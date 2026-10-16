Iulia Albu, devastată de pierderea unei persoane dragi! Ce gest a făcut în memoria Rodicăi Costea

Iulia Albu, devastată de pierderea unei persoane dragi! Ce gest a făcut în memoria Rodicăi Costea
Iulia Albu și Rodica Costea
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Iulia Albu trece prin momente dificile după ce Rodica Costea, una dintre persoanele apropiate de vedetă, s-a stins din viață. Decesul organizatoarei de evenimente a îndurerat numeroase persoane din cercul său de prieteni, inclusiv nume cunoscute din showbizul românesc. La trei zile de la aflarea veștii tragice, criticul de modă a ales să îi aducă un omagiu celei care a făcut parte din viața sa, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Vestea morții Rodicăi Costea a venit ca o lovitură pentru cei care au cunoscut-o și au apreciat-o de-a lungul timpului. Aceasta era o prezență cunoscută în lumea evenimentelor mondene din România și avea numeroase legături cu persoane publice. Prin activitatea sa, organizatoarea de evenimente a ajuns să interacționeze cu oameni din diferite domenii, iar relațiile pe care le-a construit au făcut ca dispariția sa să fie resimțită puternic de cei apropiați.

Ce mesaj a transmis Iulia Albu

Rodica Costea a murit la începutul acestei săptămâni, după ce s-a confruntat cu o afecțiune gravă la nivelul pancreasului. Boala i-a adus suferință, iar în cele din urmă aceasta nu a mai putut fi învinsă. Moartea sa a lăsat în urmă multă tristețe în rândul familiei, al prietenilor și al celor care au cunoscut-o prin intermediul activității sale profesionale.

Printre cei afectați de această dispariție se numără și Iulia Albu. Vedeta, cunoscută pentru aparițiile sale televizate și pentru comentariile din domeniul modei, a ales să își exprime public regretul la câteva zile după ce informația privind moartea Rodicăi Costea a devenit cunoscută.

”Drum lin spre ceruri, draga mea Rodica Costea!”, a transmis Iulia Albu.

Foto: Facebook

La trei zile de la moartea Rodicăi Costea, Iulia Albu a publicat pe Instagram o fotografie prin care a dorit să păstreze vie amintirea prietenei sale. Imaginea aleasă de vedetă este una alb-negru, cu o notă sobră, potrivită momentului de tristețe prin care trec cei care au cunoscut-o pe organizatoarea de evenimente.

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