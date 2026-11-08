Super-imagini de la nunta lui Pescobar! Afaceristul și soția lui, Lavinia, au făcut botezul în aceeași zi

Zi cu emoții și petrecere pe măsură în familia lui Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar! Afaceristul și Lavinia și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și au sărbătorit, în aceeași zi, și creștinarea băiețelului lor. CANCAN.RO a surprins imagini de la eveniment, iar aparițiile celor doi au atras imediat atenția.

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi și în momentul sosirii la biserică. Pescobar și Lavinia au coborât din Rolls-Royce-ul afaceristului, unde au fost întâmpinați de preoți, dar și de prieteni veniți să le fie alături în ziua specială. Au schimbat câteva vorbe cu cei prezenți, apoi s-au îndreptat spre intrarea în lăcașul de cult.

Pescobar și Lavinia s-au căsătorit

Pentru o asemenea ocazie, ținutele au fost alese pe măsură. Mireasa a optat pentru o rochie albă, spectaculoasă, cu mâneci lungi, guler înalt și volane. Lavinia a mizat pe o apariție sofisticată în ziua nunții și a ales o creație din colecția Rara Avis Couture. Este vorba despre modelul „Sultry”, o rochie cu linie sirenă, confectionată din dantelă franțuzească delicată.

De cealaltă parte, Pescobar a mers pe o variantă clasică, un costum negru, cu sacou cambrat, cămașă albă și papion.

Nuntă și botez în aceeași zi, cu sute de invitați

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, după ce Paul Nicolau și Lavinia își oficializaseră căsătoria civilă cu o zi înainte. Cununia religioasă a fost organizată la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București, iar apoi familia și invitații s-au îndreptat către salonul Libao din Tunari, unde a avut loc petrecerea de nuntă și botez.

Petrecerea a fost organizată într-un decor elegant, cu aranjamente florale albe, lumânări și detalii aurii, iar invitații au fost întâmpinați cu preparate atent pregătite. ( VEZI AICI)

Nici meniul nu a fost unul obișnuit. Printre preparatele servite s-au numărat aperitive cu caracatiță, somon și foie gras, dorada la cuptor cu orez negru și caracatiță, dar și sărmăluțe tradiționale cu mămăliguța, smântână și ardei iute. La felul principal, invitații au avut parte de preparate din porc și pui, cu garnituri și sosuri speciale.

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