Vedetele au făcut spectacol la Bucharest Fashion Week! Cine a furat toate privirile la prezentarea NISSA de la Opera Națională

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Glamour, ținute spectaculoase și nume sonore din showbiz! Opera Națională București s-a transformat miercuri seară, 14 octombrie, într-un adevărat podium al eleganței, la prezentarea NISSA din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Colecția primăvară-vară 2027 a fost în centrul atenției, dar nici vedetele prezente nu s-au lăsat mai prejos! CANCAN.RO a fost la fața locului și vă arată cine și-a făcut apariția la unul dintre cele mai glam evenimente ale sezonului.

Când NISSA își prezintă noua colecție, moda și eleganța sunt garantate. Iar dacă decorul este Opera Națională București, iar invitații sunt nume cunoscute din showbiz, rețeta unei seri spectaculoase este completă! Miercuri seară, toate privirile s-au îndreptat către prezentarea colecției SS’27, un moment important din programul Bucharest Fashion Week. Piese sofisticate, creații cu aer glam și o atmosferă pe măsura evenimentului au transformat seara într-un adevărat festin pentru iubitorii de fashion.

Noua colecție NISSA

O seară în care moda și lumea mondenă au mers mână în mână

Dar să fim serioși, un astfel de eveniment nu înseamnă doar ceea ce se întâmplă pe podium! Cele mai noi creații ale brandului au fost prezentate, iar invitații au avut propriul moment de strălucire. Vedete din televiziune, artiști, influenceri și personalități din industria modei au bifat prezența la eveniment, iar aparițiile lor au completat perfect tabloul unei seri de senzație.

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Cine sunt vedetele care au bifat prezența la evenimentul NISSA

Lista invitaților a fost una pe măsura așteptărilor! Printre numele cunoscute care au participat la prezentarea NISSA s-au numărat Larisa Udilă, Natalia Mateuț, Emily Burghelea, Lora și Valentina Pelinel.

Nici Cristina Ștefania, Ana Baniciu, Elvira Deatcu, Elena Gheorghe, Alina Ceușan și Andia nu au lipsit de la întâlnirea cu moda și lumea bună. Lor li s-au alăturat Alexia Eram, Gina Chirilă, Geani Olaru și Alin Gălățescu.

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