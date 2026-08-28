Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei, tânăra de 24 de ani găsită moartă după ce a fost dată dispărută. Ce au descoperit anchetatorii

Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei, tânăra de 24 de ani găsită moartă după ce a fost dată dispărută. Ce au descoperit anchetatorii
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O nouă serie de întrebări planează asupra morții Ștefaniei, tânăra de 24 de ani găsită fără viață în Italia, la două zile după dispariție. Corpul ei a fost descoperit sub un pod, iar ancheta continuă în ritm accelerat.

Autoritățile încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei, în timp ce autopsia programată pentru sâmbătă ar trebui să ofere primele răspunsuri clare. Familia și apropiații au fost deja audiați, însă până acum nu există persoane puse sub acuzare.

Mister în jurul morţii Ștefaniei

Anchetatorii analizează toate scenariile posibile, inclusiv varianta unui gest extrem. Potrivit presei locale, Ștefania urma să se întâlnească cu un tânăr de care se atașase, însă întâlnirea nu a mai avut loc. Ancheta încearcă să stabilească dacă o eventuală dezamăgire sentimentală ar fi putut influența comportamentul ei din noaptea dispariției.

Tânăra locuia în San Francesco al Campo, în provincia Torino, împreună cu părinții și surorile. Era studentă la Biologie la Universitatea din Torino și lucra ocazional ca ospătăriță într-o pizzerie din localitate. Familia o descria ca fiind responsabilă, calmă și foarte apropiată de cei dragi, obișnuită să își anunțe fiecare plecare de acasă, chiar și cele scurte.

Duminică seara, Ștefania s-a întors dintr-o excursie la mare împreună cu familia. Au ajuns acasă în jurul orei 22:00, iar după ce fiecare s-a retras în cameră, nimic nu părea să anunțe o situație neobișnuită. Luni dimineață, părinții au observat că tânăra nu mai era în locuință. Inițial au crezut că a ieșit pentru scurt timp, însă îngrijorarea a crescut când nu a mai ajuns să își însoțească sora la centrul de vară, lucru pe care nu îl omitea niciodată.

Tânăra de 24 de ani, descoperită sub un pod după două zile

În jurul orei 14:00, familia a alertat autoritățile, iar în paralel apropiații au lansat apeluri publice pentru a o găsi. Telefonul mobil al Ștefaniei a fost localizat ultima dată în jurul orei 04:00, într-o zonă situată între San Francesco al Campo și San Maurizio Canavese, lângă un supermarket. După acel moment, dispozitivul nu a mai putut fi detectat.

Marți dimineață, trupul tinerei a fost găsit în albia pârâului Fisca, într-o zonă cu vegetație deasă, aflată în apropierea unui drum provincial. Echipele de intervenție au recuperat corpul, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva.

Autoritățile italiene investighează acum circumstanțele exacte ale tragediei. Parchetul din Ivrea a deschis un dosar pentru instigare la sinucidere, însă această ipoteză nu este confirmată. Ancheta rămâne deschisă, iar rezultatele autopsiei ar putea clarifica primele elemente care au dus la moartea tinerei românc

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