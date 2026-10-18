BANC | „Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?
– 400 de lei.
– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?
– Am fost plecați o lună la țară.
Alte bancuri haioase
Bulă preocupat și agitat
– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?
– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?
– Dar cine se însoară?
– Eu!
Bulă la interviu
Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!
Bulă și boala contagioasă
– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.
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