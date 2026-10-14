Femeile nu l-au iubit pe Mihai Mărgineanu. „Ardiles” din Las Fierbinți recunoaște: „Nu mă deranjează că nu am avut succes la fete”

Femeile nu l-au iubit pe Mihai Mărgineanu. „Ardiles” din Las Fierbinți recunoaște: „Nu mă deranjează că nu am avut succes la fete”
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Mihai Mărgineanu a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor: cât de mult îl iubesc femeile în realitate? Artistul a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, cum stau lucrurile dincolo de reflectoare. Iar aici, surpriză: una e să cânți că femeile sunt „moarte” după tine și alta e să le și cucerești! Se pare că, în viața lui, succesul la sexul frumos n-a fost chiar la înălțimea celebrului refren.

Dacă ne luam după titlul piesei „Mă iubește femeile”, am putea crede că Mihai Mărgineanu n-a avut niciodată liniște din cauza admiratoarelor și că, în tinerețe, trebuia să-și facă programul în funcție de câte domnișoare îi dădeau târcoale. Numai că artistul a spulberat această imagine și a recunoscut că n-a fost tocmai favoritul sexului frumos. Nu doar că nu se plânge, dar acum se uită în urmă și recunoaște că lipsa succesului l-a ferit de niște prostii zdravene!

„Nu am simțit niciodată că am acest defect de a mă iubi femeile. Niciodată! Am avut doar probleme toată viața mea. Nu mă deranjează că n-am avut succes la femei, pentru că cine știe ce prostie puteam să fac în tinerețe dacă una dintre fetele care îmi plăceau atunci îmi dădea apă la moară. Sunt mulțumit de locul în care am ajuns. Tot răul spre bine”, a spus Mărgineanu pentru CANCAN.RO.

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Cum a apărut piesa „Mă iubește femeile”?

Dar cum a ajuns să cânte tocmai despre femeile care-l iubesc? Ei bine, povestea piesei este departe de scenariul în care un bărbat admirat de toate domnișoarele își compune imnul după o serie de cuceriri legendare. Inspirația a venit într-un tren, pe drumul de la Vama Veche spre București, după câteva zile de distracție. Romantic? Nu neapărat. Memorabil? Cu siguranță!

„Piesa „Mă iubește femeile” este, de fapt, un cântec pe care l-am învățat în tren, de la actorul Ovidiu Niculescu. Da, în tren, de la Vama Veche către București. Am făcut opt ore și am cântat toate prostiile. Așa a apărut și, după aceea, eu l-am cântat cum am putut”, a povestit el.

Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu. Sursa foto Social Media

Deci, n-a fost nevoie de vreo experiență amoroasă desprinsă din filme și nici de un șir interminabil de admiratoare care să-i inspire versurile.

În privința felului în care se prezintă publicului, artistul a spus că nu face eforturi să pară alt om. Nu vrea să-și calculeze fiecare gest și nici să transforme aparițiile sale într-un spectacol de perfecțiune. Cu alte cuvinte, dacă tot nu și-a petrecut tinerețea fugind de admiratoare, măcar acum nu vrea să fugă de propria personalitate!

„Nu sunt diferit pe scenă. Las să se vadă realitatea, pentru că mi-am dat seama de o chestie care mi-a salvat mult timp: este foarte greu să joci un rol tot timpul. Așa că, dacă te prezinți normal, exact așa cum ești, e mult mai simplu pentru tine să treci prin viață. Altfel, ar trebui să fii tot timpul atent la machiaj, la gesturi, la îmbrăcăminte, la costume. Practic, ai fi tot timpul la serviciu. Deci, exact așa cum sunt în realitate, sunt și pe sticlă și nu aș vrea să fiu altfel”, a afirmat actorul.

„Eu mă mulțumesc cu puțin”

Mihai Mărgineanu a mai declarat că nu se regăsește deloc în personajul pe care îl interpretează în „Las Fierbinți”. Totuși, cei doi au un lucru în comun: se mulțumesc cu puțin și nu sunt genul care să strângă banii la saltea.

„Nu mă regăsesc niciodată în personajul din „Las Fierbinți”. Mi se pare că personajul meu este foarte obosit, pentru că tot timpul se gândește cum să facă să pară că nu muncește, dar să facă rost de lucrurile de care are nevoie în viața de zi cu zi.

Ceea ce mă aseamănă cu el este faptul că eu mă mulțumesc cu puțin. Și Ardiles este unul dintre hoții care fură doar cât îi trebuie, nu mai mult, ca să nu se prindă ceilalți. Nu vrea să facă stocuri. Așa sunt și eu: nu am stocuri, nici n-am făcut”, a recunoscut actorul.

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