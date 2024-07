Cu cine a înlocuit-o Georgică Cornu pe Marina Almășan și reacția furibundă a prezentatoarei TV!

La nicio lună de când Marina Almășan mărturisea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nu mai formează un cuplu cu Georgică Cornu, omul de afaceri timișorean are o nouă iubită. Femeia se numește Anuța și, recent, l-a vizitat în Timișoara. Surprinzător, fostul partener al vedetei TVR continuă să-i trimită acesteia mesaje în care-i cere să se împace.

George Cornu, fostul partener al Marinei Almășan, cu care a avut o relație de 12 ani de zile, are o nouă iubită. Omul de afaceri nu pare să fi stat degeaba. În paralel cu mesaje de împăcare pe care i le trimitea vedetei TV, bărbatul a cucerit-o pe Anuța, iar CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate, prima fotografie cu cei doi.

„Singurul lucru pe care nu-l înțeleg…”

Tot în exclusivitate, avem și prima declarație a Marinei Almășan pe marginea acestei idile.

“Informația nu mă miră, auzisem și eu de ea. Singurul lucru pe care nu-l înțeleg este de ce a fost nevoie de tot circul ăsta, în care a încercat să-și spele imaginea, acuzându-ma pe mine că sunt un om hain, care l-a părăsit, deși mă iubea atât de mult, bla-bla-bla. Eu am fost discretă și nu am vrut să spun nimic urât din toată povestea asta, care a durat 12 ani. Și nici nu voi spune vreodată”, a declarat Marina Almășan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îmi propune și acum vacanțe de vis”

Celebra prezentatoare TV nu ne-a ascuns nici faptul că George Cornu îi trimite, în continuare, mesaje în care-i cere să se împace și îi propune să meargă împreună în vacanțe de vis.

„Iar dacă tot încearcă să-și construiască, înțeleg, demult deja, o nouă relație ( și chiar mă bucur pentru asta!) de ce continuă să-mi trimita zilnic mailuri siropoase, în care își mărturisește iubirea, cere disperat împăcare, îmi propune vacanțe de vis, promite că se mută chiar de mâine in București. Această duplicitate nu am s-o înțeleg niciodată. Jocul la două capete , la vârsta noastră, este cel puțin rușinos. În rest…să fie sănătos. Și să găsească iubirea de care are nevoie și care să-i tolereze felul de a fi”, a adăugat aceasta.

(VEZI ȘI: ”Și-a înșelat soțul!” + A dat de pământ cu ea! Fostele soții ale regretatului Victor Socaciu s-au încăierat! Marina Almășan vs Brândușa Simion)

„Am considerat-o tot timpul ca pe o soție”

Marina Almășan și George Cornu nu mai formează un cuplu, după o relație ce a durat nu mai puțin de 12 ani. După ce vedeta TV a recunoscut acest lucru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de afaceri ne spunea că și-n prezent ține foarte mult la vedeta TV. Mai mult, acesta ne-a dezvăluit că a cerut-o de soție în urmă cu ceva ani. I-a dat și inelul, au cumpărat împreună și verighetele. Doar că au fost nevoiți să amâne la nesfârșit oficializarea relației lor, din cauza problemelor pe care acesta le-a avut în justiție:

„Eu o cerusem de soție, pentru că fosta nevastă a zis că-mi dă divorțul. Dar m-a ținut zece ani așa. Am considerat-o tot timpul ca pe o soție. I-am dat și inelul, am luat cu ea și verighetele, din Israel. Iar eu nu am mai putut așa repede, din cauza justiției. Am cumpărat jumătatea din casa lui Socaciu, cu 200.000 de euro. Am zis că oricum o să stăm împreună”.

(NU RATA: Marina Almășan dă în judecată TVR! Ce se ascunde, de fapt, în spatele scandalului în care a fost implicată)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.