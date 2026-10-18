Louis Florea, ținta mesajelor răutăcioase din cauza aspectului și a feminizării: „Am primit hate în toți acești ani”

„În atâția ani, am primit hate în primul rând pentru aspectul meu și pentru această feminizare”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Louis Florea povestește despre mesajele răutăcioase care îi sunt adresate.

Viața de influencer nu este deloc ușoară, însă atunci când alegi să faci asta, te implici cu tot sufletul și îți asumi expunerea din toate punctele de vedere, inclusiv cuvintele grele și criticile celor din jur.

„Nu este treaba nimănui, este strict treaba mea”

Louis merge mai departe și se implică în proiecte noi. Este pasionat de Formula 1 și se dedică Academiei de Dans, iar energia și motivația și le ia de la oamenii din jurul său și de la cei cu care colaborează. Chiar dacă nu lipsesc momentele mai puțin plăcute, alege să se concentreze pe lucrurile care îl pasionează și să nu se lase afectat de comentariile negative.

CANCAN: Cum arată outfitul tău? Vreau să le luăm parte cu parte.

Louis Florea: Bun, pantofii sunt de la Mass Market Direct, șosetele sunt șosete, iar pantalonii și bluza sunt de la H&M. Blana este o obligație pe care prietena mea Mara m-a pus să o respect acum doi ani. Și, credeți-mă, dacă am ocazia să o port, o port, pentru că doar la ocazii de genul acesta o scot.

CANCAN: Cravata, te rog să-mi spui de ce ai pus cravată în loc de curea?

Louis Florea: În primul rând, pentru că pantalonii nu au găici pentru curea. Să începem cu asta. Dacă ar fi avut, poți fi sigură că aveam curea. În al doilea rând, am pus cravată pentru că am ales lookul acesta mai școlăresc, să-i spunem așa. Da, școlăresc, cu ochelarii aceștia mari, care chiar sunt de vedere. Dacă îi dau jos, până la voi nu mai văd.

CANCAN: Spune-mi, te văd în mașini, te urmăresc, te văd făcând tot felul de nebunii.

Louis Florea: Băi, fac, sincer, chiar fac foarte multe lucruri de genul acesta, mai ales că am Academia de Dans. Dacă nu știați că sunt dansator, acum știți! Îmi ocupă foarte mult timp, pentru că avem foarte multe proiecte și lucruri importante de făcut acum. Iar în ceea ce privește mașinile, pentru că ai spus că mă vezi în mașini, sincer să fiu, până anul acesta îmi plăcea Formula 1, dar nu eram chiar atât de pasionat. Anul acesta, oficial, îmi place Formula 1 din toate punctele de vedere. Am avut o experiență superbă în Ungaria, în paddock, cu tot tacâmul: tratament de VIP, absolut tot. A fost o experiență excepțională, reușită din toate punctele de vedere, care mi-a dezvoltat această pasiune pentru Formula 1. Deci, dacă mă vedeți conducând ca lumea în curând, de asta este!

CANCAN: Îți iei hate?

Louis Florea: Îmi iau.

CANCAN: Spune-mi care este cel mai urât hate pe care l-ai primit.

Louis Florea: Doamne, ferească Dumnezeu! În atâția ani, am primit hate în primul rând pentru aspectul meu și pentru această feminizare, care nu este neapărat un lucru foarte comun în țara noastră. Pot să înțeleg asta, pentru că este ceva diferit. Oamenii văd ceva diferit și au dreptul să reacționeze în consecință. Fie sunt de acord cu asta de la început, fie nu sunt și ajung să fie, fie nu vor fi niciodată de acord. Nu este treaba nimănui, este strict treaba mea și, în general, nu este frumos să judeci. Nu este frumos, nu este de obraz. Dacă oamenii au ceva de spus, o spun.

„Vă mulțumesc! Continuați să-mi dați hate”

CANCAN: Dar ți se pare că intrăm prea mult în viața unui om, în general?

Louis Florea: Da, și este și vina noastră. Ca să faci meseria aceasta, să fii influencer, trebuie să te deschizi cu adevărat în fața oamenilor. Așadar, dacă eu permit acest lucru, trebuie să-mi asum că unii oameni vor încerca să meargă și mai departe. Acum, este foarte important ce limite îți stabilești, atât ca om, cât și ca creator de conținut. Dacă nu îți depășești propriile limite, cred că totul este în regulă, dar trebuie să îți asumi și expunerea.

CANCAN: Ai primit și propuneri indecente?

Louis Florea: De-a lungul timpului, iar eu fac asta de opt ani, am primit tot ce vă trece prin cap că se poate primi.

Nu le accept, dacă asta era întrebarea. Nu, nu le accept.

CANCAN: Cereri în căsătorie ai primit?

Louis Florea: Am primit. Cereri în căsătorie am primit. Dacă fac un live pe TikTok, cineva îmi spune clar că sunt bărbatul lui.

CANCAN: Unde ai vrea să te ceară?

Louis Florea: Nu știu și nici nu vreau să știu. Vreau să fiu surprins, nu? Mi-ar plăcea să fiu luat prin surprindere, să mă șocheze.

CANCAN: A fost vreun moment în care te-ai simțit cu adevărat demoralizat, Luis? În care ai zis: „Băi, e prea mult”?

Louis Florea: A fost un moment, dar nu are neapărat legătură cu hate-ul. Are legătură cu ceea ce înseamnă, de fapt, munca aceasta și ce înseamnă să fii creator de conținut. Trebuie să fii constant în starea aceasta de spirit. Nu ai cum să ieși din ritm, pentru că pierzi oportunități. Știm cu toții cum funcționează trendurile: sunt actuale acum, dar peste două săptămâni poate nu mai sunt. La un moment dat, a devenit puțin greu să țin pasul cu toate acestea, dar îmi revin. Încă este puțin greu.

CANCAN: Ai avut și tu momente de depresie?

Louis Florea: Nu vreau să numesc asta depresie. Este un cuvânt foarte mare. Aș vorbi mai degrabă despre momente în care m-am simțit mai rău și în care poate am lăsat anxietatea și overthinkingul să câștige. Mi-am promis că nu voi mai lăsa lucrurile să ajungă acolo. Overthinkingul este bun doar atunci când este creativ. Când nu este creativ, nu ne place.

CANCAN: Ai avut și tu un moment în care nu ai mai râs?

Louis Florea: Nu. Sunt înconjurat de copii. La cursurile de dans am atât de multe fete, de toate vârstele, încât nu am cum să fiu supărat. Nu mă lasă să fiu trist, nu mă lasă să fiu în nicio stare proastă. Fac ele ceva, cad cumva, se lovesc cumva…

CANCAN: Ce vrei să le transmiți haterilor tăi?

Louis Florea: Pup! Vă mulțumesc! Continuați să-mi dați hate. Nu este absolut nicio problemă. Cum ar spune Cardi B: „They benefit me. Keep going”. Nu este nicio problemă. Dați-mi hate! Duc. Sunt puternic. Let’s go!

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