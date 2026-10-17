Naba, date la meci cu un fost concurent de la Insula Iubirii. Cei doi au sărbătorit victoria „câinilor” de pe Arena Națională

Încurcate sunt căile Domnului, dar ale ispitelor le întrec pe toate! Partida Dinamo – FC Botoșani 2-0, de vineri, 16 octombrie, a avut parte și de o surpriză mondenă. Naba și Claudiu, cunoscuți publicului din Insula Iubirii, au fost văzuți împreună la meci. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile cu cei doi. Ce i-a adus în același loc și ce se ascunde în spatele acestei întâlniri?

Ca să facem puțină lumină, haideți să vă reamintim cine este Claudiu Dragotă și cum a arătat parcursul său amoros, care l-a adus în atenția publicului în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii.

Claudiu a intrat în competiție alături de Simona Butură, iubita sa de atunci, cu care avea o relație de aproximativ un an. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa iubirea, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată după ce concurentul s-a apropiat de ispita Anamaria Vaida.

Naba și Claudiu, date la ceas de seară pe stadionul Dinamo

Deși la bonfire-ul final Claudiu și-a dorit să plece alături de Simona, iar cei doi au părăsit emisiunea împreună, povestea lor nu a avut un final fericit. Ajunși în România, au mai încercat să își salveze relația, însă, în cele din urmă, s-au despărțit definitiv. În august 2024, Claudiu a confirmat public separarea. Ulterior, fostul concurent și Anamaria Vaida au decis să își dea o șansă în afara emisiunii. Relația lor a evoluat în timp, iar în august 2026 cei doi vorbeau public despre povestea lor de iubire și despre provocările unei relații la distanță, el locuind în București, iar ea în Cluj.

Numai că, la finalul lunii septembrie 2026, au apărut primele semne de întrebare în privința relației lor. Claudiu a fost surprins în compania unei alte femei, iar ulterior au apărut informații despre schimbări pe rețelele de socializare și despre o posibilă separare. Întrebată despre situația sentimentală, Anamaria a oferit o reacție presei, însă despărțirea nu a fost prezentată inițial drept un fapt cert. Astfel, după o poveste de iubire începută chiar în cadrul emisiunii care i-a adus împreună, situația sentimentală a lui Claudiu a revenit în atenția publicului, lăsând loc mai multor semne de întrebare.

Dacă în plan amoros lucrurile sunt încă neclare și nu știm dacă inima lui Claudiu este ocupată sau nu, un lucru este cert: fostul concurent de la Insula Iubirii activează în domeniul videochatului, unde și-a dezvoltat propria afacere. Pe Naba o vedem la Antena 1, acolo unde a revenit în universul Insula Iubirii, de data aceasta în rolul de ispită din culise, dar și în mediul online, unde își ține urmăritorii la curent cu activitățile sale.

Trecem acum la imaginile noastre! Prima care și-a ocupat locul pe stadion a fost Naba, care a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-o pereche de jeans negri, largi, un hanorac roșu cu glugă și o geacă de tip bomber. Claudiu a mers pe aceeași linie casual, alegând o pereche de blugi negri și o geacă de piele. La gât, acesta a purtat fularul în culorile echipei Dinamo, pregătit să intre în atmosfera partidei.

Pe tot parcursul meciului, fostul concurent de la Insula Iubirii s-a arătat entuziasmat de ceea ce se întâmpla pe teren, trăind intens momentele importante. Naba, în schimb, nu părea la fel de interesată de desfășurarea jocului. La un moment dat, Claudiu a încercat să o atragă în atmosfera din tribune, însă fără prea mare succes. Spre finalul partidei, cei doi s-au ridicat și au părăsit stadionul înainte ca mulțimea să se pună în mișcare. Rămâne de văzut dacă a fost doar o ieșire între cunoscuți sau dacă în spatele acestei întâlniri se conturează o poveste mai interesantă.

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