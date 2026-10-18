S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat la botezul nepotului lui Costel Biju! Invitații, puși să respecte reguli stricte

S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat la botezul nepotului lui Costel Biju! Invitații, puși să respecte reguli stricte
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Costel Biju a povestit, pentru CANCAN.RO, cum s-a schimbat viața lui de când a devenit bunic. Manelistul a dezvăluit abia acum că botezul micuțului Abel a fost organizat în mare secret, iar invitații au avut parte de o regulă strictă. Mai mult, manelistul a luat o decizie neașteptată după eveniment.

După nunta cu fast a fiului său, Costel Biju a trecut la un cu totul alt film când a venit vorba despre botezul nepotului. Tony One și Antonia au vrut o petrecere restrânsă, fără mare tam-tam și fără să se trezească la eveniment cu o mulțime de oameni care aflaseră vestea pe ultima sută de metri.

Așa că invitații au primit rugămintea să nu se grăbească să pună fotografii pe rețelele sociale. Pozele au trebuit să mai aștepte până a doua zi, iar petrecerea a fost una simplă, cu DJ, fără orchestre și fără muzică până-n zori. Costel Biju și a recunoscut că experiența l-a făcut să-și schimbe planurile pentru evenimentele viitoare.

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„Botezul lui Abel a fost secret. Fiecare invitat care a venit a fost rugat să nu posteze nimic în ziua evenimentului, ci abia a doua zi. Tony a vrut să facă botezul doar cu invitații lui, iar dacă lumea ar fi aflat că era botezul lui Abel, ne-am fi trezit acolo cu foarte, foarte multă lume. Nu am făcut un botez cu orchestre și nici cu muzică fără număr, ci doar cu un DJ. A fost un concept simplu. De acum înainte, o să fac toate evenimentele în secret”, a spus Costel Biju pentru CANCAN.RO.

Bunicul Costel Biju, topit după Abel!

Când vine vorba despre nepotul său, Costel Biju se topește instant! Abel i-a adus multă bucurie, iar manelistul i-a pregătit o melodie încă de dinainte să se nască. Piesa n-a fost lansată oficial, dar artistul a cântat-o deja live. Și nu e singura dorință pe care o are pentru micuț!

Costel Biju, Andreea și Abel

Costel Biju, Andreea și Abel. Sursa foto Social Media

Biju e tare mândru că are un nepot care să ducă numele familiei mai departe. Numai că, deși locuiește în aceeași casă cu Abel, a recunoscut că munca îl ține mai mult pe drumuri și nu apucă să stea cu el atât cât și-ar dori.

„Abel mi-a adus multă putere. Este un copil iubit, iar eu i-am făcut o melodie înainte să se nască. Nu am lansat-o încă, am cântat-o doar live, dar nu am apucat să o lansez oficial.

Sunt cel mai fericit că există și, mai ales, că există un moștenitor care să ducă numele mai departe. Nu mă refer la lucrurile materiale, ci la numele familiei. Dacă ar fi fost fetiță, ar fi luat numele soțului atunci când s-ar fi căsătorit. Acum suntem asigurați că numele va fi dus mai departe încă 60–70 de ani, indiferent dacă Abel va avea sau nu copii. Totuși, cred că va avea cel puțin un băiețel care să ducă numele mai departe.

Rolul de bunic este unul care îți aduce multă fericire și implicare. Abel este ca și băiatul meu. Noi locuim în aceeași casă și mi-am dorit mereu acest lucru. Din păcate, nu petrec foarte mult timp cu Abel, pentru că am mult de muncit și sunt plecat des de acasă. Însă îmi organizez programul în așa fel încât să-mi permită să stau și cu el”, a spus Costel Biju.

Cu muzica în sânge, Costel Biju nu s-ar supăra deloc dacă Abel ar ajunge, peste ani, tot pe scenă. Și are de unde să moștenească talentul: tatăl Antoniei este și el cântăreț, iar cei doi au împărțit scena de multe ori de-a lungul anilor.

Totuși, manelistul a spus că nu banii sunt motivul pentru care și-ar dori ca nepotul să-i calce pe urme. Pentru el, muzica înseamnă mult mai mult și îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru darul primit.

„Și tatăl Antoniei este cântăreț. Am cântat împreună ani de zile la un restaurant din București, în plus, ne-am întâlnit și la evenimente private, așa că Abel are de unde să moștenească pasiunea pentru muzică. M-aș bucura să-mi calce pe urme. Nu pentru partea financiară, ci pentru că, în opinia mea, oamenii care fac muzică au sufletul mai bun și gândesc altfel. Pentru mine, muzica vindecă și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înzestrat cu darul de a înțelege și de a iubi muzica”, a mai spus Biju.

Andreea Biju nu se aștepta niciodată la așa ceva

Și Andreea Biju e leșinată după micuțul Abel! Soția manelistului a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că nu credea în vorba aceea că ajungi să-ți iubești nepotul mai mult decât propriii copii. Ei bine, se pare că experiența a convins-o că lucrurile chiar pot sta așa!

Iar când vine vorba despre educația lui Abel, Andreea știe deja ce vrea să-l învețe: să fie bun, să împartă cu ceilalți și să nu se uite de sus la nimeni doar pentru că poartă adidași mai ieftini. Cu alte cuvinte, să aibă caracter, nu fițe!

„Abel mi-a schimbat viața radical. Nu credeam vorba aceea că ajungi să-ți iubești nepotul mai mult decât propriii copii, dar chiar îl iubesc mai mult decât pe oricine. Când va crește, o să-l sfătuiesc, așa cum îi sfătuiesc și pe copiii mei, să fie bun, darnic și iubitor, să nu facă diferențe la școală, să nu se uite la ce branduri de adidași au ceilalți copii și să nu râdă de ei”, a spus Andreea Biju.

VEZI ȘI: Costel Biju, amenințat de propriul fin să cânte la o petrecere din Capitală! Manelistul, cercetat ulterior pentru mărturie mincinoasă

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