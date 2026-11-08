Care este cea mai sănătoasă pâine. La ce să te uiți pe etichetă

Cele mai sănătoase tipuri de pâine sunt cele din cereale încolțite, pâinea integrală, cea de secară și pâinea cu maia. Acestea oferă fibre, proteine, vitamine și minerale de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect. Iată care este cea mai sănătoasă pâine și la ce să te uiți pe etichetă când o cumperi.

Care este cea mai sănătoasă pâine

Pâinea din cereale încolțite

Pâinea din cereale încolțite este preparată din boabe întregi care sunt înmuiate în apă până încep să germineze. Cerealele integrale oferă mai multe fibre, vitamine și minerale decât pâinea albă.

Încolțirea crește cantitatea de proteine din unele cereale integrale și le face mai ușor de digerat. De asemenea, stimulează producția de antioxidanți și reduce cantitatea de antinutrienți, precum fitații, care împiedică absorbția mineralelor. Astfel, organismul poate absorbi mai ușor calciul, fierul și zincul.

Pâinea integrală din grâu

Pâinea integrală din grâu este preparată din făină care păstrează toate componentele bobului de grâu: tărâțele, endospermul și germenii. Tărâțele și germenii, care sunt îndepărtați în procesul de rafinare a cerealelor folosite pentru pâinea albă, sunt bogați în fibre, fier și vitamine din complexul B.

Unele tipuri de pâine din făină rafinată sunt îmbogățite ulterior cu vitamine și minerale, însă, de obicei, nu conțin fibre. Acestea ajută la reducerea colesterolului și a riscului de boli de inimă. De asemenea, contribuie la menținerea sănătății intestinale.

Pâinea cu maia

Pâinea cu maia este preparată prin fermentarea aluatului cu ajutorul drojdiilor și bacteriilor lactice. Acest proces natural crește disponibilitatea unor nutrienți și descompune parțial glutenul, o proteină din cereale care poate fi greu de digerat.

Fermentarea reduce și cantitatea de FODMAP, adică anumite glucide cu lanț scurt pe care intestinul subțire nu le absoarbe ușor. Din acest motiv, pâinea cu maia poate fi mai ușor de tolerat de persoanele cu afecțiuni digestive, precum sindromul de intestin iritabil.

Pâinea cu mai multe tipuri de cereale

Pâinea cu mai multe tipuri de cereale este preparată din ingrediente precum grâul, ovăzul și orzul. Aceasta poate avea un conținut ridicat de fibre și proteine.

Nu toate tipurile de pâine cu mai multe cereale au aceeași valoare nutritivă. Unele sunt preparate în principal din făină albă rafinată, peste care se presară câteva semințe. Acest lucru le reduce valoarea nutritivă. Pentru a beneficia de mai mulți nutrienți, caută pâine preparată exclusiv din cereale integrale.

Pâinea de secară

Pâinea de secară poate fi preparată exclusiv din făină de secară, însă majoritatea sortimentelor din magazine conțin și făină de grâu. La fel ca alte cereale integrale, secara este bogată în fibre.

În comparație cu pâinea din grâu, cea de secară ar putea avea un impact mai redus asupra glicemiei după masă. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma acest efect.

Pâinea cu semințe de in

Pâinea cu semințe de in este preparată, de obicei, din făină integrală și semințe de in. Acestea sunt bogate în fibre și acid alfa-linolenic (ALA), un acid gras Omega-3 benefic pentru sănătatea inimii.

Semințele de in conțin și antioxidanți, precum lignanii, care contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării și inflamației.

Pâinea cu ovăz

Pâinea cu ovăz este preparată din ovăz și făină integrală de grâu. Ovăzul este o sursă de fibre, în special de beta-glucan, o fibră solubilă care reduce absorbția colesterolului.

Pâinea fără gluten

Pâinea fără gluten este necesară persoanelor cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten. Aceasta este preparată din cereale și ingrediente fără gluten, precum orezul, meiul sau quinoa.

Unele sortimente sunt foarte procesate și au un conținut redus de fibre. În schimb, pâinea fără gluten preparată din cereale integrale poate fi o sursă bună de nutrienți.

Cum alegi o pâine sănătoasă

Valorile nutritive pot să difere de la un producător la altul. De aceea, este important să citești eticheta înainte să cumperi pâine. Indiferent dacă alegi pâine de secară, cu mai multe cereale sau cu maia, urmărește câteva aspecte:

Să fie preparată din 100% cereale integrale: Primul ingredient de pe listă ar trebui să fie făina integrală de grâu sau o altă făină din cereale integrale. Dacă pe etichetă apare făină îmbogățită, aceasta este rafinată.

Să aibă un conținut ridicat de fibre: Alege pâine care conține cel puțin 3 g de fibre per felie. Sortimentele feliate subțire pot avea mai puține fibre pe felie, dar pot oferi cantități similare dacă iei în calcul gramajul porției.

Să conțină suficiente proteine: Caută sortimente care oferă între 3 și 6 g de proteine per felie. Proteinele contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Să aibă puțin zahăr adăugat: Chiar și pâinea integrală poate conține zahăr adăugat. Este recomandat să alegi sortimente care au mai puțin de 2 g de zahăr per felie.

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