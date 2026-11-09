Fotbalistul de la Dinamo, „tatonări” prin mall! Andrei Mărginean a luat la rând magazinele cu un amic

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Fotbalistul român Andrei Mărginean, 25 de ani, fost titular în naționala U23, a fost reperat de CANCAN.RO în timpul unei ieșiri pe contraatac în Băneasa Shopping City. Născut la Zlatna, Andrei Mărginean joacă pe post de mijlocaș defensiv sau fundaș central la Dinamo București, în Superliga. Recent, el a primit o veste care l-a făcut să i se înmoaie genunchii: selecționerul Gică Hagi l-a inclus într-o listă de 48 de jucători pe care îi ia în considerare pentru meciurile viitoare ale României din Nations League. Andrei Mărginean este un jucător redutabil, are 1,90 înălțime, e în zodia Rac (zodia observatorilor fini – nu e de neglijat acest atu pe teren) și e cotat la circa 1 milion de euro în acest moment.

Andrei Mărginean nu a ieșit singur, dar nici nu e vorba de o ieșire romantică, împreună cu „iubi”, la mall. E cu un prieten și cei doi se plimbă fără țintă, intrând în diverse magazine. Prietenul său l-a tatonat constant, nu l-a scăpat din priviri nici măcar o secundă, dar Andrei are avantajul înălțimii și pare că ar putea oricând să scăpe pe contraatac și să înscrie.

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8 poze

Mijlocașul Andrei Mărginean cu un amic la mall

Cum era de așteptat, Mărginean e îmbrăcat sportiv, cu o jachetă cum poartă în filmele de Hollywood liceenii care joacă fotbal american și au iubite din echipa de majorete. Despre iubita lui Andrei nu se știu multe, în afară de faptul că ea există, pentru că Andrei Mărginean preferă să păstreze chestiunile intime în afara tabloidelor, și asta e de înțeles. Anul acesta „Mărgi” a luat o decizie neobișnuită pentru un reprezentant al Gen Z. A renunțat la social media, inclusiv la Instagram, și a descoperit că asta e cheia spre liniștea interioară.

Cu atât mai interesante li se vor părea fanilor pozele din galeria acestui articol, pentru că pe Insta nu mai e disponibil mare lucru cu frumosul fundaș central al „Câinilor”. Cât despre activitatea sportivă, mijlocașul a fost din nou decisiv pentru „câini” în partida disputată de Dinamo și câștigată cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani. Mărginean a scos penalty-ul din care Danny Armstrong a spart gheața în minutul 81, contribuind astfel la victoria echipei sale. Cât despre meciul cu CFR Cluj, Mărginean a fost titular, a luat un cartonaș galben și a fost schimbat în minutul 83.

Pentru „Mărgi”, lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine sub comanda lui Nuno Campos. Dacă în mandatul lui Zeljko Kopic a fost folosit inclusiv pe postul de fundaș central, noua filosofie tactică pare să-i fi priit mijlocașului, care dă semne că a ajuns din nou la forma maximă. Iar revenirea vine după un an în care fotbalistul nu a avut parte numai de momente fericite. Accidentările i-au dat bătăi serioase de cap dinamovistului, care a fost nevoit să strângă din dinți și să intre pe teren chiar și atunci când avea probleme medicale. De altfel, chiar el a recunoscut, într-un interviu, că au existat partide în care a jucat fără să fie sută la sută refăcut.

A renunțat la Social Media și spune că viața e mult mai frumoasă fără telefon

Dincolo de fotbal, Mărginean a făcut și o schimbare importantă în viața personală. În luna mai, mijlocașul lui Dinamo a decis să se rupă de rețelele sociale, după ce și-a dat seama că ajunsese să petreacă prea mult timp cu telefonul în mână. Iar primele concluzii sunt cât se poate de clare: mai mult timp liber și mai multă liniște interioară.
Dinamovistul nu regretă deloc hotărârea luată și chiar spune că viața fără rețelele sociale este mult mai frumoasă. Se pare că, în cazul lui, pauza de la internet a venit la pachet cu un plus de liniște, într-o perioadă în care și revenirea pe teren pare să-i meargă din plin.

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