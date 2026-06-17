Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile

Mihai Mărgineanu (56 de ani) a luat atitudine și a demontat toate acuzațiile lansate de colegul său de breaslă Florin Chilian. Cu o eleganță rară și cu argumente juridice de neclintit, artistul a demonstrat că realitatea este cu totul alta, lăsându-și contestatarul într-o postură extrem de delicată.

Totul a început după ce Florin Chilian (57 de ani) a susținut public că celebrele melodii „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația” și „Paraschivo” nu ar fi, de fapt, creațiile fostului său prieten. Doar că socoteala din postările de pe rețelele sociale nu s-a potrivit deloc cu rigorile legii!

Mihai Mărgineanu i-a demontat acuzațiile lui Florin Chilian

Se pare că domnul Chilian nu prea are dreptate în această dispută și că inclusiv marii titani ai scenei mondiale, precum Frank Sinatra sau Elvis Presley, au interpretat și popularizat melodii care nu le aparțineau ca autori. Exact asta a făcut și Mihai Mărgineanu, care a transformat bucăți de folclor în adevărate hituri.

Pentru a pune capăt definitiv speculațiilor și pentru a le arăta fanilor că totul este perfect legal și transparent, artistul a explicat cu subiect și predicat cum stau lucrurile în privința adaptărilor.

„Din punct de vedere legal, oricine poate lua o piesă bun-public-comun, să o adapteze-interpreteze și orchestreze într-o altă variantă. Îți trebuie imaginație, multă putere de muncă și un pic de curaj. Poți să și publici și să declari noua piesă, iar varianta ta îți poate genera ție, personal, DDA (drepturi de autor) dacă este difuzată, declarată și plătită de către cei care o difuzează.

Eu am înregistrat la UCMR variantele mele de adaptări după folclor, cu vocea mea, cu orchestrațiile și stilul meu, iar masterele mele pot genera DDA (drepturi de autor) dacă piesele rezultate sunt difuzate. Dacă altcineva vrea să cânte o piesă folclorică, NU trebuie să îmi ceară mie acordul. Și dacă își înregistrează varianta lui la „Paraschiva”, de exemplu, pe care eu o cânt deja în varianta mea, aceasta îi poate genera lui, personal, DDA… dacă este difuzată, declarată și plătită de cel care o difuzează”, a spus Mărgineanu.

Mesaj dur pentru colegul de breaslă

Artistul a ținut să precizeze că nu a ascuns niciodată originea melodiilor sale și că adevăratele probleme nu se tranșează prin atacuri în mediul online sau în emisiuni de scandal, ci în fața instituțiilor abilitate. Mărgineanu a profitat de ocazie și și-a anunțat fanii când va avea următoarele concerte.

„Orice problemă legată de declarații ale pieselor, drepturi de autor, greșeli de declarații, încasări necuvenite se rezolvă în Tribunal sau în particular, dacă există o calitate pentru aceasta. Nu pe FB, nu la televiziunea de scandal. Cânt de douăj’de ani pe scenă și, în aproape 1200 de concerte, zeci sau sute de interviuri și apariții, am susținut sus și tare că piesele mele sunt adaptări după folclorul românesc, țigănesc, urban și rural. Sunt mulțumit că pot interpreta folclor, că umplu săli alături de trupa mea de artiști și muzicieni veritabili, cu care cânt în aceeași echipă de peste 18 ani. (E greu să ții o trupă legată atâta amar de vreme. Îți trebuie multă diplomație!) Mai jos este formularul de declarație UCMR-ADA. Alte screenshot-uri sau acte prezentate ca fiind piatra de hotar sunt elucubrații menite să vă mănânce timp pe care nu îl veți mai recupera niciodată. Până în august, când îmi voi relua activitatea normală, vă voi mai anunța, scurt și obiectiv, despre ce vom face la Quantic pe 20 august, la NeverSee pe 9 august, la HardRock, Berăria H și 14Lane din septembrie încolo. Viața merge înainte!”, a spus el.

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