Băieții deștepți din fotbalul mondial! Gianni Infantino ar fi avut două salarii babane, dar unul era ținut departe de ochii lumii. Cât încasa ”Nașul” de la Fifa

Gianni Infantino, președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), se află în centrul unui nou scandal, după ce presa britanică a dezvăluit că acesta ar fi primit un al doilea salariu, în valoare de milioane de dolari, pe lângă remunerația oficială încasată de la forul mondial. Potrivit informațiilor publicate de The Times și preluate de The Sun, banii suplimentari ar fi provenit de la o companie americană implicată în organizarea Cupei Mondiale din 2026, iar plățile nu ar fi fost făcute publice în rapoartele anuale ale FIFA. Dezvăluirile vin într-un moment delicat pentru conducătorul fotbalului mondial, care se confruntă deja cu presiuni tot mai mari și cu posibilitatea apariției unui contracandidat la șefia organizației.

Gianni Infantino, acuzat că primea două salarii în același timp

Potrivit publicației The Times, Gianni Infantino, în vârstă de 56 de ani, ar fi beneficiat de două remunerații separate, una plătită de FIFA, organizație cu sediul în Elveția, și cealaltă provenită de la o companie din Statele Unite implicată în organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2026.

Cel de-al doilea salariu nu ar fi fost declarat public de FIFA, deși suma totală ar ajunge la milioane de dolari, ceea ce ridică întrebări privind transparența financiară a organizației și respectarea propriilor reguli de guvernanță.

De la alegerea lui Infantino în funcția de președinte, în 2016, FIFA și-a asumat publicarea anuală a salariilor, bonusurilor și indemnizațiilor acordate președintelui și secretarului general, tocmai pentru a demonstra că remunerațiile conducerii sunt transparente.

Noile informații sugerează însă că veniturile reale ale președintelui ar fi fost mai mari decât cele prezentate oficial.

Cât câștiga oficial șeful FIFA și ce sumă suplimentară ar fi primit

Conform raportului anual al FIFA, Gianni Infantino a avut în 2024 o remunerație oficială de 3,88 milioane de lire sterline, sumă care include veniturile declarate de organizația mondială.

Documentele fiscale depuse în Statele Unite de compania FWC2026 US Inc, înființată pentru organizarea Cupei Mondiale, arată însă că Infantino ar fi primit în același an încă 1,76 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de lire sterline.

Această plată suplimentară nu ar fi fost prezentată public în raportul anual al FIFA, potrivit investigației citate de presa britanică.

Mai mult, Infantino ar fi încasat sume similare sau chiar mai mari și în 2025 și 2026, ceea ce înseamnă că valoarea totală a remunerațiilor suplimentare ar putea ajunge la mai multe milioane de dolari.

Dezvăluirile nu stabilesc, prin ele însele, că plățile ar fi fost ilegale, însă ridică problema obligației FIFA de a face publice toate remunerațiile acordate conducerii sale.

Fost oficial FIFA: „O încălcare clară a statutului”

Miguel Maduro, fostul președinte al Comitetului de Guvernanță al FIFA, consideră că nepublicarea acestor plăți suplimentare reprezintă o problemă serioasă pentru organizație.

Acesta a declarat că lipsa transparenței în privința remunerațiilor constituie „o încălcare clară a statutului FIFA” și a cerut deschiderea unei investigații independente pentru a stabili circumstanțele în care au fost efectuate plățile.

Poziția fostului oficial pune o presiune suplimentară asupra conducerii FIFA, întrucât organizația s-a angajat în ultimii ani să își consolideze mecanismele de control și să îmbunătățească transparența financiară.

Infantino, deja sub presiune după un alt plan controversat

Noile acuzații apar într-o perioadă în care Gianni Infantino se confruntă deja cu critici puternice din partea unor oficiali ai fotbalului european.

În luna iulie, The Times a dezvăluit existența unui plan prin care președintele FIFA ar fi urmărit vânzarea unor participații legate de Cupa Mondială către investitori privați, inițiativă care a provocat îngrijorări în lumea fotbalului.

De atunci, presiunile asupra lui Infantino au crescut, iar dezvăluirile privind presupusul al doilea salariu riscă să alimenteze și mai mult nemulțumirile față de modul în care este condus forul mondial.

În paralel, conducătorii fotbalului european se pregătesc să se întâlnească la Berlin pentru a discuta următoarele măsuri în disputa cu FIFA, pe fondul divergențelor tot mai vizibile dintre cele două tabere.

Un fost fotbalist de la Tottenham vrea să îl înfrunte pe Infantino

Problemele președintelui FIFA nu se opresc la dezvăluirile financiare. Ramon Vega, fost fundaș al echipei Tottenham și al naționalei Elveției, a anunțat că dorește să candideze împotriva lui Gianni Infantino la conducerea organizației.

Vega, în vârstă de 55 de ani, a devenit astfel prima personalitate care și-a exprimat public intenția de a-l provoca pe actualul președinte, într-un moment în care tensiunile dintre FIFA și reprezentanții fotbalului european sunt tot mai mari.

Fostul internațional elvețian a acuzat actuala conducere că a demoralizat lumea fotbalului și a susținut că problemele de guvernanță au afectat grav imaginea organizației.

„Guvernanța slabă a afectat credibilitatea FIFA și a erodat încrederea în întreaga familie a fotbalului mondial”, a declarat Ramon Vega.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca disputele existente să se agraveze, solicitând o schimbare de direcție.

„Trebuie să oprim escaladarea acestui conflict”, a transmis fostul fundaș.

Scandalul financiar ar putea amplifica lupta pentru conducerea FIFA

Acuzațiile privind remunerațiile suplimentare vin într-un moment sensibil pentru Gianni Infantino, care conduce FIFA din 2016 și care a făcut din transparență unul dintre angajamentele organizației după scandalurile de corupție ce au afectat fotbalul mondial.

În cazul în care informațiile publicate de presa britanică vor determina declanșarea unei investigații independente, vor trebui clarificate atât natura plăților efectuate de compania americană, cât și motivele pentru care acestea nu au fost incluse în raportările publice ale FIFA.

Deocamdată, informațiile prezentate reprezintă acuzații și constatări jurnalistice bazate pe documentele fiscale citate de The Times, nu concluziile unei anchete oficiale. Totuși, pe fondul nemulțumirilor din fotbalul european și al apariției unui posibil contracandidat, scandalul riscă să complice și mai mult situația actualului președinte al FIFA.

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