasă: Niște expresii care nu sunt cele mai drăguțe, dar se întâmplă.

CANCAN: Este ceva ce nu ai făcut până acum și îți dorești neapărat să faci de acum înainte?

Alina Tanasă: Îmi este frică să-mi pun obiective de genul acesta, pentru că, dacă nu se realizează, mă frustrez foarte mult. Așa că o iau cu pași mici și mă bucur de ceea ce mi se întâmplă.

Fabuloasele revin cu proiecte noi

CANCAN: Ce faceți cu Fabuloasele? Ce face Diana?

Alina Tanasă: Ea a ales să ia o pauză săptămâna aceasta și nu a venit. I-am simțit lipsa, dar încă suntem împreună, lucrăm împreună, facem proiecte și pregătim lucruri.

CANCAN: Nu v-ați certat, nimic?

Alina Tanasă: Nu, nu. Nu ne-am certat sau ceva de genul acesta. Suntem foarte bine. Doar că, după ce am devenit mămici, ne-a fost mai greu să facem proiecte împreună și ne-a fost mai simplu să le facem separat. Dar suntem în continuare aceeași echipă.

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