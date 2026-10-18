Cutremur la Barcelona! Raphinha a recunoscut că era gata să plece. Ce i-a spus Hansi Flick și i-a schimbat complet viața

Cutremur la Barcelona! Raphinha a recunoscut că era gata să plece. Ce i-a spus Hansi Flick și i-a schimbat complet viața
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Raphinha a fost la un pas să plece, sursa-colaj CANCAN.RO
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Raphinha a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre unul dintre cele mai dificile momente ale carierei sale la FC Barcelona. Fotbalistul brazilian a recunoscut că, în vara anului 2024, luase deja decizia de a părăsi clubul catalan, convins că viitorul său nu mai era pe Camp Nou. Totul s-a schimbat însă după un telefon primit de la Hansi Flick, antrenorul german care tocmai preluase echipa. O discuție sinceră între cei doi l-a determinat pe atacant să rămână, iar ceea ce părea un transfer inevitabil s-a transformat într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

Raphinha decisese să plece de la Barcelona înainte de venirea lui Hansi Flick

În vara anului 2024, viitorul lui Raphinha la Barcelona era înconjurat de incertitudine. Internaționalul brazilian era asociat cu un posibil transfer, iar poziția sa în cadrul echipei părea tot mai nesigură, în condițiile în care clubul catalan traversa o perioadă de schimbări.

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Fotbalistul ajunsese în punctul în care nu mai lua în calcul continuarea aventurii sale în Spania, iar despărțirea de Barcelona părea, cel puțin din perspectiva sa, o decizie deja luată.

Numirea lui Hansi Flick pe banca tehnică a schimbat însă radical situația. Antrenorul german a decis să îl contacteze personal pe Raphinha și să îi ceară să nu ia o hotărâre definitivă înainte de a discuta față în față.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, citat de Goal.com, brazilianul a povestit cât de aproape fusese de plecare și cum câteva cuvinte ale noului antrenor l-au convins să își reconsidere viitorul.

„În mintea mea, știam că voi pleca. Luasem deja această decizie, din punct de vedere mental, acesta este adevărul. Eram în Brazilia când m-a sunat Flick. Mi-a spus să vin să discut cu el înainte de a lua o decizie finală. Ne-am întâlnit și mi-a spus că are încredere în mine, că voi fi important și că stilul de joc al echipei mi se va potrivi. Într-un asemenea moment, câteva cuvinte simple te pot schimba”, a declarat Raphinha.

Raphinha este în formă de zile mari, sursa-profimedia.ro

„Mi-a schimbat mentalitatea și m-a schimbat ca om”

Discuția cu Hansi Flick i-a oferit brazilianului exact ceea ce simțea că îi lipsește în acel moment: încrederea că poate deveni un jucător important pentru Barcelona.

Raphinha a explicat că sprijinul primit din partea tehnicianului german nu s-a limitat la promisiuni legate de minutele de joc, ci l-a ajutat să își schimbe complet atitudinea față de fotbal și față de propriile posibilități.

„Am simțit că are foarte multă încredere în mine. Mi-a oferit încrederea necesară pentru a-mi juca fotbalul. Mi-am fixat un lucru în minte: să dau totul, să îmi dau viața, indiferent de situația personală în care mă aflu”, a povestit atacantul.

Brazilianul consideră că relația dintre antrenor și jucător reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale succesului unei echipe, iar disponibilitatea lui Flick de a discuta deschis cu fotbaliștii a contribuit la transformarea atmosferei din vestiar.

„Relația dintre antrenor și jucător este cel mai important lucru în fotbal. Din momentul în care Flick a venit, am putut vorbi cu el despre orice, iar când spun orice, chiar mă refer la orice”, a explicat Raphinha.

Fotbalistul a povestit și un episod în care l-a observat pe antrenor abătut, deși Barcelona câștigase meciul disputat. Flick era nemulțumit de calitatea jocului, iar Raphinha a încercat să îl încurajeze, spunându-i că rezultatele pozitive vor aduce și evoluții mai bune.

„L-am văzut cu capul plecat. La început, nu înțelegeam de ce. L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus că simte că echipa nu joacă bine. Din câte îmi amintesc, i-am spus că este în regulă, că am câștigat și că vom juca din nou bine. Prefer de o mie de ori să câștig jucând prost decât să pierd jucând bine. Câștigi meciuri, capeți încredere, iar jocul vine de la sine”, a declarat brazilianul.

