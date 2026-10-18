Au rămas blocați cu o oră înainte de nuntă! Soluția nebunească prin care doi miri au reușit să ajungă la ceremonie

O nuntă care trebuia să se desfășoare într-un decor de poveste, în munții din statul american Idaho, s-a transformat într-o aventură pe care mirii nu o vor uita niciodată. Erich Thalacker și Kyla Dickey au rămas blocați pe un drum montan, după ce un accident rutier a dus la închiderea singurei șosele pe care puteau ajunge la locul ceremoniei. Cu invitații deja adunați și doar o oră rămasă până la nuntă, cei doi au fost salvați de niște necunoscuți care s-au oferit să îi transporte pe un ATV și pe o motocicletă electrică de mici dimensiuni. Povestea, petrecută pe 26 septembrie 2026, a demonstrat că uneori cele mai frumoase amintiri de la o nuntă apar tocmai atunci când planurile sunt date complet peste cap.

Mirii au plecat în munți pentru fotografii, dar au rămas blocați înainte de ceremonie

Erich Thalacker și Kyla Dickey își pregătiseră nunta într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje montane din Idaho, Statele Unite. Ceremonia urma să aibă loc la South Fork Lodge, în localitatea Lowman, însă înainte de a ajunge în fața invitaților, cei doi au decis să facă o ședință foto în Munții Sawtooth.

Alegerea locului avea o semnificație specială pentru cuplu, deoarece tot acolo avusese loc și cererea în căsătorie. Îmbrăcați în ținutele de nuntă, mirii au urcat în munți pentru a surprinde frumusețea peisajului și pentru a păstra câteva amintiri dintr-o zi pe care și-o doreau cât mai specială.

„Am vrut să surprindem frumusețea locului și să simțim că suntem liberi, aventuroși și toate celelalte”, a povestit Erich Thalacker pentru postul local de televiziune KTVB7, citat de People.

În timp ce mirii realizau fotografiile, invitații începeau deja să se adune la cabana unde urma să aibă loc ceremonia. Nimic nu părea să anunțe problemele care aveau să apară, însă situația s-a schimbat brusc atunci când un accident rutier a provocat închiderea șoselei Highway 21.

Drumul respectiv reprezenta singura rută pe care cuplul o putea folosi pentru a reveni la locul nunții, iar blocajul amenința să transforme o întârziere obișnuită într-o problemă mult mai serioasă.

Un accident a închis singurul drum spre nuntă. Mirii riscau să întârzie peste patru ore

Când au aflat că șoseaua fusese închisă, Erich și Kyla au realizat că nu aveau o variantă simplă pentru a ajunge la ceremonie. Ocolirea zonei ar fi însemnat o întârziere de peste patru ore, în condițiile în care nunta trebuia să înceapă în aproximativ o oră.

Mirele și-a amintit cu umor momentul în care a înțeles cât de complicată devenise situația, deși atunci perspectiva de a lipsi de la propria ceremonie nu era deloc amuzantă.

„La naiba!”, a exclamat Erich Thalacker, râzând ulterior când a povestit întâmplarea.

Kyla Dickey a recunoscut că vestea a luat-o complet prin surprindere și că, pentru câteva momente, nu a reușit să își imagineze cum ar putea rezolva problema.

„Mi-a căzut puțin fața. M-am gândit: Doamne, nici măcar nu știu cum am putea să ocolim zona asta”, a povestit mireasa.

Cu timpul trecând și invitații așteptându-i la South Fork Lodge, cei doi au început să caute o soluție, fără să știe că salvarea avea să vină din partea unor oameni pe care nu îi întâlniseră niciodată.

Un vânător a văzut mirele îmbrăcat la costum și a înțeles că ceva nu este în regulă

În apropierea zonei blocate se afla Garrett Kerr, un bărbat care petrecuse zece zile în pădure, într-o excursie de vânătoare de elani.

În timp ce conducea prin canion, Kerr a observat mai multe elicoptere care survolau zona și a bănuit că avusese loc un accident sau că șoseaua fusese închisă.

La scurt timp, a fost abordat de un bărbat îmbrăcat într-un costum elegant, din trei piese, o apariție cu totul neobișnuită pentru un drum montan.

Era Erich Thalacker, mirele care încerca disperat să afle cât timp avea să rămână blocat.

