Armina, criză de gelozie în direct. Gest umilitor la adresa lui Marcel, chiar în timpul unui live

Aventura de la Insula Iubirii s-a încheiat pentru Marcel și Armina. După doar 11 zile petrecute în Thailanda, cei doi au pus capăt testului. Acum sunt activi pe TikTok, însă până și acolo Armina a găsit motiv de gelozie și a arătat-o în direct. Cum a putut să reacționeze după ce Marcel a primit o donație considerabilă de la Alișorii, o tiktokăriță cunoscută. Armina a fost pe fază și a tăiat, din nou, răul de la rădăcină.

Marcel și Armina au plecat prematur de la Insula Iubirii. Motivul principal a fost starea de rău a Arminei,care a spus că își distruge sănătatea dacă mai rămâne în emisiune. Însă, pare că nimeni nu a prea crezut-o, iar adevăratul motiv ar fi fost gelozia extremă a acesteia.

„Cred că Armina a simțit că el se deschide și a vrut să taie răul de la rădăcină înainte să îl lase să se dezvolte, prefăcându-se că îi e rău, ca să îl scoată pe Maluma din emisiune. Sper, totuși, ca Marcel să-și găsească o femeie care să-l iubească așa cum este el și să scoată tot ce este mai bun din el la suprafață, nu tot ce este mai rău. Armina cred că scoate ce e mai rău din el la suprafață”, a concluzionat ispita Frankie.

Armina, gelozie în direct

Ei bine, deși a oprit testul de la Insula Iubirii, Armina pare că a rămas la fel de geloasă. A demonstrat recent asta chiar pe TikTok. Mai exact, partenera lui Marcel a avut o reacție bizară atunci când acesta a primit o donație considerabilă.

Marcel și Alberto au făcut un live pe TikTok, iar Maluma de România a primit o donație mare de la Alișorii, o tiktokăriță cunoscută. Aceasta i-a trimis în timpul live-ului o balenă, un cadou virtual care valorează aproximativ 2.000 de lei. Marcel a fost cât se poate de încântat de cadoul primit și i-a promis la schimb un follow.

„Marcel: Cine mi-a dat balena? Alberto: Alișorii ți-a dat. Marcel: Alișorii, mersi pentru Balenă. Mersi frumos pentru balenă, uite îți dau urmărire”, a spus Marcel în timpul live-ului.

Însă, Marcel nu a mai apucat să își ducă promisiunea până la capăt, căci imediat a intervenit vehement Armina. Fosta concurentă Insula Iubirii a apărut imediat în cadru lângă Maluma, iar atenția i-a fost concentrată pe butonul de block.

Armina nu a mai ținut cont de partenerul ei sau de cuvântul acestuia și s-a lăsat condusă de gelozie. Deși Marcel promisese că îi dă imediat follow lui Alișorii ca mulțumire pentru donație, aceasta a primit, de fapt, un mare block, după intervenția Arminei.

Alișorii, surprinsă de gestul Arminei

Internauții au condamnat-o pe Armina pentru gestul făcut, iar cele întâmplate au lăsat-o fără cuvinte și pe Alișorii. Tânăra a reacționat și a spus că la nici 20 de secunde după ce i-a făcut donația lui Marcel a primit block.

„De ce îl controlează aia… deci 20 de secunde pe ceas a durat. Jur pe ce am mai sfânt că am primit block. Am dat o balenă, a zis: «Alișorii mulțumesc, îți dau follow». M-am simțit foarte ciudat că după 20 de secunde am primit block. Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră să dea ea block. Voi înțelegeți? Am văzut-o cum a băgat mâna acolo după ce mi-a mulțumit Marcel. A băgat ea așa mâna, a zis: «Stai că o blochez pe asta»”, a spus Alișorii.

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Foto: Instagram