Impactul pe care antrenorul german l-a avut asupra sa a fost atât de mare, încât Raphinha nu ezită să îi atribuie un rol esențial în evoluția sa personală.

„Am spus mereu și voi spune întotdeauna că mi-a schimbat mentalitatea și m-a schimbat ca om”, a mărturisit fotbalistul.

De la un transfer aproape decis la cifre spectaculoase și titluri cu Barcelona

Decizia de a rămâne la Barcelona s-a dovedit extrem de importantă pentru cariera lui Raphinha, care a devenit unul dintre jucătorii de bază ai echipei pregătite de Hansi Flick.

În sezonul 2024-2025, brazilianul a avut evoluții remarcabile, contribuind decisiv la câștigarea titlului în campionatul Spaniei. Potrivit Goal.com, atacantul a înscris 34 de goluri și a oferit 26 de pase decisive în 57 de apariții, cifre care au confirmat transformarea sa sub conducerea tehnicianului german.

Raphinha și-a continuat parcursul pozitiv și în sezonul 2025-2026, când Barcelona a cucerit din nou titlul în LaLiga.

Deși s-a confruntat cu probleme fizice, fotbalistul a reușit să marcheze 21 de goluri și să ofere opt pase decisive în 33 de meciuri, demonstrând că performanțele din sezonul precedent nu fuseseră întâmplătoare.

Evoluțiile sale i-au consolidat statutul în cadrul echipei și i-au adus o recunoaștere importantă din partea colegilor, care l-au ales în grupul de căpitani ai Barcelonei.

Raphinha, surprins că a fost ales căpitan: „A fost ca și cum s-ar fi apăsat un întrerupător”

Pentru Raphinha, alegerea în grupul de căpitani ai Barcelonei a reprezentat mai mult decât o simplă recunoaștere a performanțelor sportive. Brazilianul a mărturisit că votul primit din partea colegilor i-a schimbat felul în care se percepea și l-a ajutat să descopere calități pe care nu știa că le are.

„Când am văzut că oamenii m-au votat, a fost ca și cum s-ar fi apăsat un întrerupător, ca o schimbare de mentalitate. Oamenii puteau vedea în mine ceva ce eu nu realizam că există, iar asta m-a schimbat”, a explicat fotbalistul.

Atacantul a recunoscut că nu se gândise niciodată cât de mult ar putea să îi placă responsabilitatea de a fi căpitanul uneia dintre cele mai importante echipe din lume.

„Înainte să fiu căpitan, nu știam cât de mult îmi va plăcea. Faptul că am această responsabilitate mi-a schimbat și mentalitatea, m-a ajutat. Nu m-am gândit niciodată că îmi va plăcea atât de mult să fiu căpitanul Barcelonei. Simți că ești important. Este o onoare. Nu înseamnă doar să porți banderola”, a spus Raphinha.

Hansi Flick l-a reinventat pe Raphinha

Lecția de leadership a brazilianului: „Dacă alerg ca un animal, ceilalți trebuie să mă urmeze”

Raphinha consideră că un căpitan nu trebuie neapărat să fie cel mai vocal fotbalist din vestiar, ci să își câștige respectul prin atitudine, efort și exemplul oferit pe teren.

Brazilianul a explicat că preferă să vorbească mai puțin și să demonstreze prin propriile acțiuni ceea ce așteaptă de la colegii săi, fiind convins că autoritatea unui lider vine în primul rând din comportamentul său.

„Vorbesc mai puțin decât majoritatea căpitanilor, dar știu că oamenii mă urmăresc. Ei se gândesc: «Dacă tipul ăsta aleargă ca un animal, trebuie să îl urmez». Dacă vorbești prea mult și apoi nu faci ceea ce trebuie, oamenii nu te vor asculta”, a declarat atacantul.

Povestea lui Raphinha arată cât de mult poate conta încrederea unui antrenor într-un moment de cumpănă al carierei unui fotbalist. În vara anului 2024, brazilianul era convins că aventura sa la Barcelona ajunsese la final, însă un telefon și o discuție cu Hansi Flick au fost suficiente pentru a-l determina să rămână.

Doi ani mai târziu, atacantul nu doar că devenise unul dintre cei mai importanți jucători ai formației catalane, dar ajunsese și într-o poziție de conducere în vestiarul echipei, recunoscând că antrenorul german i-a schimbat atât cariera, cât și mentalitatea.

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