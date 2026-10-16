Ținutele la control! Cele mai îndrăznețe outfituri purtate de influenceri la Bucharest Fashion Week

Ținutele la control! Cele mai îndrăznețe outfituri purtate de influenceri la Bucharest Fashion Week
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Zilele acestea, Bucureștiul s-a îmbrăcat la patru ace! Capitala a intrat în atmosfera Bucharest Fashion Week, unde eleganța, extravaganța și creativitatea au urcat în prim-plan. Iar dacă în mod obișnuit ne alegem hainele în câteva minute, aici fiecare detaliu pare să vină cu propria poveste! În cea de-a treia zi, am surprins cele mai interesante alegeri vestimentare, de la combinații îndrăznețe la accesorii care au completat perfect fiecare look. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de la eveniment.

Pentru cei interesați, ultima zi a festivalului are loc mâine. Iar dacă nu ați reușit să ajungeți de această dată, rămâne promisiunea unei noi ediții anul viitor, pe care sperăm să o regăsim cel puțin la fel de spectaculoasă! Așadar, tragem cu ochiul la garderoba invitaților și vedem cu ce ne surprinde lumea modei de această dată!

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Ținute fără reguli și limite

De departe, toate privirile au fost furate de cei doi prieteni, care au venit cu ținute îndrăznețe și pline de personalitate! Primul a mizat pe o combinație îndrăzneață, cu geacă neagră din piele, pantaloni scurți și o pereche de Crocs Balenciaga cu platformă generoasă. Dar nici accesoriile nu au fost alese la întâmplare! La gât, a transformat mânecile unei cămăși albe într-un accesoriu inedit, cu volum, iar peste ochi a purtat o bandă roșie, transparentă, pe post de ochelari. Practic, a luat câteva piese aparent obișnuite și le-a transformat într-un look care nu trece neobservat! Iar dacă tot vorbim despre Crocs Balenciaga, aici confortul și moda de lux merg mână în mână… sau, mai bine zis, picior în picior! Una peste alta, prietenul nostru a demonstrat că pe podiumul stilului nu trebuie să urmezi toate regulile, ci să ai curajul să-ți creezi propriile combinații.

Dress code-ul a fost simplu: curaj și imaginație fără limite!

Al doilea prieten a mers pe o direcție ceva mai clasică, dar cu detalii care fac diferența! A ales un trench bej, purtat peste o cămașă albă și pantaloni cu dungi verticale. Iar dacă vă întrebați de unde vine aerul acela relaxat al ținutei, priviți cu atenție la tivul pantalonilor: marginile tăiate, cu efect nefinisat, dau acel aspect studiat neglijent, de parcă eleganța și-ar fi luat o mică pauză de la reguli!
Dar adevăratul companion de stil este, fără îndoială, micul patruped alb, ținut în brațe, care completează apariția într-un mod cât se poate de simpatic. Cu așa partener, nici nu mai ai nevoie de un accesoriu statement! Una peste alta, avem o combinație între eleganță și nonșalanță, în care până și imperfecțiunile sunt atent gândite.

Louis Florea, fără reguli, fără limite

Nici îndrăgitul creator de conținut Louis Florea nu a trecut neobservat la Fashion Week. Acesta a optat pentru o combinație îndrăzneață, cu o haină de blană voluminoasă, pantaloni scurți din piele și pantofi negri cu șosete albe. Sub blană, bluza cu un print care imită o vestă adaugă un plus de originalitate, în timp ce cravata purtată în talie demonstrează că accesoriile pot fi reinterpretate în cele mai neașteptate moduri. Lanțul de la gât completează ținuta, iar ochelarii de vedere se integrează perfect în acest look, adăugând o notă intelectuală întregii apariții. Louis ne arată că stilul personal înseamnă, înainte de toate, libertatea de a experimenta și de a purta cu încredere piese care te reprezintă.

Atitudinea și îndrăzneala nu trec neobservate

Nici doamnele nu au stat rău la capitolul ținute îndrăznețe! Un compleu alb-negru, format din top și pantaloni scurți, dresuri cu portjartiere din dantelă și pantofi albi cu toc mic. La gât, un choker din perle, iar în mână, o geantă albă, tip clutch. Tatuajele de pe brațe completează stilul, dându-i un aer ușor rebel. O ținută îndrăzneață, purtată cu încredere, fără prea multe complicații!

Stil SF, atitudine urbană

Când ziceam că mai mult nu se poate, vă prezentăm o ținută care ne-a lăsat „mască”. Cu un aer desprins parcă dintr-un film postapocaliptic, apariția îmbină masca de gaze cu hanoracul negru și pantalonii cargo, peste care sunt suprapuse o serie de furtunașe și accesorii ce conturează un look cu puternice influențe futuriste. Buzunarele generoase și multitudinea de detalii completează o combinație în care moda urbană pare să se întâlnească cu echipamentul de explorare al unei lumi imaginare. Fie că inspirația vine din universul SF sau din zona modei urbane neconvenționale, ținuta atrage atenția prin originalitate și prin felul în care transformă elementele neobișnuite în parte dintr-o viziune stilistică proprie. Iar dacă viitorul modei arată așa, măcar știm că buzunarele nu vor ieși niciodată din tendințe.

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