Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel

Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Armina a fost prinsă cu minciuna /Foto: Captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Testul de la Insula Iubirii s-a încheiat pentru Marcel și Armina. După doar 11 zile în Thailanda, aceștia au plecat acasă, iar motivul principal invocat a fost starea de rău a concurentei, care a spus că își distruge sănătatea dacă mai rămâne în emisiune. Așa că Armina l-a luat pe Marcel acasă, însă nimeni nu pare să o creadă. Deși a mizat pe faptul că starea ei este tot mai rea, bruneta a fost prinsă cu minciuna.

Fanii Insula Iubirii s-au bucurat atunci când au aflat că Maluma de România se întoarce în sezonul 10 al show-ului în postura de concurent. Însă, se pare că experiența lui nu a fost prea lungă și asta pentru că Armina a solicitat de urgență să întrerupă testul. Încă din primele zile, concurenta a preferat să păstreze distanța de toată lumea și pe parcurs a ajuns să se izoleze complet și să cedeze până la urmă.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc. (…) Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât de încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Stau în cameră, nu pot să dorm, am atacuri de panică”, s-a plâns Armina.

Armina, prinsă cu minciuna

Deși Armina a pus cât se poate de mult accentul pe starea sa de rău și chiar a ajuns și la spital, se pare că situația nu era chiar atât de gravă. De exemplu, bruneta i-a spus lui Marcel la bonfire că a leșinat cu o seară în urmă, însă imaginile au contrazis-o.

Armina a susținut minciuna până la capăt, iar atunci când s-a dus să-și facă bagajele și să-și ia rămas bun de la fete, le-a spus și acestora că a leșinat la bonfire.

„Am leșinat mai devreme”, le-a mărturisit Armina fetelor.

Armina le-a mințit și pe fete /Foto: Captură Antena 1

Însă și de această dată imaginile au contrazis-o. Nu a fost prezentată nicio secvență în care concurenta să fi ajuns în această stare.

Minciunile nu s-au oprit aici. Pentru a fi sigură că planul îi reușește și că va pleca din emisiune, Armina a accentuat mult situația, făcând totul să pară mai tragic. Atât lui Radu Vâlcan, cât și lui Marcel le-a spus că nu a mai mâncat nimic de trei zile, însă și de această dată imaginile au contrazis-o clar.

Armina a spus că nu a mâncat de trei zile, dar imaginile o contrazic /Foto: Captură Antena 1

Armina nu a convins pe nimeni

Pe lângă faptul că imaginile au contrazis-o clar, Armina pare că nu a fost deloc convingătoare nici pentru restul colegilor. Fetele nu i-au crezut povestea și i-au demontat punctual afirmațiile.

Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore…

Claudia Ion: Dar e obosită.

Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Pe lângă Bianca și Claudia, și ispita Frankie a fost destul de vehementă în ceea ce o privește pe Armina. I-a expus întregul plan, care pare unul bine pus la punct.

„Cred că Armina a simțit că el se deschide și a vrut să taie răul de la rădăcină înainte să îl lase să se dezvolte, prefăcându-se că îi e rău, ca să îl scoată pe Maluma din emisiune. Sper, totuși, ca Marcel să-și găsească o femeie care să-l iubească așa cum este el și să scoată tot ce este mai bun din el la suprafață, nu tot ce este mai rău. Armina cred că scoate ce e mai rău din el la suprafață”, a mărturisit și Frankie.

 

CITEȘTE ȘI:

Armina, prima reacție după eliminarea de la Insula Iubirii 2026: ”Eu și Marcel am ales să plecăm pentru că….”

A „lovit-o karma” pe Armina după ce ea și Marcel Andrei au părăsit Insula Iubirii? „Ce am făcut eu în emisiunea aia greșit?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor
Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor
Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23
Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23
Ajunsă acasă, Armina a lansat un atac jignitor la adresa producătorilor Insula Iubirii
Ajunsă acasă, Armina a lansat un atac jignitor la adresa producătorilor Insula Iubirii
Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă, după ce Alex Gîlcă a fost machiat pentru o piesă de teatru: „Ce e cu asta?!”
Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă, după ce Alex Gîlcă a fost machiat pentru o piesă de teatru: „Ce e cu asta?!”
Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”
Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”
„Lacurile-oglindă”: 5 locuri spectaculoase unde toamna se vede de două ori
Mediafax
„Lacurile-oglindă”: 5 locuri spectaculoase unde toamna se vede de două ori
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Gandul.ro
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
Adevarul
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Turismul BUNICILOR - călătorii și gătit. Meșteșugurile învățate direct de la gospodinele din Italia
Mediafax
Turismul BUNICILOR - călătorii și gătit. Meșteșugurile învățate direct de la gospodinele din Italia
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Click.ro
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Gandul.ro
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.