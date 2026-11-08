Ce se întâmplă dacă îți lași mașina prea mult în parcarea unui supermarket. Toți șoferii trebuie să știe asta

Parcările supermarketurilor sunt destinate clienților care vin la cumpărături, dar sunt mulți șoferi care le folosesc și pentru a-și lăsa mașina timp de mai multe ore sau chiar zile. Totuși, există repercusiuni pentru cei care depășesc timpul permis de a ține mașina în parcare. Iată ce riscuri există dacă îți lași mașina prea mult în parcarea unui supermarket.

Nu știi exact care sunt regulile parcărilor din supermarketuri? Iată câteva aspecte importante pe care trebuie să le cunoști, precum și răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre acest subiect. Reține că regulile pot fi foarte diferite de la o parcare la alta. De aceea, citește întotdeauna informațiile afișate pe panourile de la intrare înainte de a-ți lăsa mașina și de a intra în supermarket.

Ce se întâmplă dacă îți lași mașina prea mult în parcarea unui supermarket

Majoritatea parcărilor supermarketurilor din zonele urbane sunt cu plată. În aceste locuri, trebuie să achiți taxa și să afișezi tichetul de parcare eliberat de unul dintre automatele amplasate în incintă.

Supermarketurile aflate la periferia orașelor pot oferi locuri de parcare gratuite, însă este posibil să fie necesar să obții și să afișezi un tichet gratuit de la automat.

În acest fel, personalul responsabil de supravegherea parcării poate verifica dacă ai depășit timpul permis de staționare.

Majoritatea parcărilor supermarketurilor au o durată maximă de staționare, de obicei între una și trei ore.

Dacă depășești această limită, poți primi o amendă. Totuși, frecvența controalelor și strictețea cu care sunt aplicate regulile diferă de la o parcare la alta.

Regulamentul trebuie să fie afișat pe un panou în incinta parcării.

Reține că unele parcări sunt dotate cu sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare. Acestea identifică numerele mașinilor și pot alerta personalul responsabil atunci când un vehicul depășește timpul maxim de staționare.

O firmă privată care administrează o parcare poate inclusiv să îți blocheze mașina și să îți ceară o taxă pentru deblocare.

Parcarea pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități fără afișarea unui permis

Poți primi o amendă dacă parchezi pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități fără să afișezi documentul în bord care te lasă să parchezi pe astfel de locuri.

Regulile privind locurile de parcare destinate părinților și copiilor diferă de la un supermarket la altul.

În general, pentru a parca pe un astfel de loc, trebuie să fii însoțit de un copil cu vârsta de cel mult 12 ani.

Dacă parchezi pe un loc destinat părinților și copiilor fără să ai un copil în mașină, este posibil să ți se solicite să muți vehiculul. De asemenea, dacă refuzi să eliberezi locul, poți primi o amendă.

Parcările supermarketurilor sunt administrate, de regulă, de firme private, care emit notificări de plată atunci când consideră că un șofer a încălcat regulamentul.

Ce trebuie să știe șoferii

Știai că nu poți îți lași mașina în parcarea unui supermarket oricât de mult timp dorești? Chiar dacă parcarea este gratuită și găsești mereu locuri libere, există reguli pe care trebuie să le respecți. Parcările supermarketurilor sunt proprietăți private, iar administratorii pot stabili condițiile de utilizare, inclusiv timpul maxim de staționare și eventualele taxe aplicate celor care nu respectă regulamentul.

Nu există o durată maximă de staționare stabilită prin lege pentru parcările supermarketurilor. Fiecare administrator poate decide cât timp au voie șoferii să își lase mașinile acolo și ce măsuri se aplică în cazul în care depășesc intervalul permis.

Potrivit avocatului Bogdan Buneci, care a explicat acest lucru la Digi24, regulile trebuie afișate clar și vizibil, prin panouri sau indicatoare amplasate în parcare. Acestea trebuie să precizeze durata maximă de staționare, condițiile în care parcarea este gratuită și eventualele sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului.

Verifică informațiile afișate la intrare. Nu presupune că poți parca acolo toată ziua doar pentru că nu trebuie să plătești nimic.

Ce riști dacă depășești timpul de parcare permis?

Dacă lași mașina mai mult decât permite regulamentul, administratorul parcării poate lua anumite măsuri. Una dintre acestea este blocarea roților autoturismului. Această măsură poate fi aplicată de reprezentanții firmei care administrează parcarea, nu de Poliție.

De regulă, șoferul este informat printr-o notificare lăsată pe parbriz sau pe mașină. Documentul trebuie să explice motivul pentru care au fost blocate roțile și să ofere informații despre procedura de deblocare.

Suma solicitată pentru deblocarea mașinii nu reprezintă o amendă contravențională. Administratorii supermarketurilor nu au dreptul să aplice amenzi în sensul legii. Este vorba despre o taxă stabilită prin regulamentul intern al parcării, pe care șoferul îl acceptă atunci când folosește spațiul respectiv, în condițiile aplicabile.

Poți să îți lași mașina peste noapte în parcarea unui supermarket?

Faptul că un supermarket este închis nu înseamnă că poți lăsa mașina în parcare peste noapte sau pentru mai multe zile. Parcarea rămâne o proprietate privată, iar regulile stabilite de administrator se aplică indiferent dacă magazinul este deschis sau nu.

Așadar, chiar dacă găsești locuri libere și nu încurci pe nimeni, nu ai automat dreptul să îți lași autoturismul acolo după terminarea programului magazinului.

Dacă administratorul parcării îți blochează roțile sau îți solicită o sumă de bani, dar consideri că măsura este nejustificată, poți contesta situația în instanță.

Printre argumentele pe care le poți invoca se numără lipsa unor informații clare despre regulamentul parcării sau amplasarea necorespunzătoare a indicatoarelor. De exemplu, dacă durata maximă de staționare și condițiile de utilizare nu au fost afișate vizibil, poți susține că nu ai fost informat corespunzător.

În funcție de situație și de dovezile prezentate, poți solicita inclusiv restituirea banilor achitați și despăgubiri, dacă există temei legal.

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