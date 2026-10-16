Mbappé a făcut-o lată în Liga Campionilor! L-a detronat pe Messi și a mai îngropat un record legendar

Mbappé a făcut-o lată în Liga Campionilor! L-a detronat pe Messi și a mai îngropat un record legendar
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Mbappe i-a depășit recordul lui Messi, sursa-colaj CANCAN.RO
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Kylian Mbappé continuă să scrie istorie în fotbalul mondial și tocmai a reușit o performanță care îl așază înaintea lui Lionel Messi într-un clasament impresionant al Ligii Campionilor. Atacantul francez de la Real Madrid a devenit cel mai tânăr fotbalist care ajunge la 100 de apariții în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, depășind recordul stabilit de superstarul argentinian în urmă cu 11 ani. Performanța a fost realizată miercuri, 14 octombrie 2026, în partida disputată de madrileni pe terenul formației AS Roma, iar Mbappé nu s-a mulțumit doar să își treacă numele în cărțile de istorie, ci a reușit să și înscrie.

Mbappé i-a luat lui Messi recordul pe care argentinianul îl deținea din 2015

Potrivit publicației britanice The Independent, Kylian Mbappé a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care atinge pragul de 100 de meciuri disputate în Liga Campionilor, reușind această performanță la vârsta de 27 de ani.

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Recordul precedent îi aparținea lui Lionel Messi, care bifase apariția cu numărul 100 în septembrie 2015, pe când evolua pentru FC Barcelona și avea 28 de ani.

Coincidența este una spectaculoasă, deoarece ambii fotbaliști au atins această bornă împotriva aceleiași adversare, AS Roma. La 11 ani distanță de performanța argentinianului, Mbappé a intrat pe terenul de pe Stadio Olimpico și a stabilit un nou reper în istoria competiției.

Mbappe l-a depășit pe Messi, sursa-profimedia.ro

Francezul a sărbătorit recordul cu un gol pentru Real Madrid

Seara de miercuri a fost cu atât mai specială pentru Mbappé cu cât atacantul nu s-a limitat la performanța statistică, ci a contribuit direct și pe tabela de marcaj.

Potrivit agenției Associated Press, francezul a fost titularizat în centrul atacului de antrenorul José Mourinho, iar după ce Marten de Roon a deschis scorul pentru Roma, Mbappé a restabilit egalitatea în prima repriză.

Golul său a făcut ca scorul la pauză să fie 1-1 și a reprezentat o nouă bornă importantă în cariera sa europeană.

Prin această reușită, Mbappé a ajuns la 72 de goluri în Liga Campionilor și l-a depășit pe fostul mare atacant al lui Real Madrid, Raúl González, urcând pe locul al cincilea în clasamentul marcatorilor din istoria competiției.

De la debutul la 17 ani la recordurile care îl apropie de legendele fotbalului

Ascensiunea lui Kylian Mbappé în Liga Campionilor a început în septembrie 2016, când francezul și-a făcut debutul în competiție la numai 17 ani, în tricoul formației AS Monaco.

De atunci, atacantul a devenit unul dintre cei mai prolifici marcatori ai fotbalului european, iar sezonul trecut a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul golgheterilor, cu 15 reușite.

Printre performanțele sale se numără și al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor, realizat împotriva formației Olympiacos, când a înscris trei goluri în numai 6 minute și 42 de secunde.

Campion mondial cu Franța în 2018, la doar 19 ani, Mbappé își continuă astfel seria performanțelor individuale, iar depășirea recordului deținut de Lionel Messi reprezintă încă un moment important într-o carieră în care francezul pare hotărât să rescrie statisticile fotbalului european.

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