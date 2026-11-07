”Fac mâncare, bag la spălat”,spunea Claudia, dar Mocăniță vine cu dezvăluiri: ”Mama ei făcea, ea de niciunele”

”Fac mâncare, bag la spălat”,spunea Claudia, dar Mocăniță vine cu dezvăluiri: ”Mama ei făcea, ea de niciunele”
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Claudia și Mocăniță
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Un simplu reproș despre treburile casnice s-a transformat într-un nou episod tensionat între Claudia și Mocăniță. După ce concurenta a susținut că se ocupa de gătit, spălat și chiar contribuia la plata chiriei, fostul partener a venit cu o replică acidă și a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața lor de zi cu zi.

Declarațiile Claudiei despre rolul pe care îl avea în gospodărie nu au rămas fără răspuns. Mocăniță susține că realitatea era cu totul alta și spune că aceasta nu era obișnuită să se ocupe de treburile casei, deoarece familia i-ar fi făcut mereu toate poftele.

Mocăniță, reacție tăioasă după acuzațiile Claudiei

După ce a auzit în boxă nemulțumirile Claudiei, care a lăsat de înțeles că ducea greul în casă și că, pe lângă asta, era nevoită să contribuie și financiar, Mocăniță a avut o reacție fără menajamente.

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Acesta a respins complet imaginea prezentată de fosta parteneră și a susținut că situația era exact invers față de cea descrisă de ea.

„Eu înțeleg chestia asta, că ea toată viața a fost întreținută și este. Mama ei făcea curat, bunica ei făcea curat, îi băga haine la spălat, nu făcea de niciunele. De multe ori am încercat și nu i-am spus: fii femeia mea de serviciu sau treci la cratiță. Nu, niciodată”, a povestit Mocăniță.

Declarația a atras imediat atenția, mai ales pentru că vine după ce Claudia a insinuat că era cea care ținea gospodăria pe linia de plutire și că responsabilitățile cădeau, în mare parte, pe umerii ei.

Acuzația care schimbă complet povestea

Mesajul lui Mocăniță lovește direct în una dintre principalele plângeri formulate de Claudia. Dacă aceasta vorbea despre mâncare, spălat și contribuții la cheltuielile casei, fostul partener susține că ea nu avea experiență cu astfel de activități și că a crescut într-un mediu în care alte persoane se ocupau de toate aceste lucruri.

Mai mult, el spune că niciodată nu i-a cerut să stea la cratiță sau să preia rolul de gospodină și că nu a pus presiune pe ea în această privință. Tocmai de aceea, acuzațiile au fost primite cu surprindere și au provocat o replică dură din partea lui.

CITEŞTE ŞI: Puțini români își permit această sumă! Ce chirie plăteau Mocăniță și Claudia + Cu cât contribuia ea și cu cât el, de fapt

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