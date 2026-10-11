A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul

S-a terminat distracția pentru Armina și Marcel! Cei doi au plecat de la Insula Iubirii în ediția de sâmbătă seară. Cică sănătatea ar fi obligat-o să-și facă bagajele, dar informațiile apărute spun că, de fapt, scandalul cu producția ar fi fost mărul discordiei.

Armina ar fi cam uitat că a venit într-o emisiune cu reguli, nu la ea în sufragerie, unde face fiecare ce-l taie capul! Iar când lucrurile n-ar mai fi mers după bunul plac, situația ar fi luat-o razna.

De ce au plecat Armina și Marcel de la Insula Iubirii

Armina le-a spus colegilor că pleacă din cauza problemelor de sănătate. Numai că, în culise, lucrurile au fost ceva mai complicate. Concurenta a fugit din casa fetelor cu intenția de a-l vizita pe Marcel, deși semnase un contract cu reguli clare, a țipat la ispita Eduard Vlădescu și s-a luat la harță cu echipa de producție.

Cu alte cuvinte, dacă până acum telespectatorii au văzut-o în tot felul de ipostaze, se pare că nici în spatele camerelor n-ar fi fost liniște și pace. Iar producătorii n-ar fi fost deloc încântați de atitudinea ei.

CANCAN.RO a dezvăluit că Marcel și Armina părăsesc emisiunea după numai 11 zile. Și soția lui „Maluma de România” le-a spus urmăritorilor că nu vor sta prea mult în emisiune, fără să ofere prea multe explicații.

Acum, după plecarea din ediția de aseară, indiciul a reaprins discuțiile. Dacă alții au venit să-și testeze relațiile până la capăt, cei doi au avut parte de o experiență scurtă. Iar dacă informațiile despre conflict sunt reale, se pare că nu doar ispitele le-ar fi dat bătăi de cap, ci și regulile emisiunii!

Oare se mai căsătoresc în decembrie?!

Marcel și Armina sunt căsătoriți civil și au nunta programată în luna decembrie a acestui an. Înainte de marele eveniment, au decis să-și pună relația la încercare în Thailanda. Numai că, încă de la început, au fost criticați de telespectatori, inclusiv pentru presupusa strategie cu care ar fi venit în emisiune.

Când Armina ar fi văzut imagini cu Marcel în preajma ispitelor feminine, gelozia ar fi lovit din plin. Concurenta ar fi avut o ieșire necontrolată, iar tensiunile ar fi crescut până la conflictul cu producția. Practic, testul iubirii s-ar fi transformat într-un test de răbdare pentru toată lumea!

După plecarea celor doi, în Thailanda au apărut Ian și Mira, iar Jaguarul pare să se fi apropiat deja de noua concurentă. Insula merge înainte, concurenții se schimbă, dar întrebarea rămâne: Armina chiar a plecat din motive medicale sau scandalul ar fi grăbit-o spre ieșire?

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