Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23

Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23
Ce au făcut Marcel și Armina după emisiune
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Marcel și Armina au părăsit Insula Iubirii 2026 după doar 11 zile de separare, iar plecarea lor a stârnit numeroase reacții. După difuzarea episodului în care și-au încheiat experiența în Thailanda, cei doi au apărut din nou împreună pe rețelele sociale, oferind indicii despre situația relației lor, în contextul zvonurilor privind un posibil divorț.

În ediția din 10 octombrie, telespectatorii au urmărit momentul în care Radu Vâlcan l-a chemat pe Marcel la o ceremonie specială a focului, fără să-i dezvăluie că urma să se întâlnească din nou cu soția sa. Revederea celor doi a marcat sfârșitul participării lor în emisiune, după ce Armina a ajuns la spital pe fondul tensiunilor acumulate în timpul filmărilor.

Înainte de plecare, atmosfera devenise tot mai tensionată, după ce Armina l-a văzut pe Marcel distrându-se în compania ispitelor feminine și a devenit geloasă, având o criză de plâns. În cele din urmă, cei doi au părăsit emisiunea și să își continue povestea în afara competiției.

Sursa foto: Antena 1

Ce au făcut Marcel și Armina după difuzarea episodului

După ce episodul a fost difuzat la televizor, Marcel a intrat live pe TikTok, iar Armina și-a făcut apariția în cadru și i-a salutat pe cei care urmăreau transmisiunea. Momentul a atras atenția, mai ales că în mediul online apăruseră speculații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit. În plus, Marcel fusese surprins fără verighetă, alimentând și mai mult zvonurile despre căsnicia lor.

Prezența Arminei alături de soțul ei a arătat că relația lor continuă. În timpul transmisiunii, Marcel a făcut referire la soția sa și le-a transmis urmăritorilor că lucrurile sunt în regulă, fără să ofere explicații suplimentare despre situația dintre ei.

Apariția celor doi a venit și în contextul discuțiilor despre obligațiile contractuale față de Antena 1, întrucât dezvăluirile făcute în mediul online ar putea contraveni regulilor impuse.

„Uitați-o pe Miți dacă vă era dor de ea. Păi vezi, e totul bine, asta contează”, a spus Marcel pe Tiktok.

Sursa foto: Tiktok

CITEȘTE ȘI: Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii

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