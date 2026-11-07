BANC | Bulă câștigă la Loto

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional care să-ţi pună zâmbetul pe buze la început de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto?

– Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă.

– Perfect! Tocmai am câștigat categoria a III-a, 12 lei. Ia 6 lei, fă-ți bagajele și dispari!

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Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:

— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!

Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:

— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?

Soțul răspunde:

— Poftim? A zis ceva?

De ce nu pleacă trenul?

Undeva prin Siberia.

– De ce nu pleacă trenul?

– Au schimbat locomotiva.

– Și de ce nu pleacă?

– Au schimbat-o pe vodcă.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

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