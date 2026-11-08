Tribunalul Militar București a decis: Ce se întâmplă cu militarul din Caracal care și-a înjunghiat soția pe stradă

Tribunalul Militar București a decis: Ce se întâmplă cu militarul din Caracal care și-a înjunghiat soția pe stradă
Sursa foto: Shutterstock
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Militarul din Caracal acuzat că și-a înjunghiat soția în plină stradă a încercat să obțină o măsură preventivă mai blândă. Bărbatul de 44 de ani a contestat arestarea preventivă și a cerut să fie plasat în arest la domiciliu, însă judecătorii i-au respins solicitarea.

Potrivit Observatornews.ro, militarul este cercetat pentru tentativă de omor asupra unui membru al familiei, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea ordinului de protecție. Acesta fusese arestat preventiv pentru 30 de zile, după agresiunea comisă asupra soției sale. Bărbatul trecuse în această primăvară cu brio de testarea psihologică anuală.

Bărbatul, cadru militar activ, a contestat decizia Tribunalului Militar București, solicitând înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Cererea sa a fost însă respinsă, astfel că acesta rămâne în arest preventiv.

Femeia avusese un ordin de protecție împotriva soțului

Cei doi se aflau în proces de divorț, iar femeia solicitase protecția autorităților după ce fusese amenințată de soț. La începutul lunii octombrie, polițiștii stabiliseră că exista un pericol iminent, iar judecătorii emiseseră un ordin de protecție valabil două luni. Bărbatul avea interdicția de a se apropia de soția sa.

Cu toate acestea, la momentul respectiv, femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Un astfel de sistem ar fi permis monitorizarea respectării restricțiilor impuse agresorului și ar fi putut contribui la intervenția mai rapidă a autorităților în cazul încălcării acestora.

Cazul a provocat și o reacție din partea ministrului Apărării, care a condamnat public violența comisă asupra femeii.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă de la Caracal, violență care nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată de Armata României. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului”, a transmis ministrul Ștefan Radu Oprea.

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