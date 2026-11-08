Marina Almășan și Sorin Mărcuș s-au logodit! Ce inel special a primit vedeta TVR

Marina Almășan este în culmea fericirii! Omul de afaceri, Sorin Mărcuș, a cerut-o în căsătorie, iar prezentatoarea TV a ținut să împărtășească momentul special cu fanii săi din mediul online. Aceasta a postat un mesaj în care a relatat cum s-a derulat întregul eveniment, dar și care este semnificația inelului de logodnă.

Totul s-a petrecut în timp ce Marina și Sorin se aflau în vacanță, în Bulgaria. Vedeta știa că urmează o seară specială, însă nu a preconizat că aceasta se va transforma într-unul dintre cele mai memorabile momente din viața sa.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș s-au logodit

Aflați la restaurant, cei doi au rememorat prima lor întâlnire, care a avut loc cu un an în urmă. Ulterior, afaceristul i-a oferit vedetei un trandafir roșu, împreună cu un discurs emoționant. Prezentatoarea a susținut că în acel moment era deja cuprinsă de câțiva fiori, însă surpriza abia urma.

„După care… a venit „lovitura letală”: Sorinelul meu drag a scos din buzunar o cutiuță roșie din catifea, în formă de inimă, și a extras din ea un inel superb: „A fost al mamei mele!” a spus emoționat și el, dar nu ca mine”, a declarat Marina Almășan pe rețelele de socializare.

Bijuteria pe care a primit-o prezentatoarea are valoare sentimentală, întrucât este moștenire de la mama afaceristului. După ce i-a dăruit inelul, Sorin Mărcuș a pus întrebarea care a copleșit-o pe vedetă.

Marina Almășan a mai fost cerută în căsătorie

Potrivit prezentatoarei TV, aceasta nu este prima încercare a partenerului său de a o face soția sa. În urmă cu aproape șase luni, în Dallas, Sorin Mărcuș ar fi încercat să facă același lucru, doar că reacția blondinei nu a fost tocmai cea la care s-ar fi așteptat.

„Acum juma’ de an, la Dallas, mă fâstâcisem atat de tare, iar reacția mea a fost atat de „tâmpă”, că nu mi-am iertat-o nici până azi! Sorin se dezumflase total, restul „martorilor” erau emotionați și amuzați deopotrivă”, a povestit Marina Almășan.

Totuși, se pare că a doua încercare a fost una cu noroc. Vedeta a precizat că a reușit să răspundă fără să se fâstâcească, cu toate că emoțiile erau la cote maxime încât abia mai putea vorbi.

„Dar azi… am răspuns corect! Clar și răspicat! (Chiar dacă glasul îmi dispăruse undeva, în Patagonia!) Și acest „DA” sunt sigură că va deveni definiția fericirii mele”, a explicat prezentatoarea.

În mesajul său, vedeta nu a ratat ocazia de a-i face o declarație de dragoste lui Sorin Mărcuș. Ea a mai catalogat momentul ca fiind un miracol și că seara a fost de-a dreptul specială.

„Seara de azi a fost cu adevărat memorabilă, iar omul lângă care am trăit-o este un miracol! Mulțumesc, Sorin! Până și tăcerea mea strigă: “Te iubeeeesc!””, a conchis Marina Almășan.

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