BANC | „Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

BANC | "Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?"
BANC | "Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?"
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?
– 400 de lei.
– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?
– Am fost plecați o lună la țară.

BANC |

BANC | „Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

Alte bancuri haioase

Bulă preocupat și agitat

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

Bulă la interviu

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

VEZU ȘI: BANC | Abonamentul lui Bulă

BANCUL ZILEI | Cum se fac restructurările de personal în primăriile din România

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