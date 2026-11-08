Care este cea mai sănătoasă pâine. La ce să te uiți pe etichetă

Care este cea mai sănătoasă pâine. La ce să te uiți pe etichetă
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cele mai sănătoase tipuri de pâine sunt cele din cereale încolțite, pâinea integrală, cea de secară și pâinea cu maia. Acestea oferă fibre, proteine, vitamine și minerale de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect. Iată care este cea mai sănătoasă pâine și la ce să te uiți pe etichetă când o cumperi.

Care este cea mai sănătoasă pâine

Pâinea din cereale încolțite

Pâinea din cereale încolțite este preparată din boabe întregi care sunt înmuiate în apă până încep să germineze. Cerealele integrale oferă mai multe fibre, vitamine și minerale decât pâinea albă.

Încolțirea crește cantitatea de proteine din unele cereale integrale și le face mai ușor de digerat. De asemenea, stimulează producția de antioxidanți și reduce cantitatea de antinutrienți, precum fitații, care împiedică absorbția mineralelor. Astfel, organismul poate absorbi mai ușor calciul, fierul și zincul.

Pâinea integrală din grâu

Pâinea integrală din grâu este preparată din făină care păstrează toate componentele bobului de grâu: tărâțele, endospermul și germenii. Tărâțele și germenii, care sunt îndepărtați în procesul de rafinare a cerealelor folosite pentru pâinea albă, sunt bogați în fibre, fier și vitamine din complexul B.

Unele tipuri de pâine din făină rafinată sunt îmbogățite ulterior cu vitamine și minerale, însă, de obicei, nu conțin fibre. Acestea ajută la reducerea colesterolului și a riscului de boli de inimă. De asemenea, contribuie la menținerea sănătății intestinale.

Pâinea cu maia

Pâinea cu maia este preparată prin fermentarea aluatului cu ajutorul drojdiilor și bacteriilor lactice. Acest proces natural crește disponibilitatea unor nutrienți și descompune parțial glutenul, o proteină din cereale care poate fi greu de digerat.

Fermentarea reduce și cantitatea de FODMAP, adică anumite glucide cu lanț scurt pe care intestinul subțire nu le absoarbe ușor. Din acest motiv, pâinea cu maia poate fi mai ușor de tolerat de persoanele cu afecțiuni digestive, precum sindromul de intestin iritabil.

Pâinea cu mai multe tipuri de cereale

Pâinea cu mai multe tipuri de cereale este preparată din ingrediente precum grâul, ovăzul și orzul. Aceasta poate avea un conținut ridicat de fibre și proteine.

Nu toate tipurile de pâine cu mai multe cereale au aceeași valoare nutritivă. Unele sunt preparate în principal din făină albă rafinată, peste care se presară câteva semințe. Acest lucru le reduce valoarea nutritivă. Pentru a beneficia de mai mulți nutrienți, caută pâine preparată exclusiv din cereale integrale.

Pâinea de secară

Pâinea de secară poate fi preparată exclusiv din făină de secară, însă majoritatea sortimentelor din magazine conțin și făină de grâu. La fel ca alte cereale integrale, secara este bogată în fibre.

În comparație cu pâinea din grâu, cea de secară ar putea avea un impact mai redus asupra glicemiei după masă. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma acest efect.

Pâinea cu semințe de in

Pâinea cu semințe de in este preparată, de obicei, din făină integrală și semințe de in. Acestea sunt bogate în fibre și acid alfa-linolenic (ALA), un acid gras Omega-3 benefic pentru sănătatea inimii.

Semințele de in conțin și antioxidanți, precum lignanii, care contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării și inflamației.

Pâinea cu ovăz

Pâinea cu ovăz este preparată din ovăz și făină integrală de grâu. Ovăzul este o sursă de fibre, în special de beta-glucan, o fibră solubilă care reduce absorbția colesterolului.

Pâinea fără gluten

Pâinea fără gluten este necesară persoanelor cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten. Aceasta este preparată din cereale și ingrediente fără gluten, precum orezul, meiul sau quinoa.

Unele sortimente sunt foarte procesate și au un conținut redus de fibre. În schimb, pâinea fără gluten preparată din cereale integrale poate fi o sursă bună de nutrienți.

Cum alegi o pâine sănătoasă

Valorile nutritive pot să difere de la un producător la altul. De aceea, este important să citești eticheta înainte să cumperi pâine. Indiferent dacă alegi pâine de secară, cu mai multe cereale sau cu maia, urmărește câteva aspecte:

  • Să fie preparată din 100% cereale integrale: Primul ingredient de pe listă ar trebui să fie făina integrală de grâu sau o altă făină din cereale integrale. Dacă pe etichetă apare făină îmbogățită, aceasta este rafinată.  
  • Să aibă un conținut ridicat de fibre: Alege pâine care conține cel puțin 3 g de fibre per felie. Sortimentele feliate subțire pot avea mai puține fibre pe felie, dar pot oferi cantități similare dacă iei în calcul gramajul porției.  
  • Să conțină suficiente proteine: Caută sortimente care oferă între 3 și 6 g de proteine per felie. Proteinele contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.
  • Să aibă puțin zahăr adăugat: Chiar și pâinea integrală poate conține zahăr adăugat. Este recomandat să alegi sortimente care au mai puțin de 2 g de zahăr per felie.  

CITEȘTE ȘI:

Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în supermarket-ul Auchan din Drumul Taberei

De ce ți se oferă pâine și unt gratis la restaurant? Capcana pentru clienți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Câte luni a lucrat efectiv ca polițist Marian Godină între anii 2022 – 2026. Ce arată documentele oficiale emise de IPJ Brașov
Câte luni a lucrat efectiv ca polițist Marian Godină între anii 2022 – 2026. Ce arată documentele oficiale emise de IPJ Brașov
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl fotbalistului a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl fotbalistului a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii
Ce se întâmplă dacă îți lași mașina prea mult în parcarea unui supermarket. Toți șoferii trebuie să știe asta
Ce se întâmplă dacă îți lași mașina prea mult în parcarea unui supermarket. Toți șoferii trebuie să știe asta
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Tragedie în Italia! O tânără româncă de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident
Tragedie în Italia! O tânără româncă de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
Mediafax
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
AUR îl acuză pe primarul general al Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie
Gandul.ro
AUR îl acuză pe primarul general al Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie
FOTO. Ioana, moștenitoarea imperiului Țiriac de 2 miliarde de euro, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Ioana, moștenitoarea imperiului Țiriac de 2 miliarde de euro, apariție spectaculoasă
„Am dat pe felia aia mai mult decât pe toată plăcinta din magazin”. Deserturile care umflă nota de plată în restaurantele românești
Adevarul
„Am dat pe felia aia mai mult decât pe toată plăcinta din magazin”. Deserturile care umflă nota de plată în restaurantele românești
„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa
Digi24
„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa
FIORI pe șira spinării! Cel mai mare PĂIANJEN din Europa Centrală se înmulțește în Austria
Mediafax
FIORI pe șira spinării! Cel mai mare PĂIANJEN din Europa Centrală se înmulțește în Austria
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
Click.ro
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
go4it.ro
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
George Simion anunță în exclusivitate pentru Gândul ce pregătește AUR pentru mitingul de susținere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR dezminte că a invitat la protest reprezentanți ai AfD, „dar e posibil să vină și ei”
Gandul.ro
George Simion anunță în exclusivitate pentru Gândul ce pregătește AUR pentru mitingul de susținere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR dezminte că a invitat la protest reprezentanți ai AfD, „dar e posibil să vină și ei”
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.