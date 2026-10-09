20 de ani cu Messi în tricoul Argentinei! De la debutul care l-a făcut pe Maradona să exclame până la noaptea în care a devenit campion mondial

Lionel Messi și-a încheiat cariera internațională după mai bine de două decenii în tricoul Argentinei. Ultima apariție a legendarului număr 10 a venit împotriva Beninului, pe Estadio Más Monumental, iar Messi și-a luat rămas-bun exact așa cum și-a obișnuit suporterii: cu un gol și două pase decisive. La capătul unei aventuri în care a trecut de la critici devastatoare și retrageri dureroase la câștigarea Cupei Mondiale, GOAL a rememorat momentele care au definit povestea lui Messi la națională.

Debutul la Cupa Mondială și cele 16 minute în care lumea a înțeles cine vine

Prima apariție a lui Messi la o Cupă Mondială a avut loc în Germania, în 2006. Avea doar 18 ani și, după ce rămăsese pe bancă împotriva Coastei de Fildeș, a intrat spre finalul partidei cu Serbia și Muntenegru.

I-au fost suficiente 16 minute pentru a marca un gol și a oferi o pasă decisivă. Din tribune privea Diego Maradona, omul despre care argentinienii se întrebau deja dacă tocmai își găsise moștenitorul.

„Nu este doar bun. Este special”, spunea atunci Maradona despre adolescentul Messi.

Au urmat ani în care comparația cu Maradona avea să-l urmărească permanent, iar performanțele extraordinare de la Barcelona nu făceau decât să mărească presiunea asupra lui atunci când îmbrăca tricoul Argentinei.

Mondialul din 2014, când Messi a cărat Argentina până aproape de trofeu

După un turneu final din 2010 dezamăgitor, Messi a ajuns în Brazilia, în 2014, având o presiune enormă pe umeri. A răspuns cu patru goluri încă din faza grupelor.

A marcat împotriva Bosniei și Herțegovinei, apoi a decis partida cu Iranul printr-un gol superb în prelungiri, înainte de a înscrie de două ori împotriva Nigeriei, inclusiv dintr-o lovitură liberă spectaculoasă.

Argentina avea să ajungă până în finală, unde a pierdut în fața Germaniei. Pentru Messi, însă, drumul către trofeul pe care îl dorea cel mai mult abia începea.

Hat-trick împotriva Braziliei și răspunsul pentru cei care îl criticau

Una dintre marile probleme ale primilor ani ai lui Messi la națională era comparația permanentă dintre ceea ce făcea la Barcelona și ceea ce reușea pentru Argentina.

În iunie 2012, într-un amical cu Brazilia disputat în Statele Unite, Messi a oferit unul dintre cele mai puternice răspunsuri: trei goluri într-o victorie cu 4-3.

„Este întotdeauna frumos să învingi Brazilia și sunt foarte fericit pentru cele trei goluri”, declara Messi.

Selecționerul brazilian Mano Menezes recunoștea după partidă că nimeni nu găsise o soluție împotriva argentinianului, iar Alejandro Sabella rezuma totul mult mai simplu: „Suntem norocoși că Leo este argentinian!”

Meciul 1.000 și o nouă demonstrație la Cupa Mondială

În optimile Cupei Mondiale din Qatar, împotriva Australiei, Messi a bifat meciul cu numărul 1.000 din cariera profesionistă.

Argentinianul a deschis scorul în victoria cu 2-1 și a oferit încă o prestație care i-a impresionat inclusiv pe adversari. Australianul Keanu Baccus mărturisea că era aproape ireal să îl urmărească pe teren și că încerca permanent să vadă unde se afla și ce urma să facă.

Dar adevăratele momente care aveau să transforme turneul din Qatar în povestea vieții sale abia urmau.

Messi l-a făcut pe Gvardiol să trăiască un coșmar

Joško Gvardiol avea numai 20 de ani și fusese unul dintre cei mai buni fundași ai Mondialului din 2022. În semifinala Argentina – Croația, însă, a dat peste Messi.

Argentinianul, ajuns la 35 de ani, l-a depășit în repetate rânduri, iar faza în care l-a întors înainte de a-i oferi lui Julián Álvarez pasa pentru gol a devenit una dintre imaginile turneului.

Gvardiol nu s-a arătat însă rușinat de ceea ce i se întâmplase.

„Mă bucur că am jucat împotriva lui, chiar dacă am pierdut. Voi putea să le spun copiilor mei că l-am marcat pe Messi timp de 90 de minute.”

„Ce te uiți, prostule?” Messi și-a arătat și cealaltă față

Sfertul de finală cu Olanda din 2022 a rămas în istorie drept „Bătălia de la Lusail”. Messi a oferit o pasă extraordinară pentru Nahuel Molina, dar după meci avea să devină viral dintr-un cu totul alt motiv.

În timpul unui interviu, l-a observat pe Wout Weghorst și a izbucnit:

„Ce te uiți, prostule? Ce te uiți, prostule? Pleacă, prostule!”

Messi avea să regrete ulterior reacția, dar episodul a avut un impact uriaș în Argentina. Cei care îl consideraseră ani întregi prea liniștit pentru a fi urmașul lui Maradona descopereau un Messi furios, gata să se lupte pentru echipa sa.

