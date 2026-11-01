Ispita pe care a pus ochii Marcel la Insula iubirii o ”distruge” pe Armina: ”Ai mințit că ești gravidă”

Armina revine în atenția publicului, însă de data aceasta este luată peste picior de Frankie, ispita pe care Marcel a pus ochii la Insula Iubirii. Cea din urmă o acuză pe soția lui Maluma de România că a mințit că este însărcinată pentru a se da în spectacol și pentru a primi atenție.

Într-o postare recentă pe TikTok, Frankie le-a amintit urmăritorilor săi de episodul în care Armina a pretins că este gravidă cu Marcel. Întâmplarea a avut loc în 2024, când Maluma declara public că vrea să își întemeieze o familie cu Armina. El și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț neașteptat în cadrul unui live pe o rețea de socializare. Întrebat dacă iubita sa este însărcinagtă, acesta a răspuns afirmativ, însă fără a da prea multe detalii.

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Ei bine, subiectul sarcinii care ar fi fost inventată nu a fost uitat, iar Frankie a profitat de ocazie pentru a o acuză pe soția lui Marcel că a mințit doar pentru un moment de celebritate și pentru a obține atenție din partea soțului ei.

„E adevărat ce mi-a povestit Marcel? Că ai mințit că ești gravidă pentru a primi atenție? Să o întrebe cineva pe „doamna” asta că mie nu îmi aprobă cererea de comentariu sau gazdă pe live. Să discutăm dacă tot are discuții de făcut”, a scris Frankie pe Intragram.

Nu este prima dată când Frankie revine asupra ideii că Armina este femeia care l-a schimbat în rău pe Marcel, el fiind complet diferit de cum a fost în sezonul 8, când a participat în calitate de ispită. Frankie mai spune că Armina l-a convins să nu mai fie el prin mesaje de genul „Lumea râde de tine, nu cu tine”. Cea mai intensă și probabil cea mai importantă apropiere dintre Frankie și Marcel Maluma a avut loc în timpul ședinței foto fierbinți din piscină.

Coincidență sau nu, Armina și Marcel au părăsit emisiunea la scurt timp după ce Armina a văzut fotografiile din timpul acelei ședințe foto. În primele zile petrecute în emisiune, Marcel a fost destul de rezervat, însă ulterior a început să se apropie de ispite, moment în care soția sa a făcut o criză de gelozie și s-a cerut acasă după doar 12 zile petrecute în Thailanda. Astfel, după ce a aflat că Marcel va părăsi emisiunea, Frankie nu și-a putut ascunde emoțiile și a început să plângă.

„De ce am plâns? Am plâns pentru că noi am locuit 12 zile împreună. Știu că afară 12 zile nu sunt multe, dar acolo, pe insulă, timpul nu se mai simte cum se simte aici. Și, vă vine să credeți sau nu, mi-a părut rău că pleacă. Extraordinar Breaking News. Normal că mi-a părut rău că pleacă, eu nimic din ce am făcut în emisiune nu am făcut-o cu răutate, ba din contră. Consider că atunci când tu ești prea orbit de dragoste sau nu știu, orice alte trăiri, să vezi realitatea, e important ca oamenii din jurul tău să te ajute să deschizi ochii. Mai departe dacă tu-i deschizi sau nu, este strict alegerea ta. Dar, eu consider că mi-am făcut rolul acolo.”, a spus Frankie pe Instagram.

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Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore