Se închid mai multe străzi din București pentru meciul România-Polonia. Zonele afectate de restricții de trafic

Echipa națională se pregătește intens pentru meciul împotriva Poloniei. Partida se va disputa sâmbătă, 14 noiembrie, în Capitală, la Arena Națională. Brigata Rutieră pune la punct ultimele detalii cu privire la restricțiile care vor avea loc în acest weekend.

Șoferii din București trebuie să știe că urmează un weekend plin de restricții de circulație. Pentru că sunt așteptați mii de suporteri la meciul România-Polonia, autoritățile au transmis deja informații cu privire la străzile care vor fi închise. Brigada Rutieră a anunțat că mai multe zone vor fi afectate de restricții, așa că au oferit rute alternative pentru conducătorii auto. O parte din restricții intră în vigoare încă de vineri, 13 noiembrie, în timp ce altele doar sâmbătă vor fi aplicate.

Restricții de circulație în București din cauza meciului România-Polonia

Începând de vineri, 13 noiembrie, de la ora 22:00, parcarea autovehiculelor în zona rondului din fața intrării în Complexul Arenei Naționale va fi interzisă. De asemenea, tot pe strada Maior Coravu, dar de sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 17:00, traficul va fi restricționat gradual până la încheierea partidei România-Polonia. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin, traficul va fi restricționat pe segmentul dintre Strada Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv, sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 17:00.

Strada Tony Bulandra va fi și ea închisă circulației în data de 14 noiembrie, începând cu ora 17:00, până la încheierea meciului. Totodată, traficul va fi restricționat pe ambele benzi între intersecțiile cu Strada Tony Bulandra și Bulevardul Pierre de Coubertin, începând cu ora 17:00, gradual, până la finalul evenimentului sportiv.

Mai mult decât atât, accesul autovehiculelor va fi interzis în alveola din fața intrării în curtea Complexului Arenei Naționale, dinspre Bulevardul Basarabia, începând de vineri, 13 noiembrie, ora 7:00. Pe de altă parte, pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între Strada Vatra Luminoasă și intrarea Complexului Arenei Naționale, accesul va fi interzis pe 14 noiembrie, de la ora 17:00.

Unde pot circula șoferii

Brigata Rutieră a oferit șoferilor alternative pentru a nu fi afectați de restricțiile din acest weekend. Astfel, pentru a evita disconfortul, conducătorii auto sunt sfătuiți să folosească următoarele rute:

Bulevardul Unirii – Strada Lucian Blaga – Calea Dudești – Bulevardul Camil Ressu – Bulevardul Nicolae Grigorescu – Bulevardul Theodor Pallady;

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon;

Șoseaua Ștefan cel Mare – Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni;

Șoseaua Morarilor – Strada Lucrețiu Pătrășcanu – Strada Constantin Brâncuși – Bulevardul Nicolae Grigorescu – Strada Liviu Rebreanu.

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