„M-a întrebat: «Hei, știi cât timp va fi închis drumul? Trebuie să ajung la nunta mea într-o oră». Iar eu i-am spus: «Stai puțin, trebuie să ajungi la nunta ta într-o oră? Tu ești mirele?». Și mi-a răspuns: «Da»”, a povestit Garrett Kerr pentru KTVB7.

Bărbatul și-a dat seama imediat că situația era una neobișnuită și că cei doi aveau nevoie urgentă de ajutor.

Deși știa că nu îi putea transporta la cabană cu camioneta sa, Garrett a început să caute o altă soluție și le-a făcut mirilor o promisiune pe care avea să și-o respecte.

„O să vă duc la nunta voastră”, le-a spus el.

Salvarea a venit pe două roți și patru roți: o motocicletă electrică și un ATV

Garrett Kerr avea la dispoziție o motocicletă electrică de mici dimensiuni, de tip pit bike, care putea fi folosită pentru deplasarea pe trasee mai înguste. Pentru a-i putea transporta pe ambii miri, bărbatul a apelat și la ajutorul unei femei pe nume Jessica, care avea un ATV.

Planul a fost pus rapid în aplicare, iar cei doi necunoscuți au organizat un transport pe care mirii cu siguranță nu îl luaseră în calcul atunci când își pregătiseră nunta.

Kyla Dickey a urcat pe ATV alături de Jessica și de fotografa care îi însoțea, în timp ce Erich Thalacker s-a așezat în spatele lui Garrett, pe motocicleta electrică.

Mirele, îmbrăcat în costumul său elegant, a fost nevoit să se țină strâns de salvatorul său, iar situația a stârnit amuzamentul tuturor celor implicați.

Garrett Kerr a glumit ulterior că imaginea celor doi bărbați mergând împreună pe motocicletă semăna cu o scenă celebră din comedia „Dumb and Dumber”, lansată în 1994.

În ciuda situației neobișnuite, grupul a reușit să ocolească zona accidentului și să parcurgă aproximativ 16 mile, adică aproape 26 de kilometri, până la cabana unde urma să aibă loc ceremonia.

Au ajuns la propria nuntă, dar invitații și-au dat seama că trecuseră printr-o aventură

Cu ajutorul lui Garrett și al Jessicăi, Erich și Kyla au reușit să ajungă la South Fork Lodge la timp pentru ceremonie, transformând o situație care părea fără ieșire într-o poveste memorabilă.

Totuși, deplasarea cu ATV-ul și motocicleta pe traseul montan a lăsat urme vizibile asupra înfățișării lor, iar invitații au început să bănuiască faptul că mirii trecuseră printr-o experiență neprevăzută.

„Ne-au văzut părul complet ciufulit și și-au dat seama că, da, probabil asta nu făcea parte din plan”, a povestit Kyla Dickey pentru KTVB7.

Deși nunta nu a început exact așa cum își imaginaseră, cei doi au avut parte de o experiență pe care nu o vor uita prea curând, iar gestul celor doi necunoscuți a devenit una dintre cele mai importante amintiri ale zilei.

Lecția emoționantă a bărbatului care i-a salvat pe miri: „Vor trece împreună peste obstacole”

Pentru Garrett Kerr, aventura nu a fost doar o întâmplare amuzantă, ci și o experiență care i-a oferit ocazia să reflecteze asupra vieții de cuplu.

Bărbatul a considerat că obstacolul întâmpinat de Erich și Kyla chiar în ziua nunții poate fi privit ca o metaforă pentru provocările care apar într-o căsnicie, atunci când doi oameni trebuie să găsească împreună soluții la probleme neașteptate.

„Vor trece peste obstacolele care le apar în cale, vor zâmbi și vor reuși să le depășească împreună”, a spus Garrett Kerr.

Povestea celor doi miri din Idaho arată că uneori o zi importantă nu trebuie să decurgă perfect pentru a deveni de neuitat. O ședință foto în munți, un accident rutier și întâlnirea cu doi necunoscuți dispuși să ajute au transformat nunta lui Erich Thalacker și Kyla Dickey într-o aventură cu un final fericit.

În loc să rămână blocați ore întregi pe șosea, mirii au ajuns la ceremonie cu ajutorul unui ATV și al unei motociclete, demonstrând că solidaritatea unor oameni întâlniți întâmplător poate schimba complet cursul unei zile.

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