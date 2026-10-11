A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul

A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
Galerie Foto 6
Armina. Sursa Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

S-a terminat distracția pentru Armina și Marcel! Cei doi au plecat de la Insula Iubirii în ediția de sâmbătă seară. Cică sănătatea ar fi obligat-o să-și facă bagajele, dar informațiile apărute spun că, de fapt, scandalul cu producția ar fi fost mărul discordiei.

Armina ar fi cam uitat că a venit într-o emisiune cu reguli, nu la ea în sufragerie, unde face fiecare ce-l taie capul! Iar când lucrurile n-ar mai fi mers după bunul plac, situația ar fi luat-o razna.

De ce au plecat Armina și Marcel de la Insula Iubirii

Armina le-a spus colegilor că pleacă din cauza problemelor de sănătate. Numai că, în culise, lucrurile au fost ceva mai complicate. Concurenta a fugit din casa fetelor cu intenția de a-l vizita pe Marcel, deși semnase un contract cu reguli clare, a țipat la ispita Eduard Vlădescu și s-a luat la harță cu echipa de producție.

Cu alte cuvinte, dacă până acum telespectatorii au văzut-o în tot felul de ipostaze, se pare că nici în spatele camerelor n-ar fi fost liniște și pace. Iar producătorii n-ar fi fost deloc încântați de atitudinea ei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze
Armina

Armina și Marcel. Sursa Social media

CANCAN.RO a dezvăluit că Marcel și Armina părăsesc emisiunea după numai 11 zile. Și soția lui „Maluma de România” le-a spus urmăritorilor că nu vor sta prea mult în emisiune, fără să ofere prea multe explicații.

Acum, după plecarea din ediția de aseară, indiciul a reaprins discuțiile. Dacă alții au venit să-și testeze relațiile până la capăt, cei doi au avut parte de o experiență scurtă. Iar dacă informațiile despre conflict sunt reale, se pare că nu doar ispitele le-ar fi dat bătăi de cap, ci și regulile emisiunii!

Oare se mai căsătoresc în decembrie?!

Marcel și Armina sunt căsătoriți civil și au nunta programată în luna decembrie a acestui an. Înainte de marele eveniment, au decis să-și pună relația la încercare în Thailanda. Numai că, încă de la început, au fost criticați de telespectatori, inclusiv pentru presupusa strategie cu care ar fi venit în emisiune.

Când Armina ar fi văzut imagini cu Marcel în preajma ispitelor feminine, gelozia ar fi lovit din plin. Concurenta ar fi avut o ieșire necontrolată, iar tensiunile ar fi crescut până la conflictul cu producția. Practic, testul iubirii s-ar fi transformat într-un test de răbdare pentru toată lumea!

După plecarea celor doi, în Thailanda au apărut Ian și Mira, iar Jaguarul pare să se fi apropiat deja de noua concurentă. Insula merge înainte, concurenții se schimbă, dar întrebarea rămâne: Armina chiar a plecat din motive medicale sau scandalul ar fi grăbit-o spre ieșire?

VEZI ȘI: Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”

Armina de la Insula Iubirii, de nerecunoscut! Cum arăta înainte de intervențiile estetice

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
După ce Maluma a părăsit Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a spus adevărul despre comportamentul lui: „N-am mai văzut așa ceva”
După ce Maluma a părăsit Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a spus adevărul despre comportamentul lui: „N-am mai văzut așa ceva”
Surpriză! Ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, „soțul” ei de la Insula Iubirii
Surpriză! Ce a făcut Gabriella Barbu cu inelul primit de la Alex Girona, „soțul” ei de la Insula Iubirii
„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion? S-a aflat adevărul despre afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii
„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion? S-a aflat adevărul despre afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii
Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion”
Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion”
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Gandul.ro
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Haos total la Real Madrid și seară de coșmar pentru Vinicius Jr. Brazilianul riscă o suspendare uriașă
Mediafax
Haos total la Real Madrid și seară de coșmar pentru Vinicius Jr. Brazilianul riscă o suspendare uriașă
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile
Click.ro
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Gandul.ro
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.