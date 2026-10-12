Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel

Testul de la Insula Iubirii s-a încheiat pentru Marcel și Armina. După doar 11 zile în Thailanda, aceștia au plecat acasă, iar motivul principal invocat a fost starea de rău a concurentei, care a spus că își distruge sănătatea dacă mai rămâne în emisiune. Așa că Armina l-a luat pe Marcel acasă, însă nimeni nu pare să o creadă. Deși a mizat pe faptul că starea ei este tot mai rea, bruneta a fost prinsă cu minciuna.

Fanii Insula Iubirii s-au bucurat atunci când au aflat că Maluma de România se întoarce în sezonul 10 al show-ului în postura de concurent. Însă, se pare că experiența lui nu a fost prea lungă și asta pentru că Armina a solicitat de urgență să întrerupă testul. Încă din primele zile, concurenta a preferat să păstreze distanța de toată lumea și pe parcurs a ajuns să se izoleze complet și să cedeze până la urmă.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc. (…) Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât de încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Stau în cameră, nu pot să dorm, am atacuri de panică”, s-a plâns Armina.

Armina, prinsă cu minciuna

Deși Armina a pus cât se poate de mult accentul pe starea sa de rău și chiar a ajuns și la spital, se pare că situația nu era chiar atât de gravă. De exemplu, bruneta i-a spus lui Marcel la bonfire că a leșinat cu o seară în urmă, însă imaginile au contrazis-o.

Armina a susținut minciuna până la capăt, iar atunci când s-a dus să-și facă bagajele și să-și ia rămas bun de la fete, le-a spus și acestora că a leșinat la bonfire.

„Am leșinat mai devreme”, le-a mărturisit Armina fetelor.

Însă și de această dată imaginile au contrazis-o. Nu a fost prezentată nicio secvență în care concurenta să fi ajuns în această stare.

Minciunile nu s-au oprit aici. Pentru a fi sigură că planul îi reușește și că va pleca din emisiune, Armina a accentuat mult situația, făcând totul să pară mai tragic. Atât lui Radu Vâlcan, cât și lui Marcel le-a spus că nu a mai mâncat nimic de trei zile, însă și de această dată imaginile au contrazis-o clar.

Armina nu a convins pe nimeni

Pe lângă faptul că imaginile au contrazis-o clar, Armina pare că nu a fost deloc convingătoare nici pentru restul colegilor. Fetele nu i-au crezut povestea și i-au demontat punctual afirmațiile.

Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore… Claudia Ion: Dar e obosită. Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Pe lângă Bianca și Claudia, și ispita Frankie a fost destul de vehementă în ceea ce o privește pe Armina. I-a expus întregul plan, care pare unul bine pus la punct.

„Cred că Armina a simțit că el se deschide și a vrut să taie răul de la rădăcină înainte să îl lase să se dezvolte, prefăcându-se că îi e rău, ca să îl scoată pe Maluma din emisiune. Sper, totuși, ca Marcel să-și găsească o femeie care să-l iubească așa cum este el și să scoată tot ce este mai bun din el la suprafață, nu tot ce este mai rău. Armina cred că scoate ce e mai rău din el la suprafață”, a mărturisit și Frankie.

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