Ispita pe care a pus ochii Marcel la Insula iubirii o ”distruge” pe Armina: ”Ai mințit că ești gravidă”

Ispita pe care a pus ochii Marcel la Insula iubirii o ”distruge” pe Armina: ”Ai mințit că ești gravidă”
Galerie Foto 8
Marcel Maluma și Armina/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Armina revine în atenția publicului, însă de data aceasta este luată peste picior de Frankie, ispita pe care Marcel a pus ochii la Insula Iubirii. Cea din urmă o acuză pe soția lui Maluma de România că a mințit că este însărcinată pentru a se da în spectacol și pentru a primi atenție. 

Într-o postare recentă pe TikTok, Frankie le-a amintit urmăritorilor săi de episodul în care Armina a pretins că este gravidă cu Marcel. Întâmplarea a avut loc în 2024, când Maluma declara public că vrea să își întemeieze o familie cu Armina. El și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț neașteptat în cadrul unui live pe o rețea de socializare. Întrebat dacă iubita sa este însărcinagtă, acesta a răspuns afirmativ, însă fără a da prea multe detalii.

Frankie, ispita cu care Marcel a „cochetat” pe Insula Iubirii 2026/ sursă foto: Antena 1

Frankie nu se lasă până nu o „distruge” pe Armina

Ei bine, subiectul sarcinii care ar fi fost inventată nu a fost uitat, iar Frankie a profitat de ocazie pentru a o acuză pe soția lui Marcel că a mințit doar pentru un moment de celebritate și pentru a obține atenție din partea soțului ei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„E adevărat ce mi-a povestit Marcel? Că ai mințit că ești gravidă pentru a primi atenție? Să o întrebe cineva pe „doamna” asta că mie nu îmi aprobă cererea de comentariu sau gazdă pe live. Să discutăm dacă tot are discuții de făcut”, a scris Frankie pe Intragram.

sursă foto: TikTok

Nu este prima dată când Frankie revine asupra ideii că Armina este femeia care l-a schimbat în rău pe Marcel, el fiind complet diferit  de cum a fost în sezonul 8, când a participat în calitate de ispită.  Frankie mai spune că Armina l-a convins să nu mai fie el prin mesaje de genul „Lumea râde de tine, nu cu tine”. Cea mai intensă și probabil cea mai importantă apropiere dintre Frankie și Marcel Maluma a avut loc în timpul ședinței foto fierbinți din piscină.

Coincidență sau nu, Armina și Marcel au părăsit emisiunea la scurt timp după ce Armina a văzut fotografiile din timpul acelei ședințe foto. În primele zile petrecute în emisiune, Marcel a fost destul de rezervat, însă ulterior a început să se apropie de ispite, moment în care soția sa a făcut o criză de gelozie și s-a cerut acasă după doar 12 zile petrecute în Thailanda. Astfel, după ce a aflat că Marcel va părăsi emisiunea, Frankie nu și-a putut ascunde emoțiile și a început să plângă.

„De ce am plâns? Am plâns pentru că noi am locuit 12 zile împreună. Știu că afară 12 zile nu sunt multe, dar acolo, pe insulă, timpul nu se mai simte cum se simte aici. Și, vă vine să credeți sau nu, mi-a părut rău că pleacă. Extraordinar Breaking News. Normal că mi-a părut rău că pleacă, eu nimic din ce am făcut în emisiune nu am făcut-o cu răutate, ba din contră.

Consider că atunci când tu ești prea orbit de dragoste sau nu știu, orice alte trăiri, să vezi realitatea, e important ca oamenii din jurul tău să te ajute să deschizi ochii. Mai departe dacă tu-i deschizi sau nu, este strict alegerea ta. Dar, eu consider că mi-am făcut rolul acolo.”, a spus Frankie pe Instagram.

Frankie a dezvăluit de ce a plâns când a plecat Marcel de la Insula iubirii: “Am stat împreună”

Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dovada că era întreținut de Bianca! Ce salariu mic are Remi Dobre. Bibi a făcut totul public: Câți lei câștigă lunar
Dovada că era întreținut de Bianca! Ce salariu mic are Remi Dobre. Bibi a făcut totul public: Câți lei câștigă lunar
„Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!!” Cum arată, de fapt, „palatul” în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
„Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!!” Cum arată, de fapt, „palatul” în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”
Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”
Mira a încălcat contractul și l-a ”pulverizat” pe Jaguarul: ”Știa el ce îl așteaptă acasă”
Mira a încălcat contractul și l-a ”pulverizat” pe Jaguarul: ”Știa el ce îl așteaptă acasă”
Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”
Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”
Banii nu aduc fericirea? Surpriza unui studiu: tinerii sunt cei mai nemulțumiți de propria viață!
Mediafax
Banii nu aduc fericirea? Surpriza unui studiu: tinerii sunt cei mai nemulțumiți de propria viață!
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Gandul.ro
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
Adevarul
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
De la fluturi în stomac la inima frântă: cum reacționează corpul la iubire și pierdere
Mediafax
De la fluturi în stomac la inima frântă: cum reacționează corpul la iubire și pierdere
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
Click.ro
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Gandul.ro
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.