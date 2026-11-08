„Principesa”, taxată grav după ce Marco a „tradus-o” cu Gabriella. Ce i-au semnalizat fanii: Andrușca a picat la mijloc!

Bucurie în marea „familie” de la „Insula iubirii”! Iustina Loghin și Cornel Luchian, foști concurenți ai emisiunii, și-au botezat astăzi, 8 noiembrie, fiul. La eveniment au fost prezenți și concurenți ai sezonului 10, printre care Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, dar și Ionuț Mocăniță, alături de ispita Andrușca. Fotografiile publicate împreună au stârnit numeroase reacții, iar internauții nu au ezitat să îi taxeze aspru, mai ales pe „Principesă”.

Iustina și Cornel se numără printre cei mai cunoscuți foști concurenți ai emisiunii „Insula iubirii”. Cei doi au făcut parte din formatul reality show-ului în urmă cu două sezoane. Surpriza lui Cornel a venit la bonfire-ul final, unde a aflat că partenera sa este însărcinată cu primul lor copil.

Între timp, Iustina a adus-o pe lume pe Ivana, iar acum îl sărbătorește pe micuțul Milan, cel de-al doilea membru al familiei lor, care s-a născut în urmă cu câteva luni.

„Insula iubirii”, la botezul fiului Iustinei și al lui Cornel

Așa cum era de așteptat, botezul fiului celor doi foști concurenți a adunat și alte nume cunoscute din cadrul emisiunii. Printre invitați s-au numărat Prințul Marco, Bianca Ghiurcă, Ionuț Mocăniță și Andrușca Aurica. Prezența acestora nu a trecut neobservată de internauți, care i-au criticat pentru modul în care s-au afișat la petrecerea de botez.

Cei din mediul online au remarcat apropierea dintre Bianca Ghiurcă și Andrușca, ispita care l-a nominalizat pe Marco pentru date-ul de 24 de ore. Astfel, el a avut ocazia să petreacă mai mult timp alături de Gabriella. Acest lucru a contribuit și la reușita brunetei de a-l seduce pe concurent.

„Și voi la același botez cu Andrușca și Bianca?… ce coincidență.” „Cum o fi să stai la masă cu femeia care i-a trimis bărbatul cu altă ispită la date-ul de 24 de ore?”, au scris internauții.

Totul a plecat de la o postare făcută de Marco în mediul online, în care apare alături de Ionuț Mocăniță, într-un cort. Prințul a tratat situația cu umor, însoținând fotografia de un mesaj ironic.

„Dream date cu Zeus”, a scris concurentul.

La rândul său, ispita Andrușca a publicat o imagine alături de Bianca Ghiurcă, în care a menționat că merg la un botez mult așteptat. Fotografia surprinde apropierea dintre cele două, care par să se înțeleagă foarte bine.

„Principesa” și-a justificat reacția după imaginile difuzate

În urma criticilor și a mesajelor primite după difuzarea imaginilor la TV, Bianca Ghiurcă a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a ținut să își exprime punctul de vedere. Aceasta a mărturisit că nu regretă alegerile făcute și că este împăcată atât cu viața pe care o trăiește în prezent, cât și cu trecutul său.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați trimis mesaje, încurajări și gânduri frumoase după episodul din această seară. Am simțit susținerea voastră și înseamnă enorm pentru mine. În ceea ce îi privește pe cei care aleg în continuare să judece, să critice sau să arunce cu vorbe, vreau să vă spun un singur lucru: părerea voastră negativă nu îmi schimbă liniștea și nici felul în care mă văd pe mine. Sunt împăcată cu mine, cu alegerile mele și cu trecutul meu. Viața mea îmi aparține, povestea mea o cunosc cel mai bine eu, iar liniștea mea valorează mai mult decât orice judecată din exterior. Vă îmbrățișez pe toți cei care mi-ați fost alături!”, a transmis Bianca Ghiurcă, pe Instagram.

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