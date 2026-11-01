Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”

Prințul Marco și Gabriella au planuri să se întâlnească și după încheierea experienței de la Insula Iubirii, semn că apropierea dintre ei ar putea continua și în afara emisiunii. Deși concurentul este căsătorit cu Bianca Ghiurcă, timpul petrecut alături de ispită pare să fi creat o legătură tot mai puternică între cei doi, care au discutat deschis despre posibilitatea de a se revedea.

încă de la primele apariții împreună, Marco și Gabriella au căutat să petreacă timp unul în compania celuilalt. Cei doi au avut parte de mai multe întâlniri, inclusiv de un date romantic, iar apropierea lor nu a trecut neobservată. Situația a stârnit nemulțumirea Biancăi Ghiurcă, soția concurentului, care a urmărit evoluția relației dintre acesta și ispită.

Prințul Marco și Gabriella plănuiesc să se revadă

În ediția difuzată recent la Antena 1, Prințul Marco și Gabriella au purtat o discuție sinceră despre ce se va întâmpla după plecarea din Thailanda. Concurentul a adus în discuție posibilitatea ca ispita să se întâlnească și cu Bianca, pentru a lămuri relația dintre ei și pentru a-i explica soției sale că nu s-a întâmplat nimic mai mult decât o prietenie.

Gabriella a vrut însă să afle dacă acesta își dorește cu adevărat ca ea să se întâlnească cu Bianca sau dacă, de fapt, intenția lui este să o revadă pe ea. Ulterior, ispita i-a mărturisit că ea are sentimente pentru el, chiar dacă Marco nu este convins de acest lucru.

Rămâne de văzut dacă cei doi își vor pune planurile în aplicare după încheierea emisiunii și cum va influența această apropiere relația lui Marco cu Bianca.

Marco: Tu când pleci de aici unde te duci, la București?

Gabriella: Da.

Marco: O să vrei să te vezi cu Bianca, să clarificăm că suntem doar prieteni?

Gabriella: Vrei să o văd pe Bianca sau vrei să te văd pe tine?

Marco: Eu vreau să clarificăm.

Gabriella: Da, ok, vorbesc și cu Bianca.

Marco: Să-i zici că Marco era mereu beat și că tu ai avut grijă de mine, că nu s-a atins nicio ispită de mine.

Gabriella: Da, chiar așa am făcut. Îi zic că Marco îmi place mult și că o să ți-l fur.

Marco: Într-o lună o să mă uiți.

Gabriella: Așa crezi tu. Eu te vreau doar pentru mine. Să fii al meu pentru totdeauna și punct.

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