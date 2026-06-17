Acasă » Știri » Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile

Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile

De: Emanuela Cristescu 17/06/2026 | 12:01
Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile
Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihai Mărgineanu (56 de ani) a luat atitudine și a demontat toate acuzațiile lansate de colegul său de breaslă Florin Chilian. Cu o eleganță rară și cu argumente juridice de neclintit, artistul a demonstrat că realitatea este cu totul alta, lăsându-și contestatarul într-o postură extrem de delicată.

Totul a început după ce Florin Chilian (57 de ani) a susținut public că celebrele melodii „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația” și „Paraschivo” nu ar fi, de fapt, creațiile fostului său prieten. Doar că socoteala din postările de pe rețelele sociale nu s-a potrivit deloc cu rigorile legii!

Mihai Mărgineanu i-a demontat acuzațiile lui Florin Chilian

Se pare că domnul Chilian nu prea are dreptate în această dispută și că inclusiv marii titani ai scenei mondiale, precum Frank Sinatra sau Elvis Presley, au interpretat și popularizat melodii care nu le aparțineau ca autori. Exact asta a făcut și Mihai Mărgineanu, care a transformat bucăți de folclor în adevărate hituri.

Pentru a pune capăt definitiv speculațiilor și pentru a le arăta fanilor că totul este perfect legal și transparent, artistul a explicat cu subiect și predicat cum stau lucrurile în privința adaptărilor.

„Din punct de vedere legal, oricine poate lua o piesă bun-public-comun, să o adapteze-interpreteze și orchestreze într-o altă variantă. Îți trebuie imaginație, multă putere de muncă și un pic de curaj. Poți să și publici și să declari noua piesă, iar varianta ta îți poate genera ție, personal, DDA (drepturi de autor) dacă este difuzată, declarată și plătită de către cei care o difuzează.

Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile
Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile

Eu am înregistrat la UCMR variantele mele de adaptări după folclor, cu vocea mea, cu orchestrațiile și stilul meu, iar masterele mele pot genera DDA (drepturi de autor) dacă piesele rezultate sunt difuzate.

Dacă altcineva vrea să cânte o piesă folclorică, NU trebuie să îmi ceară mie acordul. Și dacă își înregistrează varianta lui la „Paraschiva”, de exemplu, pe care eu o cânt deja în varianta mea, aceasta îi poate genera lui, personal, DDA… dacă este difuzată, declarată și plătită de cel care o difuzează”, a spus Mărgineanu.

Mesaj dur pentru colegul de breaslă

Artistul a ținut să precizeze că nu a ascuns niciodată originea melodiilor sale și că adevăratele probleme nu se tranșează prin atacuri în mediul online sau în emisiuni de scandal, ci în fața instituțiilor abilitate. Mărgineanu a profitat de ocazie și și-a anunțat fanii când va avea următoarele concerte.

„Orice problemă legată de declarații ale pieselor, drepturi de autor, greșeli de declarații, încasări necuvenite se rezolvă în Tribunal sau în particular, dacă există o calitate pentru aceasta. Nu pe FB, nu la televiziunea de scandal.

Cânt de douăj’de ani pe scenă și, în aproape 1200 de concerte, zeci sau sute de interviuri și apariții, am susținut sus și tare că piesele mele sunt adaptări după folclorul românesc, țigănesc, urban și rural. Sunt mulțumit că pot interpreta folclor, că umplu săli alături de trupa mea de artiști și muzicieni veritabili, cu care cânt în aceeași echipă de peste 18 ani. (E greu să ții o trupă legată atâta amar de vreme. Îți trebuie multă diplomație!)

Mai jos este formularul de declarație UCMR-ADA. Alte screenshot-uri sau acte prezentate ca fiind piatra de hotar sunt elucubrații menite să vă mănânce timp pe care nu îl veți mai recupera niciodată. Până în august, când îmi voi relua activitatea normală, vă voi mai anunța, scurt și obiectiv, despre ce vom face la Quantic pe 20 august, la NeverSee pe 9 august, la HardRock, Berăria H și 14Lane din septembrie încolo. Viața merge înainte!”, a spus el.

VEZI ȘI: Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: ”Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!”

Florin Chilian, un nou mesaj acid la adresa lui Mihai Mărgineanu: ”Nu am furat niciodată munca și talentul altora”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
Știri
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul…
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății
Știri
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile…
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
Digi24
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de ani arată total diferit. E aproape de nerecunoscut! Imagini cu el de la un eveniment din Milano au uimit internetul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu mai vreau să mă îngraș”
Click.ro
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Cum arată anvelopele care vor rula pe Lună. Anvelopele pentru misiunile Artemis
Promotor.ro
Cum arată anvelopele care vor rula pe Lună. Anvelopele pentru misiunile Artemis
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
ULTIMA ORĂ
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors ...
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății
Marian Grozavu se teme că Bianca va reveni la vechile obiceiuri! Afaceristul încearcă din răsputeri ...
Marian Grozavu se teme că Bianca va reveni la vechile obiceiuri! Afaceristul încearcă din răsputeri să o readucă pe drumul cel bun. Cine îi strică planul de împăcare
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Veste importantă: “visul dinamoviștilor” revine în forță, ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Veste importantă: “visul dinamoviștilor” revine în forță, bugetul va fi depășit! Încep transferurile
Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape ...
Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape de ei
Denise Rifai, prima reacție clară despre relația cu Dan Alexa: „Spun cu subiect și predicat”
Denise Rifai, prima reacție clară despre relația cu Dan Alexa: „Spun cu subiect și predicat”
Vezi toate știrile