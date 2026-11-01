„Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!!” Cum arată, de fapt, „palatul” în care locuia Claudia Ion cu părinții ei

În ediția de sâmbătă, 31 octombrie, a emisiunii Insula Iubirii, Claudia Ion l-a „desființat” pe Mocăniță în timpul ceremoniei focului. Concurenta a dezvăluit că a fost luată din confortul „palatului” în care locuia cu părinții ei și pusă să plătească chiria și facturile din apartamentul în care s-a mutat cu iubitul ei.

Încet, dar sigur, Claudia Ion a renunțat la aparențe și a dat din casă detalii despre relația cu Mocăniță, relație pe care ea o considera perfectă. În timpul bonfire-ului de sâmbătă, concurenta a răbufnit după ce a văzut mai multe imagini în care iubitul ei se plângea de viața grea și de cât de nefericit a fost în relație. În vila băieților, Ionuț Mocaniță s-a apropiat de ispita Andrușca și i-a povestit o parte din „suferința” sa.

„Nu era totul perfect și nu înțeleg cum ea nu a văzut asta, că eu mă ascundeam. Noi nu reușeam să gestionăm lucrurile. Și dacă făceam o metaforă, ea o lua mot a mot și ne certam dintr-o chestie penibilă.”, i-a povestit Ionuț Mocăniță ispitei Andrușca.

Claudia Ion: „M-a luat de la mămica mea din palat”

După ce a urmărit imaginile cu Mocăniță și Andrușca, Claudia a decis să clarifice anumite informații care ar fi fost transmie greșit. Ea susține că ar fi fost manipulată în așa fel încât să își schimbe complet stilul de viață, totul fiind orchestrat cu măiestrie pentru a-i face traiul mai ușor lui Mocăniță. Ce înseamnă asta? Ea a declarat că părinții ei o țineau în „puf”, îi făceau toate poftele, în timp ce iubitul ei i-a pus pe umeri responsabilități de care nici nu ar fi trebuit să aibă habar.

Replica în care concurenta spune că „am fost luată de la mămica mea din palat” s-a viralizat pe social media, iar noi vă prezentăm imagini din interiorul locuinței – vezi AICI FOTO. După cum ea însăși a mărturisit, vila nu este nicidecum un palat în adevăratul sens al cuvântului, cum probabil mulți și-au imaginat, însă faptul că a fost tratată ca o prințesă de către părinții ei justifică din plin termenul pe care l-a folosit.

„De ce m-ai mai luat în casă (…) De ce mă pui să-mi schimb viața mea? Că eu, ca să mă mut cu el, mi-am schimbat toată viața mea. Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat, nu aveam nicio grijă, și vrei să mă mut cu tine, să-ți plătesc chiria, să-ți calc, să-ți fac de mâncare și să-ți spăl și chiloții? Mi-a zis că el este bărbatul meu și că dacă are 10 greutăți pe umeri, 5 mi le dă mie. Adică în loc ca el să-mi ia mie greutățile de pe umeri, mi le dă pe ale lui.” a mai spus Claudia la ceremonia focului.

Mai mult de atât, Claudia susține că și-a sprijinit financiar iubitul în repetate rânduri, iar ca drept răsplată, ar fi descoperit cu Mocăniță „umplea” de like-uri postările de pe social media ale altor femei și vorbea pe ascuns cu ele.

„Da, te ascundeai când vorbeai cu femei. Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor, dă-te-n Doamne, iartă-mă. Nu știam. N-ai cum să fii în comfort, Ionuț, când femeia e mai șmecheră ca tine. N-are cum să fie el în comfort cu mine, când eu sunt mai sus ca el și cu capul, și cu tot. Eu l-am ajutat pe Ionuț de câte ori a avut nevoie, pentru relația noastră. Eu l-am ajutat azi cu bani și a doua zi el a dat 7-8 like-uri unei fete. Cam asta a fost aprecierea lui față de mine. Dacă să ne scăldăm aici, să ne vadă o Românie…Am aflat înainte să vin la Insulă. Eu nenorocită…pe 7 decembrie îl ajut și el pe 8 decembrie caută femei pe TikTok, like-uri, like-uri, follow, follow. Asta e acum, recent, în decembrie (n.r. filmările acestui sezon de Insula iubirii au început la finalul lunii februarie 2026). Cine l-a îmbrăcat, mama? Eu, toate hainele.”, a povestit Claudia Ion la bonfire.

„A chemat-o pe prietena mea la mine în casă”

Pentru ca tabloul să fie complet, înainte cu două săptămâni de începerea filmărilor din Thailanda, Claudia a aflat de la prietenele sale că Mocăniță a flirtat cu o altă femeie (care îi era prietenă Claudiei) și a chemat-o pe tânără chiar în apartamentul în care locuia cuplul. Scopul întâlnirii a fost să șteargă istoricul conversațiilor din telefoane, pentru a ascunde orice probă.

Povestea dintre Mocăniță și cea poreclită „Gândac”, care s-au întâlnit doar ca să „șteargă mesajele” a devenit subiect de ironii și glume în mediul online. Internetul și-a făcut treaba, iar în grupurile de fani Insula Iubirii se zvonește că ea este persoana în cauză – vezi AICI imagini din galeria foto.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba ‘Nu vine Claudia? Și el ar fi zis ‘Nu, e safe”, a spus Claudia.

Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții

Ionuț Mocăniță și Andrușca nu se mai ascund! Dovada că cei doi formează un cuplu după Insula Iubirii. Imaginile care spun tot