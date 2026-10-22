Frankie a dezvăluit de ce a plâns când a plecat Marcel de la Insula iubirii: “Am stat împreună”

Frankie a dezvăluit de ce a plâns când a plecat Marcel de la Insula iubirii: “Am stat împreună”
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De ce a plâns Frankie după ce a ieșit Marcel din emisiune
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Armina și Marcel Andrei au părăsit emisiunea Insula Iubirii 2026 în ediția din 10 octombrie, după ce experiența din Thailanda a devenit tot mai dificilă pentru cei doi soți. După ce a urmărit imaginile cu partenerul său alături de alte femei, concurenta a ajuns la spital, iar ulterior, în urma întâlnirii cu Radu Vâlcan, cei doi au plecat acasă. La aflarea veștii că Marcel va pleca acasă, Frankie a izbucnit în lacrimi.

Cei doi soți, căsătoriți de aproximativ un an și jumătate, au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă imaginile văzute de Armina au afectat-o puternic. În cele din urmă, concurenta a simțit că nu mai poate continua experiența, iar Marcel a fost nevoit să își ia rămas-bun de la ceilalți participanți.

Frankie a plâns când a aflat că Marcel pleacă de la Insula Iubirii

În primele zile petrecute în emisiune, Marcel a fost destul de rezervat, însă ulterior a început să se apropie de ispite. La unul dintre date-uri, acesta a petrecut timp alături de Frankie, iar cei doi au avut ocazia să se cunoască mai bine. Astfel, după ce a aflat că Marcel va părăsi emisiunea, Frankie nu și-a putut ascunde emoțiile și a început să plângă.

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Sursa foto: Captură video

Ulterior, ispita a explicat, într-un mesaj publicat pe Instagram, că cele 12 zile petrecute împreună în Thailanda au creat o legătură, chiar dacă, în mod obișnuit, o perioadă atât de scurtă poate părea nesemnificativă. Frankie a mărturisit că i-a părut sincer rău de plecarea lui Marcel și a subliniat că nu a acționat niciodată cu intenții răutăcioase în cadrul emisiunii.

Ea consideră că rolul ispitelor este să îi ajute pe concurenți să vadă lucrurile mai clar atunci când sentimentele îi împiedică să observe realitatea, însă decizia finală le aparține întotdeauna acestora.

„De ce am plâns? Am plâns pentru că noi am locuit 12 zile împreună. Știu că afară 12 zile nu sunt multe, dar acolo, pe insulă, timpul nu se mai simte cum se simte aici. Și, vă vine să credeți sau nu, mi-a părut rău că pleacă. Extraordinar Breaking News. Normal că mi-a părut rău că pleacă, eu nimic din ce am făcut în emisiune nu am făcut-o cu răutate, va din contră.

Consider că atunci când tu ești prea orbit de dragoste sau nu știu, orice alte trăiri, să vezi realitatea, e important ca oamenii din jurul tău să te ajute să deschizi ochii. Mai departe dacă tu-i deschizi sau nu, este strict alegerea ta. Dar, eu consider că mi-am făcut rolul acolo.”, a spus Frankie pe Instagram.

După plecarea Arminei și a lui Marcel, în emisiune a intrat un nou cuplu, format din Ian și Mira, pregătit să își testeze relația în fața tentațiilor.

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