Victoria care a schimbat totul: Copa America 2021

Până în 2021, povestea lui Messi cu naționala Argentinei fusese marcată de finale pierdute și de întrebarea dacă va reuși vreodată să câștige un trofeu major cu țara sa.

Totul s-a schimbat pe Maracanã.

Argentina a învins Brazilia cu 1-0 în finala Copa America, iar Messi s-a prăbușit pe gazon în lacrimi. Nu avusese cel mai bun meci al său în finală, însă fusese decisiv pentru parcursul Argentinei și terminase competiția cu Balonul de Aur și Gheata de Aur.

„Am liniștea că am realizat visul care mi-a fost refuzat de atâtea ori”, avea să mărturisească ulterior.

Argentina punea astfel capăt unei așteptări de 28 de ani, iar acel trofeu avea să deschidă cea mai de succes perioadă a naționalei din ultimele decenii.

Golul cu Mexicul care a salvat Mondialul Argentinei

Argentina venise în Qatar după 36 de meciuri fără înfrângere, dar a început Mondialul din 2022 cu un șoc uriaș: 1-2 împotriva Arabiei Saudite.

În al doilea meci, împotriva Mexicului, eliminarea prematură devenise o posibilitate cât se poate de reală. Argentina nu reușea să găsească drumul spre gol, iar presiunea era enormă.

În minutul 64, Messi a preluat o pasă a lui Ángel Di María și a trimis mingea de la aproximativ 25 de metri în colțul porții. Argentina s-a impus cu 2-0.

„Astăzi începe o altă Cupă Mondială pentru Argentina”, spunea Messi.

A avut dreptate.

18 decembrie 2022, ziua în care Messi și-a împlinit destinul

Finala Cupei Mondiale din Qatar a devenit momentul suprem al carierei lui Lionel Messi.

Argentina și Franța au terminat 3-3 după prelungiri, Messi marcând de două ori, iar trofeul s-a decis la loviturile de departajare. Gonzalo Montiel a transformat penalty-ul decisiv, iar Messi a obținut în sfârșit trofeul care îi lipsea.

La 35 de ani, fusese desemnat omul meciului în fiecare partidă eliminatorie jucată la acel turneu și devenise primul fotbalist care câștiga de două ori Balonul de Aur al Cupei Mondiale.

După ani în care fiecare eșec al Argentinei fusese folosit pentru a-l compara cu Maradona, Messi ridica în sfârșit Cupa Mondială.

La 39 de ani, Messi a mai făcut un Mondial memorabil

Povestea nu s-a încheiat însă în Qatar. Messi a revenit și pentru Cupa Mondială din 2026, iar la 39 de ani a continuat să fie decisiv.

În optimile împotriva Egiptului, Argentina era condusă cu 2-0 cu numai 11 minute înainte de final. Messi ratase inclusiv un penalty în prima repriză, însă a refuzat să accepte eliminarea.

A oferit centrarea din care Cristian Romero a redus diferența, apoi a înscris golul egalizator. Argentina a întors partida în prelungiri prin Enzo Fernández și și-a continuat drumul în competiție.

Anglia, răpusă de Messi într-o semifinală dramatică

Unul dintre puținele capitole care lipseau din povestea lui Messi era o mare victorie împotriva Angliei. A venit în semifinala Mondialului din 2026.

Cu cinci minute înainte de final, Argentina era condusă, însă Messi a atras apărarea engleză după executarea rapidă a unui corner și a creat spațiul din care Enzo Fernández a egalat.

Apoi, când Anglia s-a retras și mai mult, Messi a găsit o centrare precisă pentru Lautaro Martínez, care a trimis Argentina în finală.

La 39 de ani, Messi făcea din nou diferența într-o semifinală de Cupă Mondială.

Durerea ascunsă în spatele ultimului Mondial

Performanțele din 2026 au avut însă în spate o dramă personală. Tatăl lui Messi era grav bolnav și a murit la scurt timp după finala pierdută de Argentina în fața Spaniei.

Messi avea să-i dedice ulterior o scrisoare emoționantă lui Jorge, mărturisind că după fiecare partidă îi lipsea mesajul tatălui său și că sperase să ajungă cât mai departe pentru ca acesta să mai poată vedea un meci.

„Voiam să câștig ca să-ți aduc trofeul și să-ți arăt unul nou. Nu am putut, picioarele mele nu au mai putut continua”, a scris Messi.

Ultimul meci. Un gol, două pase decisive și adio Argentinei

După mai bine de două decenii, povestea s-a încheiat pe Estadio Más Monumental. Messi a jucat ultimul său meci pentru Argentina împotriva Beninului și, aproape inevitabil, a marcat.

A adăugat și două pase decisive, oferind publicului o ultimă demonstrație înainte de a pune capăt unei cariere internaționale care a început cu un adolescent considerat moștenitorul lui Maradona și s-a terminat cu un campion mondial devenit el însuși reperul după care vor fi judecate generațiile următoare.

A fost drumul de la copilul care avea nevoie de numai 16 minute pentru a impresiona lumea la omul care a ridicat Cupa Mondială pentru Argentina. Între cele două momente au încăput finale pierdute, o retragere anulată, critici, lacrimi, recorduri, Copa America, Qatar 2022 și încă un Mondial disputat la 39 de ani.

Iar ultima imagine a lui Messi în tricoul Argentinei a fost, poate, cea mai potrivită: încă decisiv, încă marcator și încă numărul 10.

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