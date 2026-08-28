Costel Biju, amenințat de propriul fin să cânte la o petrecere din Capitală! Manelistul, cercetat ulterior pentru mărturie mincinoasă

Costel Biju a ajuns în centrul unui scandal de proporții după o noapte care trebuia să fie doar despre muzică și distracție. Manelistul ar fi fost amenințat și șantajat chiar de finul său, care voia cu orice preț să-l aducă la o petrecere din Capitală pentru a cânta.

Manelistul l-a refuzat pe finul său. Cazul a ajuns pe masa procurorilor, iar Biju însuși este acum cercetat după ce anchetatorii au considerat că ar fi făcut declarații mincinoase în timpul audierilor. Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 20 august, într-un salon de evenimente din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, N.D., cunoscut și sub numele D.C., s-ar fi aflat în interiorul localului după ce consumase alcool.

Costel Biju, în mijlocul unui scandal de proporții

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi vrut să obțină participarea lui Costel Costache, cunoscut publicului drept Costel Biju, la evenimentul privat. Nu ar fi fost vorba însă despre o simplă invitație. Procurorii spun că N.D. ar fi încercat să-l determine pe manelist să se prezinte în jurul orei 05:00 și să cânte, recurgând la amenințări explicite cu acte de violență transmise inclusiv prin apeluri video. Manelistul nu ar fi cedat presiunilor și nu s-ar fi dus la petrecere.

În timp ce încerca să-l convingă pe artist să vină, N.D. ar fi avut, potrivit anchetatorilor, un comportament agresiv și față de o altă persoană aflată la eveniment. În jurul orei 04:00, bărbatul ar fi amenințat-o pe M.E.-M. cu acte de violență, ar fi împins-o și s-ar fi apropiat de aceasta într-un mod considerat intimidant. Incidentul ar fi provocat agitație în interiorul salonului și ar fi afectat ordinea și liniștea publică, în condițiile în care mai multe persoane participau la eveniment.

Pe 27 august 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de N.D., pentru amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și șantaj.

Este cercetat penal

Și aici apare partea care complică și mai mult situația pentru manelist. În același dosar, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de Costel Biju pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă. Artistul fusese audiat pe 27 august, între orele 17:30 și 18:21, la sediul Poliției Sectorului 2, unde avea calitatea de martor.

Potrivit anchetatorilor, Biju ar fi declarat că nu ar fi auzit actele de constrângere pe care N.D. le-ar fi exercitat în noaptea de 20 august. Procurorii susțin însă că declarația nu ar fi corespuns realității și că aceasta ar fi fost făcută cu scopul de a îngreuna cercetările și de a împiedica tragerea la răspundere penală a lui N.D. pentru șantaj. Astfel, manelistul care ar fi fost inițial victima presiunilor a ajuns, la rândul său, vizat într-o anchetă penală.

Finul manelistului, plasat sub control judiciar

N.D. a fost reținut joi, 27 august, pentru o perioadă de 24 de ore. A doua zi, vineri, 28 august, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a cerut instanței arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2 a respins însă propunerea de arestare preventivă. În schimb, instanța a decis ca N.D. să fie plasat sub control judiciar. Ancheta penală continuă, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-au produs incidentele din noaptea de 20 august și dacă acuzațiile formulate în acest dosar se confirmă.

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