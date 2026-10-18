BANC | „Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 400 de lei.

– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?

– Am fost plecați o lună la țară.

Alte bancuri haioase

Bulă preocupat și agitat

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

Bulă la interviu

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.