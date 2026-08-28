Doliu în presă! A murit jurnalista Brîndușa Armanca

Doliu în presă! A murit jurnalista Brîndușa Armanca
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Jurnalista, autoarea și profesoara universitară Brîndușa Armanca a încetat din viață vineri, la 72 de ani, la scurt timp după ce fusese declarată Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Anunțul dispariției sale a fost făcut de primarul Dominic Fritz, care a vorbit despre impactul pe care Armanca l-a avut asupra presei și vieții culturale din oraș.

Edilul a transmis că Timișoara pierde una dintre vocile sale puternice, un profesionist respectat și un om implicat în apărarea libertății de exprimare. A subliniat rolul ei în promovarea valorilor Proclamației de la Timișoara și în menținerea unui dialog public deschis, bazat pe principii democratice.

Doliu în presă

Brîndușa Armanca a construit o carieră amplă în jurnalism, educație și cultură, fiind printre fondatorii Secției de Jurnalistică a Universității de Vest din Timișoara. A format generații de jurnaliști și a contribuit la dezvoltarea mediului academic prin cursuri de etică și legislația presei.

A colaborat cu instituții și publicații importante, de la Radio Europa Liberă și revista 22, până la Contributors, PressHub și HotNews. Între 1997 și 2003 a condus TVR Timișoara, perioadă în care studioul regional a devenit un reper pentru jurnalismul local.

Brînduşa Armanca a murit la 72 de ani

În anii 2006–2012, Armanca a fost director al Institutului Cultural Român din Budapesta, unde a consolidat relațiile culturale dintre România și Ungaria și a promovat identitatea culturală românească în spațiul european.

De-a lungul timpului, a publicat volume, a realizat documentare și a contribuit la păstrarea memoriei Timișoarei și Banatului. Moartea sa lasă un gol în presa românească și în comunitatea culturală, unde a fost considerată un reper de profesionalism și integritate.

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