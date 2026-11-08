BANCUL ZILEI | 23% dintre accidente sunt făcute de bețivi

BANCUL ZILEI | 23% dintre accidente sunt făcute de bețivi
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Azi e duminică și trebuie să ne încărcăm bateriile pentru săptămâna care urmează, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc amuzant. Astăzi, doi șoferi vorbesc despre accidentele rutiere și ajung la o concluzie extrem de amuzantă!

-S-a constatat că 23% din accidentele rutiere sunt făcute de bețivi.

-Vedeți? Înseamnă că restul de 77% sunt făcute de cei care beau apă.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă foarte gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.

Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?

– De când eram un cățeluș!

Doctorul, nedumerit:
– Și de ce nu ați venit până acum la consultație?

– Păi nu puteam să intru în cabinet, că nu mă lăsați fără lesă!

Soțul și soția

O femeie își așteaptă soțul acasă. Când acesta intră pe ușă, ea îl întreabă:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

– Nu, iubirea mea, cum să mă recăsătoresc?

– Dar dacă totuși ai face-o?

– Bine, poate peste câțiva ani…

– Și ai lăsa-o să doarmă în patul nostru?

– Păi unde să doarmă?

– Și ai lăsa-o să poarte hainele mele?

– Dacă îi vin, de ce nu?

Femeia, deja nervoasă:

– Și ai lăsa-o să conducă mașina mea?

Soțul:

– Nu, că nu are permis!

Soția:

– Cum adică nu are permis?!

Soțul:

– Păi da, iubire, ești moartă de doi ani, iar ea încă nu a învățat să conducă!

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:
— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!
Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:
— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?
Soțul răspunde:
— Poftim? A zis ceva?

De ce nu pleacă trenul?

Undeva prin Siberia.

– De ce nu pleacă trenul?

– Au schimbat locomotiva.

– Și de ce nu pleacă?

– Au schimbat-o pe vodcă.

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