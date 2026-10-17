BANCUL ZILEI | Cum se fac restructurările de personal în primăriile din România

Ziua devine mai frumoasă atunci când găsim motive să zâmbim, iar câteva glume bune sunt perfecte pentru a ne schimba starea de spirit. CANCAN.RO a pregătit mai multe bancuri care vă vor amuza pe cinste.

Restructurări de personal în toate primăriile din tară, vor rămâne doar neamurile de gradul 1.

Alte bancuri amuzante

La serviciu, un angajat venea în pantaloni foarte scurți. Colegii au remarcat și au început să vorbească și să spună că are pantaloni scurți de tot, și când stă jos i se și vede tot.

Până la urmă colegii l-au reclamat celor de la Resurse Umane

Acesta este chemat la Serviciul Resurse Umane care îi zic:

– Colegii s-au plâns că vii în niște pantaloni foarte scurți și când te așezi ți se vede tot.

– Nu-i adevărat, mă jigniți, cum adică tot, doar jumate.

Rusia:

– Declaram război României.

România:

– Dosar cu șină aveți?

Rusia:

– Pardon?

România:

– Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război in copie și original, copie de pe certificatul de naștere și 3 poze tip buletin. Costă 10 lei depunerea dosarului.

Winnetou, Old Shatterhand și Old Surehand jucau poker în cort, noaptea. Deodată, se aude un zgomot afară. Winnetou sare ca ars.

– Pasul meu e ușor ca al pisicii sălbatice, iar privirea ageră ca a vulturului. Frații mei albi să șadă fără grijă, mă duc eu să văd ce se întâmplă!

Iese din cort… liniște… POC! Se aude de afară. Intră Winnetou în cort cu un ochi vânăt. Niciun comentariu, de nicăieri. După încă 10 minute, se aude alt zgomot afară. Old Shatterhand se ridică și spune:

– Pumnul meu zdrobește orice dușman. Frații mei să nu aibă teamă, mă duc eu să văd ce se întâmplă!

Iese… liniște… Deodată, POC! Intră Old Shatterhand în cort cu un ochi învinețit.

Liniște. Se așază… Se scurg alte 3 minute, iarăși un zgomot afară. Old Surehand se ridică, își ia pistolul și spune:

– Trag cu arma ca un duh al savanei și mă furișez ca o umbră a nopții. Frații mei să nu aibă teamă, mă duc să văd ce se întâmplă!

Iese din cort… liniște… Deodată, se aude: POC! … POC! Intră Old Surehand în cort cu ambii ochi cât sarmalele. La care Winnetou întreabă cu o mină serioasă:

– Fratele meu alb a călcat de două ori pe greblă?!??

CITEȘTE ȘI: BANC | Abonamentul lui Bulă

BANCUL ZILEI | Prognoză meteo